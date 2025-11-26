Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đàm Vĩnh Hưng cứu người

26-11-2025 - 10:40 AM

Hành động đáng quý và lòng dũng cảm của nam sinh khiến nhiều người nể phục.

Trong những ngày mưa lũ lịch sử từ 19/11 đến 23/11, khi nhiều khu vực ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước, giữa muôn vàn khó khăn, những câu chuyện đẹp về lòng dũng cảm, sự sẻ chia vẫn luôn được nhắc đến, thắp lên ngọn lửa ấm áp trong hoạn nạn.

Một trong số đó là hình ảnh đầy xúc động của em Đàm Vĩnh Hưng - học sinh lớp 12B Trường THPT Tôn Đức Thắng, đồng thời là thành viên của đội cứu hộ cứu trợ xã EaLy.

Dù còn khoác trên mình áo đồng phục học sinh nhưng Hưng đã không hề ngần ngại lao vào những điểm ngập sâu nhất của các xã Sơn Giang, Hòa Tân, Hòa Thịnh, Hòa Trị, Hòa An. Bằng chiếc thuyền cứu hộ, em cùng đồng đội đã kiên cường vượt qua dòng nước xiết, hỗ trợ sơ tán và cứu giúp kịp thời rất nhiều người dân đang gặp nguy hiểm, bị mắc kẹt.

Đàm Vĩnh Hưng cứu người- Ảnh 1.

Nam sinh Đàm Vĩnh Hưng (Ảnh: Facebook nhân vật)

Đàm Vĩnh Hưng cứu người- Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng cứu người- Ảnh 3.

Những khoảnh khắc em có mặt nơi tuyến đầu, đối diện với hiểm nguy và lòng nhân ái của em đã khiến nhiều người không khỏi cảm động.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã có những lời tâm sự chân thành, xúc động về hành trình cứu trợ đầy nguy hiểm.

Nam sinh tiết lộ, ngày đầu tiên đi cứu trợ, em đã phải nói dối mẹ vì sợ mẹ lo lắng. "Ngày đầu tiên tôi đi, tôi không dám nói với mẹ rằng đi cứu trợ chỉ dám nói dối bảo mẹ đi ngủ nhờ, nhưng thật ra đêm đó con chỉ mặc 1 bộ đồ và cùng anh em đi ngay trong đêm đó.

Về anh em nghĩ lại rằng sao lúc đó mình không mệt và không sợ chết, bao nhiêu lần anh em ghe đi qua sông cận kề với cái chết vì nước siết, nhưng anh em tự nhủ nhau rằng bà con đang rất cần mình [...] Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa đồ ăn tiếp tế lương thực cứu sống biết bao nhiêu bà con, thật sự khi nhìn lại rất xúc động, xin chúc tất cả anh em đoàn bình an trong chuyến đi tiếp theo!”

Đồng thời, khi nhận được những lời ngợi khen, Hưng không quên nhắc đến những người đồng đội, những "anh hùng thầm lặng" đã kề vai sát cánh cùng em.

Đàm Vĩnh Hưng cứu người- Ảnh 4.

Bài viết của nam sinh trên trang cá nhân

"Trong đoàn có rất nhiều anh hùng thầm lặng mà chưa được mọi người biết tới, con chỉ phụ giúp một phần nho nhỏ trong chuyến. Nhờ có các anh em trong đoàn hỗ trợ thì mới đưa đón bà con lên vùng an toàn thành công.

Con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và các anh em, anh hùng thầm lặng trong đoàn đã không ngại nắng mưa để giúp bà con. Một lần nữa con xin cảm ơn tất cả mọi người ạ!!”

Những đóng góp âm thầm mà lớn lao của Đàm Vĩnh Hưng và cả đội cứu hộ không chỉ giúp người dân các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk vượt qua hiểm nguy, mà còn là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Nó tiếp thêm niềm tin về sức trẻ, về những trái tim biết sống vì cộng đồng, sẵn sàng hành động dũng cảm vì lợi ích của người khác.

Theo PV

Phụ nữ số

