Căn nhà ở quê cô gái lấy chồng nghệ sĩ hơn mình 26 tuổi, là đại gia tưởng nhưng bị gắn mác “keo kiệt”

Trong showbiz Việt, không nhiều chuyện tình bắt đầu theo mô-típ "fan cưới thần tượng". Đặc biệt hơn, khoảng cách tuổi tác lên tới 26 năm từng khiến mối quan hệ này nhận về không ít sự chú ý.

Đó là câu chuyện của diễn viên Tiết Cương và bà xã Ngọc Thưởng (SN 1999). Sau khi kết hôn, thay vì lựa chọn cuộc sống sôi động giữa TP.HCM, cặp đôi dành phần lớn thời gian sinh sống tại căn nhà ở quê, tận hưởng nhịp sống chậm giữa vườn cây, ao cá và những công việc thường nhật.

Tiết Cương và Ngọc Thưởng.

Hiện kênh TikTok của gia đình Tiết Cương - Ngọc Thưởng đã thu hút hơn 203.000 người theo dõi, chủ yếu chia sẻ cuộc sống đời thường, những chuyến đi và các hoạt động trong căn nhà ở quê.

Xuất hiện trong nhiều video trên TikTok và YouTube của Tiết Cương, căn nhà cấp 4 ở Tây Ninh (Long An cũ) gây ấn tượng bởi tông màu tím nổi bật. Nam diễn viên từng cho biết chính mình lên ý tưởng thiết kế cũng như trực tiếp tham gia nhiều công đoạn thi công. Ngôi nhà được thiết kế theo hướng tối giản, ưu tiên sự thông thoáng và gần gũi với thiên nhiên.

Bên ngoài căn nhà sơn màu tím.

Khoảng sân rộng cũng là nơi hai vợ chồng dành nhiều thời gian chăm sóc cây cối, trồng rau, thu hoạch trái cây, củ quả,... Trong nhiều video, nam diễn viên xuất hiện với hình ảnh rất đời thường, mặc quần áo giản dị, làm vườn, nấu ăn và tận hưởng cuộc sống yên bình.

Ngoài vườn nhà có nhiều cây ăn trái, cây cảnh và rau xanh.

Không gian bên trong ngôi nhà được bài trí đồ nội thất đơn giản, gọn gàng với những vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Tiết Cương cũng tự tay làm hoặc sửa nhiều món đồ trong nhà như kệ gỗ, giá đỡ điện thoại hay một số vật dụng nhỏ để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Một góc nội thất trong nhà.

Tiết Cương tự đóng ghế, kệ gỗ.

Chính thói quen này cũng từng khiến nam diễn viên bị một bộ phận cư dân mạng gắn với hình ảnh "keo kiệt". Trong một đoạn video được Ngọc Thưởng chia sẻ trước đó, cô kể chiếc kệ gỗ do Tiết Cương tự đóng cách đây hai năm vẫn được chồng giữ gìn vì còn rất chắc chắn. Khi nhu cầu sử dụng thay đổi, cô quyết định mua thêm một chiếc kệ mới nhiều ngăn hơn với giá khoảng 500.000 đồng để sắp xếp đồ đạc gọn gàng hơn. Tuy nhiên, Tiết Cương lại tiếc chiếc kệ cũ vì cho rằng vẫn còn sử dụng tốt.

Đoạn clip sau đó thu hút lượng tương tác lớn, thậm chí trên TikTok còn xuất hiện cụm từ khóa "Tiết Cương keo kiệt".

Đó cũng không phải lần đầu Ngọc Thưởng chia sẻ về lối sống tiết kiệm của chồng. Trước đó, cô từng đăng tải đoạn video ghi lại bữa cơm đạm bạc của hai vợ chồng, hay hình ảnh Tiết Cương xem phim bằng chiếc iPad được đặt trên giá đỡ bằng gỗ do chính anh tự đóng. Những khoảnh khắc mộc mạc này đều thu hút hàng triệu lượt xem.

