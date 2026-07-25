Con số 1 tỷ của Bảo Anh

Chiều 25/7, Bảo Anh chia sẻ tin vui với người hâm mộ khi kênh YouTube chính thức vượt mốc 1 tỷ lượt xem. Đây là thành tích được nữ ca sĩ tích lũy sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, tính trên toàn bộ các sản phẩm âm nhạc và video được đăng tải trên kênh cá nhân. Với cột mốc này, Bảo Anh chính thức gia nhập "câu lạc bộ tỷ view" của Vpop, bổ sung thêm một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp kéo dài hơn 10 năm.

Bảo Anh đạt 1 tỷ views trê YouTube

Hành trình của Bảo Anh bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến từ cuộc thi The Voice Việt Nam 2012, khi cô là thành viên đội của cố nhạc sĩ Trần Lập. Sở hữu ngoại hình sáng cùng chất giọng mỏng, giàu cảm xúc, Bảo Anh nhanh chóng xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo ngay từ những ngày đầu bước chân vào làng nhạc.

Giai đoạn 2014-2018 được xem là thời kỳ đỉnh cao của nữ ca sĩ. Đây là quãng thời gian Bảo Anh liên tiếp phát hành những bản ballad đình đám như Anh Khác Hay Em Khác , Trái Tim Em Cũng Biết Đau , Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng , Ai Khóc Nỗi Đau Này , kết hợp với các nhạc sĩ "mát tay" như Mr. Siro hay Đỗ Hiếu. Loạt ca khúc giúp cô xác lập vị thế đồng thời tạo nên những bản hit quốc dân với hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube.

Bảo Anh nổi tiếng từ The Voice mùa 1

Không chỉ gắn với ballad, Bảo Anh còn chủ động làm mới hình ảnh bằng những sản phẩm mang màu sắc Pop Dance, EDM như In The Night hay Như Lời Đồn . Việc linh hoạt chuyển đổi phong cách giúp cô trở thành một trong những nữ ca sĩ đắt show và có sức ảnh hưởng lớn nhất Vpop ở thời điểm đó.

Tuy nhiên, từ khoảng năm 2019 đến 2022, sự nghiệp của Bảo Anh bước vào giai đoạn trầm lắng. Dù vẫn đều đặn phát hành các sản phẩm như Cần Một Tấm Lòng , Lầy Thật Lầy , các ca khúc không tạo được sức lan tỏa mạnh như trước. Song song đó, nữ ca sĩ cũng đối mặt với những vấn đề về sức khỏe và biến cố cá nhân, dành nhiều thời gian sống kín tiếng để chăm sóc bản thân cũng như gia đình.

Tuy nhiên, từ khoảng năm 2019 đến 2022, sự nghiệp của Bảo Anh bước vào giai đoạn trầm lắng

Năm 2023, Bảo Anh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng nhưng phải rút lui sớm vì lý do sức khỏe và chuyện riêng. Việc rời chương trình khiến màn tái xuất của cô chưa thể tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Nghỉ 2 năm, Bảo Anh trở lại show thực tế cùng Em Xinh Say Hi 2025 . Là một trong những nghệ sĩ có độ nhận diện cao nhất chương trình và đi thẳng đến Chung kết, nhưng thể hiện của Bảo Anh trong Em Xinh Say Hi vẫn bị nhận xét là mờ nhạt, chưa đủ bứt phá.

Những năm gần đây, Bảo Anh gây chú ý khi tham gia các show thực tế hot như Chị Đẹp - Em Xinh

Gần đây nhất, bước ngoặt thực sự đến khi Bảo Anh trở lại với Tìm Em . Ca khúc đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của nữ ca sĩ sau nhiều năm loay hoay tìm lại vị trí. Sản phẩm được đánh giá cao nhờ giai điệu bắt tai, phần phối khí hiện đại nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, tự sự vốn là thế mạnh trong giọng hát của Bảo Anh.

Tìm Em nhanh chóng leo lên vị trí số 1 YouTube Charts Việt Nam và duy trì ngôi đầu gần một tháng. Đến nay, MV đã thu về hơn 32 triệu lượt xem, đồng thời thống trị nhiều bảng xếp hạng nhạc số như Spotify hay Apple Music. Điệp khúc ca khúc cũng trở thành âm thanh thịnh hành trên TikTok với hàng trăm nghìn video sử dụng, cover và sáng tạo nội dung.

Tìm Em - Hngle, Bảo Anh

Thành công của Tìm Em giúp Bảo Anh lần đầu sau nhiều năm được tận hưởng cảm giác của một nghệ sĩ đứng đầu các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đây lại là dự án của Hngle, Bảo Anh chỉ là nghệ sĩ được mời góp giọng. Nam ca sĩ sinh năm 2005 mới là nghệ sĩ đứng tên đầu tiên trong dự án và hưởng lợi lớn nhất từ hiệu ứng ca khúc. Bảo Anh với vai trò cộng sự cũng có được một cột mốc đáng nhớ. Sức nóng của bài hát góp phần cải thiện đáng kể các chỉ số nghe nhạc hàng tháng của nữ ca sĩ trên Spotify, đồng thời kéo khán giả quay trở lại với các sản phẩm cũ.

