Trấn Thành thức 3 đêm không ngủ chỉ vì một tô cháo ở quê Hariwon

Không chỉ ghi dấu ấn trong vai trò MC, diễn viên, đạo diễn hay nhà sản xuất phim, Trấn Thành còn được đông đảo khán giả xem như một "food reviewer" có sức ảnh hưởng. Mỗi lần nam MC chia sẻ địa chỉ ăn uống hay giới thiệu một món ngon trên mạng xã hội, nhiều người lại rủ nhau "đu trend" đến thưởng thức.

Không ít cư dân mạng còn để lại bình luận xác nhận những quán ăn do Trấn Thành gợi ý đều có chất lượng đúng như lời anh nhận xét. Cũng bởi niềm đam mê ẩm thực này mà Trấn Thành nhiều lần hài hước than thở chuyện giảm cân luôn thất bại vì... món nào cũng ngon, đi đâu cũng muốn ăn.

Mới đây, trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, ông xã Hari Won tiếp tục khiến cộng đồng mạng "đói bụng giữa đêm" khi đăng tải loạt hình ảnh và video thưởng thức bữa ăn nóng hổi sau nhiều ngày làm việc cường độ cao. Trên bàn ăn là hai món đặc trưng của xứ kim chi gồm cháo bào ngư và gà hầm sâm sôi sục, còn nghi ngút khói. Kèm theo đó, Trấn Thành chia sẻ: "Tôi đã ngủ 3 tiếng một ngày suốt 3 đêm nay! Quay liên tục! Và đây là cách tôi thưởng cho mình!".

Trấn Thành khoe ảnh ăn gà hầm sâm và cháo bào ngư ở quê nhà của bà xã

Nhìn qua đã thấy đây là bữa ăn "đáng đồng tiền bát gạo". Tô gà hầm sâm được mang ra khi nước dùng vẫn sôi lục bục, tỏa mùi thơm đặc trưng của nhân sâm và các loại thảo dược. Bên trong là nguyên một con gà non được hầm mềm cùng củ nhân sâm. Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là những con bào ngư cỡ lớn được xếp đầy miệng tô, thịt dày, căng mọng và bóng bẩy. Chỉ nhìn những thước phim cận cảnh bào ngư béo ngậy, nước dùng nghi ngút khói và từng thớ thịt gà mềm tơi cũng đủ khiến nhiều cư dân mạng phải xuýt xoa vì quá hấp dẫn.

Trong khi đó, bát cháo bào ngư có màu ngả vàng đặc trưng. Cháo được ninh sánh mịn, thơm vị biển tự nhiên, phía trên phủ thêm những lát bào ngư tươi thái dày.

Tô cháo bào ngư hấp diễn khiến nhiều fan "nuốt nước miếng"

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Bên dưới phần bình luận, nhiều người còn liên tục hỏi xin địa chỉ quán. Đúng với "phong cách Trấn Thành", nam đạo diễn không hề giấu địa điểm yêu thích mà chia sẻ rất chi tiết, thậm chí còn bật mí những "bí kíp" để thưởng thức món ăn trọn vẹn hơn.

Anh viết: "Địa chỉ bên Hàn đây nhé: 158, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc.

Quán bán cháo bào ngư và gà hầm sâm có bào ngư siêu ngon. Nhớ kêu thêm 1 phần bào ngư ngâm tương ăn kèm với cháo cho đã cái nư và kêu con gà rán nha. Nó chiên con gà xuất sắc! Ông chủ quán rất dễ thương và tử tế luôn. Ăn xong còn tặng khách mỗi người 1 chai Yakult uống cho dễ tiêu hoá nữa.

Ăn ngon mà phải post ủng hộ cho người ta luôn. Quán ở khu Gangnam. Ai qua Hàn Quốc chơi nhớ ghé nha! Siêu ngon và mãn nguyện! Ăn gà hầm sâm nhớ 1 nguyên tắc là tự nêm thêm muối nha. Kẻo lại bảo người ta nấu nhạt!".

Hình ảnh quán ăn được vợ chồng nam đạo diễn ghé thăm. Ảnh: Naver

Để người hâm mộ dễ tìm, Trấn Thành còn cẩn thận đính kèm luôn đường dẫn của quán trên Naver Maps. Đây cũng là ứng dụng bản đồ phổ biến nhất tại Hàn Quốc, giúp du khách dễ dàng tìm đường nếu có dịp ghé Seoul.

Qua chia sẻ của nam MC, nhiều người thích thú nhận ra Trấn Thành cũng có cách "tự thưởng" rất quen thuộc: sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng và thiếu ngủ, phần thưởng xứng đáng nhất vẫn là một bữa ăn thật ngon.

Được biết, cháo bào ngư (Jeonbokjuk) là một trong những món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc, đặc biệt phổ biến ở đảo Jeju và các thành phố ven biển. Món cháo được nấu từ gạo cùng bào ngư tươi thái lát hoặc xay nhuyễn, có vị ngọt thanh tự nhiên, giàu dinh dưỡng và thường được người Hàn dùng để bồi bổ sức khỏe hoặc phục hồi thể lực sau thời gian mệt mỏi.

Cả hai đều là những món ăn bổ dưỡng, giúp hồi phục thể lực sau những ngày mệt mỏi. Ảnh: Naver

Trong khi đó, gà hầm sâm (Samgyetang) được xem là món ăn "quốc dân" mỗi mùa hè tại Hàn Quốc. Mỗi phần gồm một con gà non nhồi gạo nếp, táo tàu, tỏi, nhân sâm rồi hầm nhiều giờ cho đến khi thịt mềm, nước dùng ngọt thanh. Theo quan niệm của người Hàn, thưởng thức Samgyetang vào những ngày nắng nóng giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi năng lượng và tăng sức đề kháng. Đây cũng là món ăn mà hầu hết du khách quốc tế đều muốn thử khi ghé thăm xứ sở kim chi.