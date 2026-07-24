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Mỹ nhân showbiz tậu Porsche gần 5 tỷ đồng: Ở căn hộ tầng cao chill quên mặt đất, sống sướng như nữ hoàng

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Từ xế sang cho đến cơ ngơi tiền tỷ của mỹ nhân này đều gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hoa hậu Kỳ Duyên ghi dấu ấn trong lòng công chúng với nhan sắc sắc sảo, thần thái cuốn hút cùng phong cách thời trang sành điệu. Bên cạnh đó, nàng Hậu còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sang chảnh với nhà đẹp, xe sang và thú vui sưu tầm đồ hiệu. Nhắc đến khối tài sản của Kỳ Duyên, netizen hẳn ấn tượng với màn tậu Porsche giá gần 5 tỷ vào tháng 4 vừa qua. Mẫu xe thể thao Porsche Taycan nổi bật với sắc hồng ngọt ngào, lần nào Kỳ Duyên lái dạo phố hay xuất hiện tại các sự kiện cũng đều thu hút đông đảo sự chú ý. Ngoài xế sang, "phú bà" Kỳ Duyên còn sở hữu một căn hộ được đầu tư chỉn chu với thiết kế hiện đại, góc nào cũng cho thấy sự chăm chút và gu thẩm mỹ riêng.

Căn hộ trị giá hàng chục tỷ đồng được Kỳ Duyên tậu vài tháng trước khi sở hữu Porsche đắt đỏ. Không thường xuyên chia sẻ toàn cảnh về tổ ấm nhưng qua những hình ảnh và video mà nàng Hậu đăng tải cũng phần nào hé lộ về không gian sống hiện đại, sang trọng. Căn hộ gây ấn tượng bởi lối thiết kế tối giản, không quá cầu kỳ trong đường nét mà tập trung vào sự tinh tế với gam màu trung tính, bố cục mở giúp không gian luôn rộng rãi và thoáng đãng.

Không gian phòng khách gây ấn tượng với diện tích rộng rãi cùng cách bài trí tinh tế. Gam màu nâu be ấm áp được sử dụng làm chủ đạo, kết hợp cùng bộ sofa tông be sáng giúp tổng thể thêm hài hòa, nhẹ nhàng. Điểm nhấn của căn phòng nằm ở khu vực tivi với màn hình lớn cùng mảng vách uốn cong mềm mại, tạo cảm giác không gian có chiều sâu và đẹp mắt hơn. Liền kề phòng khách là ban công thoáng rộng, nơi mở ra tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố.

Điểm nhấn trong căn hộ hạng sang của Kỳ Duyên chính là khu vực trưng bày bộ sưu tập Bearbrick cùng những món đồ decor được chăm chút tỉ mỉ. Hệ tủ nổi bật với hàng chục mẫu Bearbrick đa dạng màu sắc, kích cỡ, được sắp xếp chỉn chu như một showroom thu nhỏ ngay trong nhà. Ánh đèn LED chạy dọc từng ngăn kệ càng làm tôn lên vẻ bắt mắt, biến góc trưng bày này trở thành một trong những điểm ấn tượng nhất trong không gian sống của nàng Hậu.

Không gian bếp tiếp tục giữ tinh thần tối giản với gam màu trung tính hài hòa cùng tổng thể căn hộ. Hệ tủ bếp trên dưới được thiết kế đồng bộ, giúp tối ưu khả năng lưu trữ và giữ khu vực nấu nướng luôn gọn gàng. Bên cạnh đó, bàn đảo ở trung tâm vừa tạo điểm nhấn hiện đại, vừa mang đến sự tiện lợi trong quá trình sinh hoạt hằng ngày.

Lựa chọn phong cách decor tối giản, Kỳ Duyên lại rất đầu tư cho từng món đồ trong nhà, đặc biệt là khu vực bếp. Từ những bộ bát đĩa, nồi niêu đến các dụng cụ nấu nướng đều được nàng Hậu lựa chọn kỹ lưỡng với thiết kế sang trọng, tinh tế. Chỉ riêng những món đồ dành cho căn bếp đã có giá trị lên đến cả trăm triệu đồng, phần nào cho thấy sự chỉn chu và niềm đam mê của Kỳ Duyên dành cho không gian sống của mình.

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Theo Phác Thái Anh

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