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Hình ảnh 16 năm trước của Lưu Diệc Phi hot lại nhờ đặc quyền không phải ai cũng có

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Hình ảnh 16 năm trước của Lưu Diệc Phi hot lại nhờ đặc quyền không phải ai cũng có

Gần đây, bộ ảnh diện sườn xám trong hậu trường quay video quảng bá du lịch từ năm 2008 của nữ diễn viên cũng khiến dân tình không ngừng xuýt xoa.

Là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz, nhan sắc của Lưu Diệc Phi từ lâu đã được xem như "chuẩn mực" khó phải bàn cãi. Thậm chí, minh tinh hàng đầu xứ tỷ dân còn hot đến độ nếu cô không xuất hiện trước công chúng, những hình ảnh cũ lâu lâu lại được "đào" lại và nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bàn luận.

Bộ ảnh diện sườn xám trong hậu trường quay video quảng bá du lịch từ năm 2008 của nữ diễn viên bỗng hot rần rần trở lại, khiến dân tình không ngừng xuýt xoa vì nhan sắc được ví như "thần tiên tỷ tỷ". Ở tuổi đôi mươi, nhan sắc và thần thái của Lưu Diệc Phi đã khiến mọi ống kính cũng không thể dìm nổi. Đặc biệt, khí chất cổ điển toát lên một cách tự nhiên giúp cô dễ dàng chinh phục những tạo hình đậm chất Á Đông, tạo nên những khung hình đẹp vượt thời gian dù đã gần hai thập kỷ trôi qua.

Hình ảnh 16 năm trước của Lưu Diệc Phi hot lại nhờ đặc quyền không phải ai cũng có- Ảnh 1.

Hình ảnh diện sườn xám nổi bật giữa đám đông của Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi khiến mọi ánh nhìn đều phải đổ dồn khi diện mẫu sườn xám gấm truyền thống, với tông xanh cobalt điểm họa tiết ánh vàng được dệt nổi tinh xảo, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa sang trọng. Thiết kế cổ cao, ôm sát cơ thể kết hợp đường xẻ tà đặc trưng giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh của nữ diễn viên mà vẫn giữ trọn nét kín đáo, nền nã. Phần vai xuôi mềm mại, cánh tay thon gọn cùng vòng eo nhỏ được phô diễn khéo léo qua phom dáng ôm vừa vặn, tạo nên những đường cong uyển chuyển đầy nữ tính. Dáng người mảnh mai, cân đối cùng làn da trắng mịn giúp Lưu Diệc Phi mặc đẹp thiết kế sườn xám "vừa kén dáng, vừa kén da" mà vẫn toát lên vẻ yêu kiều, thanh thoát.

Hình ảnh 16 năm trước của Lưu Diệc Phi hot lại nhờ đặc quyền không phải ai cũng có- Ảnh 2.
Hình ảnh 16 năm trước của Lưu Diệc Phi hot lại nhờ đặc quyền không phải ai cũng có- Ảnh 3.

Vóc dáng mảnh mai, làn da trắng giúp Lưu Diệc Phi "cân đẹp" thiết kế sườn xám có họa tiết già dặn.

Để hoàn thiện tạo hình đậm chất Á Đông, Lưu Diệc Phi lựa chọn kiểu tóc búi thấp được tết gọn gàng, để vài lọn tóc ôm sát gương mặt giúp tổng thể thêm phần mềm mại. Layout trang điểm cũng được tiết chế tối đa với lớp nền mỏng trong, chân mày thanh mảnh, đôi mắt nhấn nhẹ và đôi môi hồng nude tự nhiên, tôn trọn những đường nét vốn đã rất hài hòa. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, sống mũi cao, làn da trắng sứ cùng thần thái điềm tĩnh tạo nên vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa thanh tao.

Hình ảnh 16 năm trước của Lưu Diệc Phi hot lại nhờ đặc quyền không phải ai cũng có- Ảnh 4.
Hình ảnh 16 năm trước của Lưu Diệc Phi hot lại nhờ đặc quyền không phải ai cũng có- Ảnh 5.

Không cần phụ kiện cầu kỳ hay lớp makeup sắc sảo, Lưu Diệc Phi vẫn toát lên khí chất cổ điển, tựa một tiểu thư bước ra từ những thước phim xưa.

Với nhan sắc và khí chất "trời phú", không có gì lạ khi Lưu Diệc Phi được xem như một trong những mỹ nhân diện sườn xám đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Mỗi lần khoác lên mình trang phục truyền thống, nữ diễn viên đều toát lên vẻ tao nhã, đài các và sang trọng rất riêng, như thể sinh ra để hóa thân thành những giai nhân của thời dân quốc. Mái tóc uốn xoăn mang hơi hướng cổ điển, những bộ sườn xám được cắt may tinh xảo cùng thần thái kiêu sa đã góp phần tạo nên hình tượng tiểu thư danh giá, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Hình ảnh 16 năm trước của Lưu Diệc Phi hot lại nhờ đặc quyền không phải ai cũng có- Ảnh 6.
Hình ảnh 16 năm trước của Lưu Diệc Phi hot lại nhờ đặc quyền không phải ai cũng có- Ảnh 7.
Hình ảnh 16 năm trước của Lưu Diệc Phi hot lại nhờ đặc quyền không phải ai cũng có- Ảnh 8.

Lưu Diệc Phhi đầy khí chất mỗi khi diện sườn xám.

Ảnh: Xiaohongsu.

Theo Linh An

Thanh niên Việt

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