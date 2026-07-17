Chân trái của Messi có giá hơn 23,6 nghìn tỷ, đắt hơn nhiều CLB hàng đầu châu Âu

Lionel Messi đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, nổi tiếng với cái chân trái "ma thuật", khả năng ghi hàng trăm bàn thắng và dẫn dắt đội tuyển Argentina chinh phục nhiều danh hiệu quốc tế. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi tài sản giá trị nhất của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng lại được bảo vệ bằng một trong những hợp đồng bảo hiểm kỳ lạ nhất từng được áp dụng cho một vận động viên.

Tại World Cup 2026, chân trái của Messi một lần nữa trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều, khi hợp đồng bảo hiểm kỷ lục này tiếp tục làm nổi bật giá trị đặc biệt của bộ phận đã góp phần tạo nên sự nghiệp huyền thoại của đội trưởng Argentina.

Lionel Messi (Ảnh: IGNV)

Cận cảnh đôi chân của Messi (Ảnh: Robbie Jay Barratt - AMA/DiarioAS)

Theo nhiều nguồn tin, chân trái của Messi được định giá bảo hiểm lên tới gần 900 triệu USD - khoảng 23,6 nghìn tỷ đồng (một số nơi đưa ra con số 880 triệu USD - hơn 23 nghìn tỷ đồng), trở thành hợp đồng bảo hiểm dành cho một bộ phận cơ thể có giá trị lớn nhất trong lịch sử thể thao.

Để dễ hình dung về con số khổng lồ của Messi, bảng thống kê do một đơn vị truyền thông tại Miami (Mỹ) tổng hợp cho biết, ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, toàn bộ cơ thể của David Beckham chỉ được bảo hiểm khoảng 195 triệu USD (hơn 5,1 nghìn tỷ đồng) - một con số tưởng như rất lớn nhưng vẫn nhỏ bé nếu đặt cạnh giá trị của chân trái Messi.

Một so sánh khác gần gũi hơn là bảo hiểm đôi chân của Cristiano Ronaldo. Cả hai chân của Ronaldo cũng chỉ được bảo hiểm với tổng giá trị khoảng 144 triệu USD (gần 3,8 nghìn tỷ đồng), thấp hơn rất nhiều so với riêng chân trái của Messi.

Con số gần 900 triệu USD cho chiếc chân trái của Messi cũng cao hơn giá trị hàng loạt CLB nổi tiếng ở châu Âu. Theo thống kê của Sportico công bố vào tháng 4/2026 về 50 CLB đắt giá nhất hành tinh, nhiều CLB ở châu Âu có giá thấp hơn 900 triệu USD như: AS Roma - 840 triệu USD, Brighton & Hove - 835 triệu USD, Napoli - 795 triệu USD, Eintracht Frankfurt - 720 triệu USD, AFC Ajax - 710 triệu USD, Crystal Palace - 705 triệu USD,...

Vì sao chân trái của Messi lại có giá trị đến vậy?

Messi là một trong số rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá có thể sử dụng gần như chỉ một chân nhưng vẫn đạt hiệu quả ở mức phi thường. Huyền thoại người Argentina đã ghi hơn 800 bàn thắng trong sự nghiệp và phần lớn trong số đó được thực hiện bằng chân trái sở trường.

Hợp đồng này cũng phản ánh giá trị khổng lồ mà Messi đã tạo ra cả về mặt thương mại lẫn chuyên môn trong suốt sự nghiệp. Chính chân trái ấy đã ghi phần lớn số bàn thắng trong sự nghiệp của anh, tạo nên vô số siêu phẩm đá phạt, kiến tạo hàng loạt bàn thắng và góp công giúp các CLB như Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami cùng đội tuyển Argentina giành nhiều danh hiệu quan trọng.

Chân trái của Lionel Messi cũng có nhiều hình xăm đặc biệt như số 10, bàn tay của con trai, ngày tháng năm sinh của các thành viên trong gia đình,...

Và năm nay - ở tuổi 39, Messi tiếp tục là đầu tàu của tuyển Argentina tại World Cup 2026. Trong suốt mùa giải, chân trái mang tính biểu tượng của Messi vẫn vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, đồng thời mang đến kinh nghiệm và tư duy chơi bóng ở đẳng cấp mà gần như không cầu thủ nào xung quanh có thể sánh kịp.

Với tầm quan trọng đối với đội bóng cũng như với cả môn thể thao vua, việc Messi có một kế hoạch bảo hiểm kỹ lưỡng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chỉ có điều, đây không phải là một hợp đồng bảo hiểm thông thường mà là một quái vật đúng nghĩa!

(Nguồn: AS, Athlon Sports, Sportico)



