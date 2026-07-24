Nỗi đau của Phương Oanh

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ thêm những hình ảnh mới của ba mẹ con. Không cần bối cảnh cầu kỳ hay những khoảnh khắc được dàn dựng công phu, loạt ảnh vẫn nhận được nhiều lời khen bởi sự gần gũi, tràn ngập không khí gia đình.

Trong ảnh, nữ diễn viên diện chiếc váy hoa mang đặc trưng của mùa hè. Phong cách nhẹ nhàng, nữ tính giúp cô ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ dù đã trở thành mẹ của hai em bé sinh đôi.

Nguồn: Đỗ Phương Oanh

Nhân vật chiếm trọn sự chú ý vẫn là hai thiên thần nhỏ Jim và Jen. Hai bé được mẹ lựa chọn trang phục đồng điệu với gam màu trắng, xanh navy và họa tiết kẻ caro. Dù không quá cầu kỳ, cách phối đồ mang đến cảm giác gọn gàng, dễ thương và đúng với tinh thần trẻ nhỏ. Nhiều cư dân mạng nhận xét cặp song sinh ngày càng lớn, cứng cáp và càng nhìn càng đáng yêu.

Thế nhưng, điều khiến bài đăng nhận được nhiều tương tác lại không chỉ nằm ở những bức ảnh đẹp mà còn ở dòng tâm sự rất thật của Phương Oanh.

Nữ diễn viên hài hước viết: "Trông nhẹ nhàng vậy thôi chứ thật ra thì cái lưng nó đang đau tê tái vì... sự cố bế bà Ny. Các mom bị trẹo lưng vì cúi xuống bế con điểm danh cho Oanh đỡ cô đơn nào".

Chỉ vài dòng chia sẻ ngắn nhưng lập tức nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều bà mẹ. Phần bình luận nhanh chóng trở thành nơi hội mẹ bỉm "kể khổ" với những câu chuyện quen thuộc sau khi sinh con.

Nguồn: Đỗ Phương Oanh

Có người chia sẻ: "Viêm gân, trẹo tay đủ combo luôn này". Một người khác đồng cảm: "Em vừa đau lưng vừa đau cổ ạ". Không ít mẹ còn cho biết chỉ cần bế con sai tư thế hoặc cúi xuống bế bé quá nhanh là lưng đau nhiều ngày liền.

Sự đồng cảm ấy khiến bài đăng của Phương Oanh trở nên gần gũi hơn. Thay vì chỉ chia sẻ những hình ảnh đẹp hay cuộc sống viên mãn, nữ diễn viên cũng không ngại nói về những khó khăn rất đời thường mà bất kỳ người mẹ nào cũng có thể gặp phải.

Đặc biệt, việc chăm sóc hai em bé sinh đôi chắc chắn khiến khối lượng công việc của Phương Oanh nhiều hơn đáng kể so với những gia đình chỉ có một em bé. Từ bế bồng, cho ăn, ru ngủ đến thay quần áo, mọi việc gần như đều phải nhân đôi. Chỉ riêng việc bế hai con mỗi ngày cũng đủ khiến nhiều bà mẹ bị đau mỏi vai gáy, cổ tay hay vùng thắt lưng.

Thực tế, các chuyên gia cũng cho biết đau lưng là một trong những vấn đề phổ biến ở phụ nữ sau sinh. Ngoài những thay đổi của cơ thể trong thai kỳ, việc thường xuyên cúi người, bế con, cho con bú hoặc mang bé trong thời gian dài đều có thể khiến vùng cột sống và cơ lưng chịu áp lực lớn. Nếu không chú ý đến tư thế hoặc nghỉ ngơi hợp lý, tình trạng này có thể kéo dài nhiều tháng. Có lẽ cũng vì thế mà chia sẻ của Phương Oanh nhận được nhiều sự đồng cảm đến vậy. Đằng sau những bức ảnh lung linh là vô số công việc không tên mà các bà mẹ vẫn âm thầm thực hiện mỗi ngày.

Kể từ khi đón cặp song sinh Jim và Jen, Phương Oanh thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Người hâm mộ dễ dàng nhận thấy cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc các con và tận hưởng hành trình làm mẹ.

Không chỉ chia sẻ những giây phút đáng yêu của hai bé, nữ diễn viên còn nhiều lần kể về những trải nghiệm thực tế khi nuôi con, từ niềm vui đến những lúc vất vả. Chính sự chân thật ấy giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ các bà mẹ bỉm sữa, bởi họ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong những câu chuyện rất đời thường.

Ở phần bình luận dưới bài đăng, bên cạnh những lời hỏi thăm sức khỏe, nhiều người còn dành lời khen cho vẻ ngoài ngày càng đáng yêu của Jim và Jen. Không ít khán giả nhận xét hai bé càng lớn càng lanh lợi và được mẹ chăm chút rất khéo từ trang phục đến diện mạo.

Qua loạt ảnh mới, có thể thấy cuộc sống của Phương Oanh hiện xoay quanh những điều bình dị của thiên chức làm mẹ. Dẫu đôi lúc phải đối mặt với những cơn đau lưng vì bế con hay những mệt mỏi của việc chăm sóc hai em bé cùng lúc, nữ diễn viên vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và sự hài hước. Và có lẽ, với nhiều bà mẹ, đó cũng chính là một phần rất quen thuộc của hành trình nuôi con, vất vả nhưng đáng giá.