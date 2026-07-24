Á hậu Mỹ Duyên thừa nhận đã ném gạch vào nhà bạn ở đường Nguyễn Trãi, nói rõ nguyên nhân

Ngày 24/7, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái cầm gạch ném vào nhà dân trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM), có nhiều hành động đập phá và gây náo loạn. Ngay sau khi video lan truyền, nhiều bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội cho rằng người xuất hiện trong clip là Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên. Thông tin này khiến nhiều cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Cho đến trưa cùng ngày, trên trang cá nhân, Mỹ Duyên đã chính thức đăng tải bài viết thừa nhận cô là người xuất hiện trong đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi. Đồng thời, Á hậu sinh năm 2001 cũng lên tiếng giải thích nguyên nhân dẫn đến sự việc và bác bỏ những tin đồn tiêu cực liên quan đến bản thân.

Bài đăng lên tiếng trên trang cá nhân của Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên về đoạn clip gây hoang mang

Theo đó, Á hậu Mỹ Duyên gửi lời xin lỗi vì những hành động thiếu chuẩn mực trong clip. Theo chia sẻ, vào thời điểm xảy ra sự việc, cô có sử dụng đồ uống có cồn và trong lúc đùa giỡn với bạn nên đã không kiểm soát được hành vi của mình. Bên cạnh đó, người đẹp cũng lên tiếng về những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cô sử dụng chất cấm.

"Hôm đó mình có sử dụng một chút đồ uống có cồn và trong lúc đùa giỡn với bạn nên đã cư xử thiếu kiểm soát. Mình xin khẳng định rõ: Mình không sử dụng bất kỳ chất cấm nào như một số thông tin đang lan truyền. Sau sự việc, mình đã nhận ra sai sót của bản thân và chủ động xin lỗi. Bạn của mình cũng không hề trách móc mà đã thông cảm và bỏ qua cho mình", Á hậu Mỹ Duyên viết.

Khép lại bài đăng, Mỹ Duyên gửi lời xin lỗi đến mọi người, đồng thời mong cộng đồng mạng ngừng chia sẻ, bình luận tiêu cực hoặc tiếp tục suy diễn về sự việc. Cô cho biết đoạn clip chỉ kéo dài vài giây nhưng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cá nhân.

Á hậu Mỹ Duyên nhận sai vì đã thiếu kiểm soát sau khi đùa giỡn với bạn bè

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái cầm gạch ném vào nhà dân. Hình ảnh từ clip cho thấy, một cô gái đi bộ trong hẻm, sau đó dừng lại nhặt một cục gạch bên đường.

Tiếp đó, người này đến trước cửa một căn nhà nằm trong con hẻm rồi bất ngờ cầm gạch ném vào bên trong. Sau khoảng 3 lần ném, cô gái dừng lại rồi bấm điện thoại. Đáng chú ý, clip đăng tải kèm nội dung nhắc đến tên của một á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp.

Ngày 24/7, Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ á hậu cầm gạch ném vào nhà dân ở trung tâm.

Á hậu Mỹ Duyên thừa nhận mình chính là cô gái trong video được lan truyền

Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001, lớn lên tại Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Năm 2024, Mỹ Duyên đăng ký tham gia cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024. Ở đêm chung kết, Bùi Thị Mỹ Duyên được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 2. Không chỉ vậy, cô còn nhận thêm giải thưởng phụ Người đẹp dạ hội.

Ảnh: Tổng hợp