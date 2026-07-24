1 đoàn khách đặc biệt tại show diễn của tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Khi những người từng viết nên lịch sử xem câu chuyện lịch sử được kể lại

Trước giờ biểu diễn, các bác cùng gặp gỡ, thưởng thức tiệc nhẹ với thực đơn phở Việt Nam tại VinPalace, hào hứng chụp những bức ảnh lưu niệm tại sảnh nhà hát Vinpearl Ocean City (Hưng Yên).

Không khí rộn ràng trước giờ mở màn nhanh chóng nhường chỗ cho những khoảnh khắc lắng đọng khi ánh đèn sân khấu bật sáng. Đêm diễn trở nên đặc biệt không chỉ bởi đây là hoạt động tri ân nhân dịp 27/7, mà còn bởi trong những khán giả ngồi dưới khán phòng, có những người đã đi qua chiến tranh và trực tiếp góp phần viết nên những trang sử của dân tộc.

Được xây dựng theo hình thức nghệ thuật trình diễn nhập vai (Immersive Theatre), "Đất nước Thiên Hùng Ca" đưa người xem đồng hành xuyên suốt sáu chương diễn, từ huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời đại Hùng Vương dựng nước, những chiến công giữ nước như Bạch Đằng, thời kỳ hưng thịnh của nhà Trần đến hành trình đấu tranh giành độc lập và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, phát triển hôm nay. Âm nhạc, vũ đạo cùng hệ thống sân khấu nước, màn hình LED, hologram, hiệu ứng ánh sáng... được kết hợp để tạo nên trải nghiệm đa giác quan, giúp lịch sử không chỉ được kể mà còn được cảm nhận.

Có lẽ chính bởi vậy, nhiều cựu chiến binh không giấu được sự xúc động khi bắt gặp trên sân khấu những hình ảnh gợi nhớ một phần ký ức của chính mình.

"Chúng tôi hôm nay còn rất tự hào vì được xem lại những hình ảnh của thế hệ cha ông, rồi lại được nhìn thấy chính mình trong thời chiến. Từ đây, thế hệ trẻ cũng được xem, được biết về lịch sử Việt Nam, để hiểu vì sao chúng ta có được nền tự do độc lập như ngày hôm nay", một cựu chiến binh chia sẻ.

Không ít người cho rằng điều ý nghĩa nhất của chương trình không chỉ nằm ở quy mô dàn dựng hay công nghệ trình diễn, mà đặc biệt là khả năng đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.

"Buổi trình diễn này không phải chỉ phục vụ cho các bác, chính các thế hệ trẻ mới cần đi xem, để thấy được công lao, cống hiến, vẻ vang của thế hệ đi trước, có như thế mới có ngày hôm nay", một cựu chiến binh khác bày tỏ.

Một nữ cựu chiến binh cho biết bà đặc biệt xúc động ở phân cảnh tái hiện sự hy sinh của những người lính. "Khi xem đến đoạn anh hùng lấy thân mình chèn pháo, cô nhớ lại ký ức và vô cùng cảm động. Cảm ơn các cháu đã làm nên một chương trình rất tuyệt vời về lịch sử đất nước", bà nói.

Không ít cựu chiến binh đã chia sẻ mong muốn sẽ trở lại cùng con, cháu để các thế hệ trong gia đình có dịp xem chương trình. Theo họ, những tác phẩm nghệ thuật như "Đất nước Thiên Hùng Ca" có thể trở thành cầu nối giúp lịch sử được truyền tải sinh động hơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương trong lớp trẻ.

Đó cũng là thành công của chương trình khi có thể đưa những lát cắt quan trọng của lịch sử Việt Nam đến với công chúng bằng trải nghiệm trực quan, đa giác quan thay vì chỉ qua những trang sách.

Đêm diễn khép lại trong những tràng pháo tay kéo dài. Với nhiều cựu chiến binh, đó không dừng lại ở một buổi thưởng thức nghệ thuật mà còn là dịp nhìn lại hành trình của một dân tộc và của chính cuộc đời mình.

Còn với những người trẻ có mặt trong khán phòng, sự hiện diện của 211 nhân chứng lịch sử cũng trở thành lời nhắc nhở ý nghĩa về giá trị của hòa bình, độc lập và những hy sinh của các thế hệ đi trước.

(Ảnh: ĐVCC)