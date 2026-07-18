Đội hình dự kiến Việt Nam vs Myanmar: Dàn sao nhập tịch xuất trận

Trận Việt Nam vs Myanmar diễn ra lúc 19h ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026 , vì vậy huấn luyện viên Kim Sang-sik nhiều khả năng sử dụng bộ khung được xem là phương án chính cho giải vô địch Đông Nam Á sắp tới.

Chi tiết đáng chờ đợi nhất ở đội hình đội tuyển Việt Nam nằm ở cách ông Kim lắp ghép hàng thủ khi thiếu một số nhân sự quan trọng, đồng thời thử nghiệm hàng công có nhiều cầu thủ nhập tịch. Trong bối cảnh ASEAN Cup 2026 đã cận kề, trận gặp Myanmar không chỉ mang ý nghĩa giao hữu mà còn là lần tổng duyệt quan trọng về đội hình, sơ đồ và cách vận hành.

Đỗ Hoàng Hên ra mắt ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở trận đấu gần nhất. (Ảnh: VFF)

Lực lượng Việt Nam vs Myanmar

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu này với một số thiếu vắng đáng chú ý. Huấn luyện viên Kim Sang-sik không có Khuất Văn Khang, Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo. Trong đó, Duy Mạnh và Ngọc Bảo là những cầu thủ có giá trị lớn ở hàng phòng ngự. Việc họ không góp mặt buộc ban huấn luyện phải chuẩn bị các phương án thay thế, đặc biệt trong cấu trúc 3 trung vệ.

Ở khung thành, Đặng Văn Lâm vẫn là lựa chọn đáng tin cậy. Thủ môn này có kinh nghiệm dày dạn, khả năng chỉ huy hàng thủ tốt và phù hợp với những trận đấu mà đội tuyển Việt Nam cần sự chắc chắn trước khi nghĩ đến các phương án tấn công. Trong một trận tổng duyệt, kinh nghiệm của Văn Lâm có thể giúp hàng phòng ngự mới được lắp ghép vận hành ổn định hơn.

Hàng thủ là khu vực khó đoán nhất của đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Văn Vĩ nhiều khả năng đá ở hành lang trái, trong khi Trương Tiến Anh đảm nhiệm cánh phải. Bộ ba trung vệ có thể gồm Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung và Phạm Xuân Mạnh. Đây là phương án đáng chú ý bởi Văn Hậu được kéo vào vị trí trung vệ lệch trái, Thành Chung đá trung tâm, còn Xuân Mạnh đảm nhiệm vai trò trung vệ lệch phải.

Cách bố trí này giúp đội tuyển Việt Nam có thêm khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Văn Hậu thuận chân trái, có thể mở bóng ra biên hoặc chuyền vượt tuyến. Xuân Mạnh có tốc độ và khả năng bọc lót tốt, trong khi Thành Chung là người giữ vai trò chỉ huy ở trung tâm hàng thủ. Tuy nhiên, khi không còn Duy Mạnh và Ngọc Bảo, sự ăn ý giữa các trung vệ là vấn đề cần được kiểm chứng.

Tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng thuộc về Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức. Đây là cặp tiền vệ có kỹ thuật, khả năng giữ bóng và tổ chức tấn công tốt nhất trong tay HLV Kim Sang-sik. Hoàng Đức có thể lùi sâu để điều tiết nhịp độ, trong khi Quang Hải đảm nhiệm vai trò kết nối với nhóm tiền đạo phía trên. Nếu hai cầu thủ này kiểm soát tốt trung tuyến, đội tuyển Việt Nam có thể duy trì sức ép liên tục trước Myanmar.

Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son nhiều khả năng đá chính ở vị trí tiền đạo mục tiêu. Anh là điểm đến trong các pha tạt bóng, đồng thời có thể làm tường để mở khoảng trống cho hai cầu thủ đá lệch biên. Nguyễn Tài Lộc được tính cho vị trí tiền đạo trái, còn Đỗ Hoàng Hên có thể đá bên cánh phải. Nếu phương án này được sử dụng, đội tuyển Việt Nam lần đầu sở hữu hàng công gồm toàn cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát.

Đây là lựa chọn mang nhiều ý nghĩa chuyên môn. Xuân Son tạo ra sự hiện diện trong vòng cấm, Tài Lộc mang đến khả năng di chuyển rộng, còn Hoàng Hên có thể tăng tốc và gây áp lực ở hành lang phải. Với bộ ba này, đội tuyển Việt Nam có thêm sức mạnh, tốc độ và khả năng tranh chấp ở 1/3 cuối sân.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Myanmar

Việt Nam: Đặng Văn Lâm; Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu; Trương Tiến Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ; Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc.

Myanmar: Đang cập nhật.

Thông tin đội hình xuất phát và dự bị Việt Nam vs Myanmar được công bố chính thức trước giờ thi đấu, khoảng 17h30 ngày 18/7 giờ Việt Nam.

Nhận định Việt Nam vs Myanmar

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng vận hành theo sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-4-2-1. Điểm quan trọng nhất nằm ở cách HLV Kim Sang-sik sử dụng hai biên và nhóm tiền đạo nhập tịch. Với Văn Vĩ và Tiến Anh ở hai hành lang, đội tuyển Việt Nam có thể đẩy đội hình lên cao, tạo chiều rộng và liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa.

Trong cấu trúc này, ba trung vệ giữ vai trò nền tảng. Thành Chung đá giữa, chịu trách nhiệm chỉ huy và theo kèm trung phong đối phương. Văn Hậu lệch trái giúp đội tuyển Việt Nam có thêm chân chuyền mở bóng, trong khi Xuân Mạnh lệch phải hỗ trợ bọc lót khi Tiến Anh dâng cao. Đây là cách bố trí phù hợp nếu ông Kim muốn đội tuyển Việt Nam tấn công mạnh hơn nhưng vẫn giữ được lớp phòng ngự đủ dày phía sau.

Tuyến giữa Quang Hải - Hoàng Đức là chìa khóa của lối chơi. Hoàng Đức có thể là người nhận bóng đầu tiên sau hàng thủ, thoát pressing và chuyển hướng tấn công. Quang Hải chơi cao hơn, kết nối với Xuân Son và hai tiền đạo biên. Khi gặp Myanmar, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn, vì vậy khả năng chuyền bóng ở tốc độ cao của cặp tiền vệ này sẽ quyết định chất lượng cơ hội.

Điểm đáng chờ đợi nhất là hàng công. Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam có mẫu tiền đạo mục tiêu rõ ràng, điều mà đội bóng từng thiếu trong nhiều giai đoạn. Nếu anh làm tường tốt, Tài Lộc và Hoàng Hên có thể khai thác khoảng trống phía sau hậu vệ biên Myanmar. Ngược lại, khi đội tuyển Việt Nam đưa bóng ra biên, Xuân Son là mục tiêu chính trong các pha tạt bóng của Văn Vĩ và Tiến Anh.

Việc sử dụng hàng công toàn cầu thủ nhập tịch cũng cho thấy HLV Kim Sang-sik muốn tăng sức mạnh trực diện. Đội tuyển Việt Nam không chỉ cần kiểm soát bóng mà còn phải tạo ra áp lực đủ lớn trong vòng cấm. Trước các đối thủ Đông Nam Á, những tình huống tranh chấp, bóng hai và pha dứt điểm nhanh có thể mang lại khác biệt.