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Rộ thông tin Ronaldo chốt ngày từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha

| | Lifestyle

Ronaldo đã sẵn sàng nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Trang Yahoo đưa tin, Ronaldo đã lên kế hoạch cho ngày giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha. Yahoo trích dẫn từ một đơn vị tổ chức Bồ Đào Nha:

“Ronaldo sẽ chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau trận đấu với Xứ Wales tại UEFA Nations League. Trận đấu được tổ chức trên sân nhà Estádio José Alvalade của câu lạc bộ Sporting CP ở Lisbon. Lý do Ronaldo đưa ra là trận đấu diễn ra trên sân vận động nơi anh bắt đầu sự nghiệp. Đó là địa điểm thích hợp để chia tay ĐTQG”.

Sporting CP là đội bóng khởi nghiệp của Ronaldo

Phía LĐBĐ Xứ Wales cũng đã xác nhận trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Xứ Wales vào ngày 24/9 tới sẽ diễn tại Estádio José Alvalade.

Tuy nhiên, phía ĐTQG Bồ Đào Nha chưa công bố bất cứ thông tin nào. Ông Jorge Jesus – tân HLV đội tuyển Bồ Đào Nha – mới đây vừa bày tỏ sự ủng hộ với Ronaldo. Nhà cầm quân cho rằng CR7 vẫn là trụ cột đội tuyển muốn có anh trong đội hình ở những giải đấu sắp tới như UEFA Nations League hay Euro 2028.

Ronaldo là cầu thủ giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất (233 trận) và ghi nhiều bàn thắng nhất (146 bàn) cho ĐTQG Bồ Đào Nha. CR7 đã cùng với Bồ Đào Nha 1 lần vô địch Euro (2016) và 2 lần vô địch Nations League (2019, 2025). Tại World Cup 2026, dù đã ở tuổi 41, Ronaldo vẫn ghi được 3 bàn thắng sau 5 trận đấu.

Theo KDH

Đời sống pháp luật

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