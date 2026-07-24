Nỗi hối hận của Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, MC Nguyên Khang đã chia sẻ tâm sự của nghệ sĩ Thanh Thủy khi nghe tin bố mất lúc đang diễn ở Hà Nội.

Cô nói: "Tôi diễn trong mơ màng, cố gắng nhớ từng câu thoại, tới khi nào khán giả cười tôi mới biết mình trúng miếng. Tôi không biết bằng cách nào lại đứng trên sân khấu được hai tiếng rưỡi ngày hôm đó.

Nghệ sĩ Thanh Thủy

Diễn xong tôi cũng không có vé bay về luôn, phải mua vé sớm nhất là 5 giờ sáng hôm sau. Tôi cứ đi trong mơ mơ màng màng và khóc một mình, không ai biết.

Đến Đàm Vĩnh Hưng cũng không biết ba tôi mất, tưởng ba tôi bệnh thôi nên mới ôm tôi bảo: 'Em hồi đó nghèo quá không có điều kiện lo được cho ba, tới khi khá giả rồi thì ba đã không còn'. Tôi nghe Đàm Vĩnh Hưng nói vậy òa khóc, Đàm Vĩnh Hưng vẫn không hề biết ba tôi đã mất.

Đàm Vĩnh Hưng

Tới lúc đám tang, Đàm Vĩnh Hưng mới ôm tôi xin lỗi và bảo: 'Em xin lỗi chị, em không biết, em tưởng ba chị bệnh thôi, không biết ba chị mất. Hèn chi em thấy chị bật khóc, em ngạc nhiên lắm. Giờ em hối hận lắm'".

Tiếp đó, MC Nguyên Khang còn chia sẻ một đoạn tâm sự của danh ca Họa Mi về thời gian mưu sinh tại Pháp. Bà nói: "Cuộc sống của tôi cũng vất vả nên tôi tủi thân lắm, không muốn gặp ai hay cho ai gặp mình. Tôi không muốn khán giả thấy hình ảnh vất vả, cơ cực của tôi.

Lúc đó, tôi mở tiệm bánh mì nhưng không có người làm. Tôi phải một tay làm hết mọi việc, từ nhào bột làm bánh tới đứng bán bánh. 5 giờ sáng tôi đã đi làm và 10 giờ tối mới về đến nhà. Tôi chỉ được ngủ 3 tiếng đồng hồ một ngày, nên làm gì còn thời gian gặp ai.

Danh ca Họa Mi

Lần đó, chị Bạch Yến đột nhiên có được số điện thoại của tôi và gọi mời tôi về Việt Nam hát vì có một chương trình lớn muốn mời tôi. Tôi đồng ý vì không biết khi nào mới có cơ hội trở về Việt Nam hát, gặp lại khán giả.

Ngay hôm sau, chị Bạch Yến tìm tới tiệm bánh mì của tôi để xem cuộc sống của tôi ra sao. Tôi bận làm việc, không thể tiếp chị được, vừa phải làm việc vừa nói chuyện.

Chị Bạch Yến thốt lên: 'Chị thương em quá! Nhưng chị hãnh diện về em vì em là người đàn bà can đảm, kiên cường. Em là người ca sĩ mà lại làm việc tay chân, lao động kiếm tiền được thế này. Chị vô cùng ngưỡng mộ em'".