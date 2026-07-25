"Báu vật" hơn 23 nghìn tỷ đồng của Messi

Trong thế giới bóng đá, không thiếu những hợp đồng bảo hiểm dành cho các siêu sao. David Beckham từng được cho là bảo hiểm cơ thể với giá khoảng 195 triệu USD, Cristiano Ronaldo cũng nhiều lần được truyền thông quốc tế nhắc đến với những gói bảo hiểm dành cho đôi chân. Thế nhưng, thông tin Lionel Messi sở hữu hợp đồng bảo hiểm lên tới 900 triệu USD dành cho bàn chân trái vẫn khiến nhiều người phải bất ngờ.

Mỗi cú chạm bóng bằng chân trái của Messi đều là kết quả của hơn 20 năm chinh phục những đỉnh cao tưởng chừng không thể. (Ảnh: Getty)

Nghe có vẻ khó tin, nhưng nếu nhìn lại sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng, con số ấy dường như không còn quá phi lý. Bàn chân trái ấy đã tạo ra hàng trăm bàn thắng, hàng trăm đường kiến tạo, mang về vô số danh hiệu cho Barcelona, PSG, Inter Miami và đặc biệt là chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử cá nhân tại Qatar năm 2022.

Quan trọng hơn, đó không chỉ là một bộ phận trên cơ thể của một cầu thủ. Đó là tài sản tạo nên giá trị thương mại hàng trăm triệu USD, là biểu tượng của cả một thế hệ bóng đá.

Giá trị được tạo nên từ hơn 20 năm ở đỉnh cao

Không phải ngẫu nhiên mà Lionel Messi được xem là một trong những vận động viên có giá trị thương mại lớn nhất hành tinh.

Hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Messi đã ghi hơn 850 bàn thắng, giành hàng chục danh hiệu lớn nhỏ cùng 8 Quả bóng Vàng - kỷ lục chưa cầu thủ nào chạm tới. Mỗi lần anh ra sân đều kéo theo doanh thu từ bán vé, bản quyền truyền hình, tài trợ và hàng loạt hoạt động thương mại khác.

Hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao đã biến Messi trở thành một trong những "tài sản" giá trị nhất lịch sử bóng đá. (Ảnh: Getty)

Ngay cả khi đã bước sang tuổi 39, Messi vẫn chứng minh mình chưa phải một biểu tượng của quá khứ.

Tại World Cup 2026, siêu sao người Argentina tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh, đưa đội tuyển xứ Tango tiến một mạch tới trận chung kết. Dù Argentina không thể bảo vệ chức vô địch khi để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1, Messi vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau giải đấu.

Điều đáng nói là anh không còn chinh phục đối thủ bằng những pha bứt tốc liên tục như thời kỳ đỉnh cao ở Barcelona. Thay vào đó là kinh nghiệm, khả năng đọc trận đấu và những quyết định chính xác trong từng khoảnh khắc. Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia nhận định Messi đang bước vào giai đoạn mà trí óc trở thành "vũ khí" lợi hại không kém đôi chân.

Nếu hợp đồng bảo hiểm 900 triệu USD là sự ghi nhận dành cho đôi chân trái, thì hành trình tại World Cup 2026 lại cho thấy giá trị của Messi giờ đây còn vượt xa những pha xử lý trên sân cỏ.

Đằng sau một huyền thoại là cả hệ sinh thái công nghệ

Để duy trì phong độ ở tuổi gần 40, tài năng thiên bẩm thôi là chưa đủ.

Bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều trong hơn hai thập kỷ qua. Các CLB hàng đầu hiện đầu tư mạnh vào khoa học thể thao nhằm kéo dài tuổi nghề của cầu thủ, đặc biệt là những ngôi sao có giá trị hàng trăm triệu USD.

39 tuổi, Messi vẫn đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, minh chứng cho một sự nghiệp bền bỉ hiếm thấy. (Ảnh: Getty)

Sau mỗi buổi tập hay trận đấu, các cầu thủ đều được theo dõi bằng hệ thống GPS và cảm biến chuyển động để đo quãng đường di chuyển, cường độ vận động, số lần tăng tốc cũng như mức tải tác động lên cơ bắp và khớp. Dữ liệu này giúp ban huấn luyện điều chỉnh giáo án tập luyện, hạn chế quá tải và giảm nguy cơ chấn thương.

Song song với đó là các phương pháp phục hồi hiện đại như liệu pháp lạnh, massage khí nén, phân tích sinh học cơ thể hay chương trình dinh dưỡng được cá nhân hóa. Đây đã trở thành tiêu chuẩn ở các đội bóng hàng đầu châu Âu nhằm giữ cho cầu thủ luôn đạt trạng thái thể chất tốt nhất.

Messi chưa từng công khai toàn bộ quy trình chăm sóc của mình, nhưng với vị thế của một trong những cầu thủ giá trị nhất lịch sử bóng đá, việc được hỗ trợ bởi những thành tựu tiên tiến nhất của y học thể thao gần như là điều tất yếu.

Nói cách khác, nếu hợp đồng bảo hiểm là tấm lưới an toàn về mặt tài chính, thì khoa học thể thao mới là "lá chắn" giúp đôi chân ấy tiếp tục đồng hành cùng Messi suốt hơn hai thập kỷ.

Có những giá trị không thể định giá

900 triệu USD là một con số khổng lồ, nhưng cũng chỉ phản ánh một phần giá trị của Lionel Messi.

Messi nâng cao cúp vô địch World Cup 2022. (ẢNH: REUTERS)

Thứ khiến hàng triệu người hâm mộ nhớ đến anh không chỉ là những cú cứa lòng bằng chân trái hay những pha rê bóng qua hàng loạt hậu vệ. Đó còn là cách anh thay đổi lịch sử của bóng đá Argentina, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ trẻ và biến mỗi lần xuất hiện trên sân thành một sự kiện.

Sau World Cup 2026, tương lai của Messi ở kỳ World Cup 2030 vẫn còn bỏ ngỏ. Dù tiếp tục thi đấu hay chuyển sang một vai trò khác trong đội tuyển Argentina, ảnh hưởng của anh gần như chắc chắn sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa.

Có lẽ đó cũng là điều khiến câu chuyện về hợp đồng bảo hiểm 900 triệu USD trở nên thú vị.

Bởi sau tất cả, thứ được bảo vệ không chỉ là một bàn chân trái. Đó là di sản của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, một giá trị mà không một hợp đồng bảo hiểm nào có thể định lượng trọn vẹn.