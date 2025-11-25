Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Em trai NSND Minh Vương về nước gặp anh, nói cuộc sống ở nước ngoài

25-11-2025 - 10:16 AM | Sống

"Một tuần tôi đi làm 5 ngày, nghỉ hai ngày cuối tuần" – em trai NSND Minh Vương nói.

Mới đây, NSND Minh Vương đã về quê tại Bến Tre ăn đám giỗ một người họ hàng trong gia đình. Đi cùng ông còn có em trai là nghệ sĩ Minh Quang.

Em trai NSND Minh Vương về nước gặp anh, nói cuộc sống ở nước ngoài- Ảnh 1.

Minh Quang (ngoài cùng bên trái) và Minh Vương

Nghệ sĩ Minh Quang cũng từng đi hát nhưng hiện sinh sống tại nước ngoài. Trông ông vẫn khá trẻ trung, phong độ. Đặc biệt, nhìn ngoại hình nam nghệ sĩ giống hệt NSND Minh Vương, không lẫn đi đâu được.

Trong buổi ăn uống, trò chuyện với bạn bè, anh em, nam nghệ sĩ chia sẻ: "Ở bên đó tôi cũng sống và làm việc như mọi người. Một tuần tôi đi làm 5 ngày, nghỉ hai ngày cuối tuần. Thi thoảng cuối tuần mà có chương trình ca hát hay có show thì tôi tham gia.

Tôi làm bên vận tải, thời gian đi làm chiếm hết ngày rồi. Tính ra từ năm 2018 tôi mới trở về quê hương, tới giờ cũng được 7 năm rồi.

Em trai NSND Minh Vương về nước gặp anh, nói cuộc sống ở nước ngoài- Ảnh 2.

Minh Quang và cô ruột

Tôi về nước thấy mọi thứ thay đổi nhiều, Sài Gòn thay đổi choáng ngợp quá. Nhiều tòa cao tầng mọc lên hoành tráng. Nhưng ngập lụt cũng nhiều nên tôi hơi sợ".

Không chỉ nghệ sĩ Minh Quang, nhiều anh em khác của NSND Minh Vương cũng về quê chung vui.

Nghệ sĩ Minh Quang vui vẻ nói: "Hôm nay là ngày vui của gia đình tôi khi anh em tôi được về quê nội ăn uống chung vui, tụ họp lại với nhau. Anh hai tôi là NSND Minh Vương cũng có mặt, cùng toàn bộ cô dì chú bác".

Nói rồi, nghệ sĩ Minh Quang đi từng bàn hỏi thăm mọi người, không khí rộn ràng, sôi nổi. NSND Minh Vương cũng tỏ ra vui vẻ, hứng khởi khi được gặp lại anh em, họ hàng.

Sau đám giỗ, nghệ sĩ Minh Quang tiếp tục tới một ngôi chùa để dự lễ hội và làm công quả. Tại đây, ông gặp lại người cô họ sau 42 năm. Ông nói: "Đây là cô út ruột nhà tôi, ở bên Canada cùng về đây thăm quê. Tôi và cô phải 42 năm rồi mới gặp lại nhau, xúc động vô cùng. Tôi và cô đều vui lắm. Cô tôi năm nay 77 tuổi rồi".

Cô ruột NSND Minh Vương và Minh Quang chia sẻ thêm: "Tôi về gặp được Minh Vương khóc quá trời. Phải lâu lắm rồi cô cháu tôi mới gặp lại nhau. Về lại bên đó tôi sẽ nhớ mãi".

Nam NSƯT trượt danh hiệu NSND vì 1 sai lầm: 3 đời vợ, 5 con thuận hòa, ở biệt thự xa hoa

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