Tìm Em trở thành một trong những bản hit đáng gờm nhất 2026

Tận dụng hiệu ứng tích cực này, Bảo Anh tiếp tục kết hợp cùng HYO - gương mặt đang được chú ý từ Tinh Hà Say Hi ra mắt trong ca khúc Níu Kéo Không Phải Cách . Dù vẫn lựa chọn màu sắc ballad tình yêu quen thuộc, sản phẩm lại không tạo được sức bật tương xứng, thậm chí khá mờ nhạt nếu đặt cạnh thành công của Tìm Em .

Bảo Anh tự mình ra mắt thêm 1 bản ballad kết hợp cùng HYO sau khi Tìm Em gây sốt, nhưng hiệu ứng ca khúc này không bằng

Thành công của Tìm Em cũng phần nào chỉ ra đâu là màu sắc phù hợp nhất với Bảo Anh. Chất giọng mềm, giàu cảm xúc của nữ ca sĩ đặc biệt phù hợp khi được đặt trong những bản phối mang hơi hướng retro, xử lý vocal theo màu sắc cũ kỹ, như phát qua chiếc radio. Đây cũng không phải điều mới mẻ với Bảo Anh khi cô từng thử nghiệm chất liệu này qua dự án moodshow , remake nhiều ca khúc theo phong cách lofi. Sau hơn 10 năm làm nghề, những giá trị lớn nhất mà Bảo Anh tạo dựng vẫn đến từ ballad, lofi hay những chất liệu âm nhạc thiên về cảm xúc. Đây cũng là không gian để nữ ca sĩ phát huy tối đa thế mạnh về giọng hát.

Ở chiều ngược lại, Bảo Anh gặp những giới hạn nhất định trong bối cảnh Vpop ngày càng đề cao hình mẫu nghệ sĩ toàn năng. Cô là ca sĩ thuần hát, không mạnh về sáng tác, sản xuất âm nhạc, trong khi khả năng vũ đạo dừng ở mức tròn vai. Chuyên môn thanh nhạc vẫn là điểm mạnh nổi bật và Bảo Anh luôn giữ được phong độ trên sân khấu, nhưng những sân chơi như Em Xinh Say Hi lại ưu tiên các nghệ sĩ đa năng, có khả năng dẫn dắt, sáng tạo và ứng biến nhanh. Vì vậy, nữ ca sĩ đôi lúc trở nên lạc lõng giữa cuộc chơi này.

Bảo Anh cứ hát ballad là hot

Sự nghiệp của Bảo Anh có nhiều khoảng trống giữa các bản hit. Sau thành công muộn của Từng Là Của Nhau - ca khúc phát hành khá lặng lẽ vào năm 2022 nhưng bất ngờ viral trên TikTok vào năm ngoái, kéo dài sức nóng đến hiện tại, thu hơn 40 triệu views, Bảo Anh mất hơn ba năm để tạo nên hiện tượng tiếp theo với Tìm Em . Khoảng thời gian ở giữa là hành trình liên tục thử nghiệm, thay đổi và tìm kiếm hướng đi mới.

Bảo Anh ft. Táo - Từng Là Của Nhau

Bảo Anh từng đầu tư rất lớn cho những dự án bossa nova, thậm chí chia sẻ từng tốn "cả một căn chung cư" để theo đuổi dòng nhạc này. Trớ trêu là khi bossa nova trở thành xu hướng của Vpop vào năm ngoái, các sản phẩm của cô lại không tạo được hiệu ứng tương xứng. Tương tự, những tiết mục tại Em Xinh Say Hi cũng cho thấy Bảo Anh chưa thực sự phù hợp với các màu sắc âm nhạc sôi động, thiên về yếu tố trình diễn và bắt nhịp thị hiếu Gen Z.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, từ những bản ballad của Mr. Siro, đến Từng Là Của Nhau rồi Tìm Em , có thể thấy điểm giao thoa trong các dấu mốc thành công của Bảo Anh đều nằm ở những ca khúc có tiết tấu chậm rãi, giàu cảm xúc, tạo không gian để chất giọng ngọt ngào của cô phát huy trọn vẹn.

Dù sự nghiệp nhiều lúc trồi sụt, Bảo Anh vẫn là một trong những cái tên thu hút người nghe của nhạc Việt

Dù sự nghiệp nhiều lúc trồi sụt, Bảo Anh vẫn là một trong những cái tên thu hút người nghe của nhạc Việt. Cột mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube vì thế không chỉ là thành tích về mặt con số mà còn là lời khẳng định rằng sau nhiều lần thử nghiệm và không ít giai đoạn chững lại, điều khán giả yêu thích nhất ở Bảo Anh vẫn là hình ảnh một nữ ca sĩ kể chuyện bằng những bản tình ca giàu cảm xúc.