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Vui cho NSND Minh Vương ở tuổi 76: "Được cho nhiều tiền quá!"

| | Lifestyle

NSND Minh Vương hát xong, nhiều bạn bè, khán giả chạy lên tặng tiền cho ông.

Mới đây, NSND Minh Vương đã tổ chức tiệc sinh nhật đón tuổi 76 tại một nhà hàng. Niềm vui của Minh Vương ở tuổi 76 là vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và vẫn được đông đảo khán giả, bạn bè yêu mến tới dự sinh nhật. Ai cũng chúc mừng ông, cho thấy ông vẫn được mọi người yêu quý, coi trọng.

Vui cho NSND Minh Vương ở tuổi 76: "Được cho nhiều tiền quá!"- Ảnh 1.

NSND Minh Vương đi tới đâu cũng có người hỏi han, chúc mừng và xin chụp ảnh cùng. Trong đó, nhiều nghệ sĩ có mặt từ sớm. Bạn bè còn tặng NSND Minh Vương hai chiếc bánh sinh nhật rất to và đẹp, kèm theo nhiều quà cáp và lì xì tiền mặt.

Cũng tại tiệc sinh nhật, NSND Minh Vương cất giọng hát tặng mọi người một đoạn vọng cổ. Dù ở tuổi 76, giọng của nam nghệ sĩ vẫn khỏe khoắn, hơi dài, mùi mẫn và cao vút.

NSND Minh Vương hát xong, nhiều bạn bè, khán giả chạy lên tặng tiền cho ông theo thông lệ của giới cải lương, khiến nam nghệ sĩ phải thốt lên: "Cảm ơn các bạn. Các bạn ơi, tôi vui quá! Tôi được cho nhiều tiền quá!".

Được biết, việc khán giả tặng tiền cho nghệ sĩ trên sân khấu là một văn hóa, truyền thống của cải lương. Ngày xưa, các nghệ sĩ cải lương đa số đều khó khăn, không có nhà, phải ngủ đình ngủ chợ, sống trên ghe, trên thuyền, sống đời gạo chợ nước sông rong ruổi khắp mọi miền.

Vui cho NSND Minh Vương ở tuổi 76: "Được cho nhiều tiền quá!"- Ảnh 2.

NSND Minh Vương được tặng tiền

Vì vậy, nghệ sĩ Út Bạch Lan vừa xuống một câu vọng cổ, khán giả đã kẹp tiền vào nan quạt ném lên. Từ đó, khán giả nghe cải lương thường tặng tiền để ủng hộ nghệ sĩ và tặng khi nghệ sĩ xuống một câu vọng cổ xuất sắc, khiến họ nổi da gà. Các khán giả lớn tuổi vẫn giữ được truyền thống này tới tận ngày nay.

NSND Minh Vương tên thật là Nguyễn Văn Vưng, sinh năm 1950 tại Cần Giuộc, Long An và là một nghệ sĩ cải lương gạo cội của sân khấu Nam Bộ. Ông bắt đầu sự nghiệp từ năm 14 tuổi sau khi đoạt giải "Khôi nguyên vọng cổ" năm 1964 và nhanh chóng trở thành kép chính của đoàn Kim Chung.

Trong hơn 60 năm hoạt động, ông sở hữu hàng trăm vai diễn tiêu biểu như Nguyễn Trãi (Rạng ngọc Côn Sơn), Minh (Tô Ánh Nguyệt) và đặc biệt thành công khi song ca cùng NSND Lệ Thủy. Năm 2008, ông cùng Lệ Thủy được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là cặp đôi nghệ sĩ cải lương đóng chung lâu năm và ăn ý nhất.

Em trai NSND Minh Vương về nước gặp anh, nói cuộc sống ở nước ngoài

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
NSND Minh Vương

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