Việt Nam có công trình dài 800m được giải thưởng du lịch hàng đầu thế giới vinh danh, nằm trong quần thể du lịch do Sun Group đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng

Cây cầu dài 800 m với thiết kế "không chạm" hiếm có trên thế giới

Cầu Hôn (Kiss Bridge) tọa lạc tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), phường An Thới, tỉnh An Giang (sau sắp xếp đơn vị hành chính), bên bờ Tây Nam đảo Phú Quốc. Công trình được khánh thành vào cuối năm 2023 và nhanh chóng trở thành điểm tham quan nổi bật của đảo ngọc.

Điểm đặc biệt của Cầu Hôn nằm ở thiết kế gồm hai nhánh cầu vươn ra biển nhưng không nối liền hoàn toàn. Tổng chiều dài công trình khoảng 800 m, trong đó hai đầu cầu chỉ cách nhau 30 cm - khoảng cách được kiến trúc sư tính toán để tạo nên biểu tượng của sự kết nối, đồng thời đủ cho một cái nắm tay hay một nụ hôn giữa hai người đứng ở hai đầu cầu.

Thiết kế độc đáo của Cầu Hôn ở Phú Quốc

Tác giả của công trình là kiến trúc sư người Italy Marco Casamonti, nhà sáng lập Archea Associati. Thiết kế lấy cảm hứng từ bức bích họa nổi tiếng The Creation of Adam của Michelangelo cùng truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ trong văn hóa phương Đông, kết hợp giữa nghệ thuật kiến trúc hiện đại và yếu tố biểu tượng về tình yêu, sự gắn kết.

Một chi tiết được nhiều người quan tâm là khoảng hở 30 cm giữa hai nhánh cầu được tính toán theo hướng chuyển động của Mặt Trời. Vào ngày 1/1 hằng năm, ánh hoàng hôn sẽ lặn đúng vào khoảng trống này, tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt và trở thành khoảnh khắc được nhiều du khách, nhiếp ảnh gia chờ đợi.

Không chỉ là công trình kiến trúc, Cầu Hôn còn được thiết kế như một không gian trải nghiệm. Trên thân cầu có gần 400 câu danh ngôn, thơ và thông điệp về tình yêu được khắc bằng nhiều ngôn ngữ, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho công trình.

Biểu tượng mới của Phú Quốc trong quần thể du lịch hàng nghìn tỷ đồng

Sau khi đi vào hoạt động, Cầu Hôn nhanh chóng trở thành một trong những địa điểm check-in nổi tiếng nhất tại Phú Quốc. Công trình nằm trong Thị trấn Hoàng Hôn – tổ hợp du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng do Sun Group phát triển ở phía Nam đảo Phú Quốc với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, quy tụ nhiều công trình biểu tượng, các show diễn nghệ thuật và hệ thống dịch vụ du lịch.

Bên cạnh Cầu Hôn, Thị trấn Hoàng Hôn còn có quảng trường trung tâm, tháp đồng hồ Venice, Sun Signature Gallery, chợ đêm VUI-Fest Bazaar cùng các chương trình biểu diễn quy mô lớn như Kiss of the Sea hay Symphony of the Sea , tạo thành một quần thể giải trí hoạt động quanh năm.

Toàn cảnh Thị trấn Hoàng Hôn

Giá trị của Cầu Hôn không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn được ghi nhận trên trường quốc tế. Tại lễ trao giải World Travel Awards 2024, công trình được trao danh hiệu "World's Leading Iconic Tourist Bridge 2024" (Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới). Đến năm 2025, Cầu Hôn tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu này, trở thành một trong số ít công trình của Việt Nam liên tiếp được World Travel Awards vinh danh ở hạng mục dành cho các cây cầu biểu tượng của ngành du lịch thế giới.

Trước đó, CNN cũng từng giới thiệu Cầu Hôn là "cây cầu để hôn chứ không chỉ để đi", nhấn mạnh ý tưởng thiết kế khác biệt và thông điệp về sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với con người.

Những năm gần đây, Phú Quốc liên tục đầu tư vào các sản phẩm du lịch mới nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Bên cạnh các bãi biển nổi tiếng, hệ thống cáp treo Hòn Thơm, công viên nước Aquatopia hay các khu nghỉ dưỡng cao cấp, Cầu Hôn đã bổ sung thêm một biểu tượng kiến trúc mới cho đảo ngọc.

Theo định hướng phát triển du lịch của địa phương, khu vực phía Nam đảo Phú Quốc đang trở thành một trong những trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quan trọng, nơi tập trung nhiều sản phẩm trải nghiệm mới phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Trong bức tranh đó, Cầu Hôn không chỉ là một công trình kiến trúc ven biển mà còn góp phần tạo nên hình ảnh nhận diện mới cho du lịch Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới.

(Tổng hợp)