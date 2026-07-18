Nhà kim hoàn hơn 240 năm tuổi biến lá trà, quế và hạt tiêu thành những tuyệt tác trang sức cao cấp như thế nào?

Hành trình qua ba miền cảm xúc của thiên nhiên

"A Journey through Nature" được xây dựng như một chuyến du ngoạn của các giác quan với ba chương riêng biệt. Mỗi chương đại diện cho một trạng thái cảm xúc, đồng thời phản ánh cách Chaumet tiếp tục khai thác thiên nhiên – nguồn cảm hứng đã gắn bó với thương hiệu trong suốt hơn 240 năm.

Xuyên suốt bộ sưu tập, Chaumet tiếp tục phát triển kỹ thuật đan lưới trên vàng nhằm tăng độ mềm mại và khả năng chuyển động tự nhiên của từng thiết kế. Song song đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật fil couteau, nghệ thuật đính đá trên các bề mặt bất đối xứng cùng hàng loạt chi tiết thủ công đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối.

Chương đầu tiên mở ra bằng vẻ đẹp trong trẻo của cây cỏ. Những bộ trang sức như Tea Field, Verbena Bouquet hay Mint Leaf tái hiện hình ảnh lá trà, cỏ roi ngựa và những mảng xanh của thiên nhiên thông qua ngôn ngữ chế tác tinh xảo.

Gam màu chủ đạo được tạo nên từ ngọc lục bảo, sapphire, aquamarine cùng những viên ngọc trai tuyển chọn kỹ lưỡng. Sự kết hợp này tạo nên những đường nét mềm mại, gợi liên tưởng đến mặt nước chuyển động và sắc xanh của thiên nhiên đang lan tỏa.

Bước sang chương thứ hai, cảm hứng được chuyển sang những tầng hương ấm áp của gia vị. Các thiết kế Vanilla Flower, Cinnamon Bark và Star Anise khai thác bảng màu rực rỡ của tourmaline, rubellite và garnet spessartite để tái hiện những ký ức gắn với mùi hương và vị giác.

Điểm nhấn của chương này nằm ở những cấu trúc bất đối xứng, kỹ thuật chạm nổi, xử lý hình khối và thiết kế xuyên thấu. Nhờ đó, mỗi món trang sức vừa giữ được vẻ mềm mại đặc trưng, vừa mang chiều sâu cảm xúc và cá tính riêng.

Đến chương cuối, Chaumet đưa người xem đến với thế giới của những hương thơm đậm đà và mạnh mẽ hơn. Coffee Aroma, Peppercorns và Saffron Flower là ba bộ trang sức tiêu biểu cho chủ đề này.

Đây cũng là nơi Maison phô diễn những kỹ thuật chế tác phức tạp nhất. Sapphire xanh lam, kim cương vàng cùng nghệ thuật tráng men lửa lớn được kết hợp trong những thiết kế có độ hoàn thiện cao. Các nghệ nhân phải dành hàng trăm giờ làm việc thủ công để hoàn thiện từng chi tiết, từ những dải tua rua nạm kim cương cho đến hệ thống chấu giữ đá trong họa tiết tổ ong – biểu tượng gắn liền với Đế chế Napoléon và di sản lịch sử lâu đời của Chaumet.

Hơn hai thế kỷ theo đuổi triết lý "nhà kim hoàn của thiên nhiên"

Thiên nhiên không chỉ là nguồn cảm hứng sáng tạo mà còn là một phần trong bản sắc của Chaumet.

Ngay từ khi thành lập xưởng chế tác năm 1780, nhà sáng lập Marie-Étienne Nitot đã ký tên dưới các bức thư với danh xưng "nhà kim hoàn theo trường phái tự nhiên". Triết lý ấy tiếp tục được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ.

Niềm đam mê thực vật học của Hoàng hậu Joséphine cũng góp phần định hình ngôn ngữ thẩm mỹ đặc trưng của Maison. Trong nhiều năm qua, cảm hứng này liên tục được tái hiện qua các bộ sưu tập Trang sức Cao cấp như La Nature de Chaumet (2016), Le Jardin de Chaumet (2023) và Jewels by Nature (2025).

Không chỉ dừng lại ở các bộ sưu tập, Chaumet còn đưa triết lý này đến gần công chúng thông qua nhiều hoạt động triển lãm.

Năm 2024, thương hiệu tổ chức triển lãm "Chaumet Nature: Nature-Inspired Jewellery since 1780" tại Doha (Qatar), giới thiệu hành trình hơn hai thế kỷ lấy thiên nhiên làm nguồn cảm hứng sáng tạo. Trước đó, mùa hè năm 2022, Chaumet cũng đồng hành cùng triển lãm "Végétal – L'École de la Beauté" tại Trường Nghệ thuật Quốc gia Paris nhằm tôn vinh vẻ đẹp của thế giới thực vật trong nghệ thuật.

Theo Chaumet, "A Journey through Nature" là bước tiếp theo trong hành trình đó, mang đến góc nhìn mới mẻ hơn về thiên nhiên thông qua đá quý, kỹ thuật thủ công và tư duy thiết kế đương đại.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, Chaumet tiếp tục nhấn mạnh triết lý phát triển bền vững trong chế tác trang sức cao cấp.

Các thiết kế trong bộ sưu tập được phát triển theo hướng linh hoạt, cho phép người đeo biến tấu với nhiều cách sử dụng khác nhau, gia tăng giá trị lâu dài của mỗi tuyệt tác.

Đồng thời, Maison cam kết sử dụng nguồn nguyên liệu có khả năng truy xuất nguồn gốc. Với vai trò là thành viên của Hội đồng Trang sức Có trách nhiệm (Responsible Jewellery Council), Chaumet áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc tuyển chọn kim cương theo Quy trình Kimberley, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc của các loại đá quý màu.

Thông qua "A Journey through Nature", Chaumet tiếp tục kể câu chuyện về thiên nhiên bằng ngôn ngữ của đá quý, kỹ nghệ chế tác và phát triển bền vững – ba giá trị đã trở thành nền tảng cho bản sắc của Maison trong suốt hơn hai thế kỷ.