Tuy nhiên, trước những bình luận cho rằng mình "lấy chồng đại gia nhưng phải sống kham khổ" hay Tiết Cương quá keo kiệt, Ngọc Thưởng mới đây cũng thẳng thắn lên tiếng. Cô cho biết bản thân chưa bao giờ thấy khó chịu vì tính tiết kiệm của chồng, ngược lại còn xem đó là điểm khiến mình yên tâm khi xây dựng gia đình.

Cặp đôi sống ở quê, giản dị.

Bà xã nam diễn viên chia sẻ: "Tiết kiệm mới còn cho con cái, cho vợ. Chứ tiêu xài hoang phí thì người khác ăn hết trơn rồi" . Đồng thời, cô bày tỏ quan điểm phụ nữ nên tìm một người đàn ông có trách nhiệm, biết lo cho gia đình để đồng hành lâu dài, chứ không phải bước vào hôn nhân với suy nghĩ "lấy được một mớ rồi đi".

Về phía Tiết Cương, trong nhiều video xuất hiện trên kênh TikTok của hai vợ chồng, nam diễn viên cũng nhiều lần chia sẻ quan điểm sống của mình. Khi được hỏi về tính tiết kiệm hay việc vì sao không cùng vợ livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập, Tiết Cương cho biết anh không thấy bản thân phù hợp với công việc này. Theo nam diễn viên, mỗi người có một thế mạnh riêng và điều quan trọng là biết đủ với những gì mình đang có, thay vì luôn chạy theo việc kiếm thật nhiều tiền.

Nếu như trước đây nam nghệ sĩ khá kín tiếng về đời tư thì từ sau khi lập gia đình, anh dần cởi mở hơn. Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt cùng vợ, từ các chuyến du lịch, khám phá ẩm thực đến những ngày bình dị quanh căn nhà ở quê, mang đến hình ảnh một gia đình nhỏ ấm cúng. Sao nam duy trì lối sống giản dị, thường tự sửa chữa đồ đạc trong nhà, tận dụng những vật dụng sẵn có và hiếm khi khoe cuộc sống xa hoa. Không ít khán giả nhận xét đó là thói quen sống tiết kiệm, thực tế và trân trọng giá trị lao động của anh.

Tháng 4/2022, ở tuổi 49, Tiết Cương kết hôn với Ngọc Thưởng, cô gái sinh năm 1999 và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ít ai biết, trước khi trở thành vợ chồng, Ngọc Thưởng từng là khán giả yêu mến và theo dõi Tiết Cương trong nhiều năm. Chính cô cũng nhiều lần chia sẻ bản thân từng thần tượng nam diễn viên trước khi cả hai có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân.

Khoảng cách 26 tuổi từng khiến cuộc hôn nhân này nhận về không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng giải thích, cả hai chọn cách sống kín tiếng, tập trung vun vén tổ ấm. Đến tháng 5/2025, Ngọc Thưởng sinh con trai đầu lòng.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Tiết Cương nhiều lần được khán giả gọi là "đại gia ngầm" của showbiz Việt. Nam diễn viên được cho là sở hữu một số bất động sản tại khu vực trung tâm TP.HCM, đồng thời có thú chơi sưu tầm xe cổ từ thập niên 70. Anh từng chia sẻ bản thân yêu thích những món đồ gắn với kỷ niệm và giá trị tinh thần hơn là coi đó như tài sản để mua bán.

Hiện nay, bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Ngọc Thưởng cũng tích cực xây dựng kênh TikTok, làm nội dung về cuộc sống thường ngày, đồng thời livestream bán hàng và tiếp thị liên kết (affiliate).

Về phía Tiết Cương, anh sản xuất nội dung trên YouTube và TikTok là chủ yếu - nơi anh thường chia sẻ cuộc sống gia đình, những chuyến đi và các trải nghiệm đời thường với khán giả.