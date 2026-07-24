‘Lời nguyền’ kỳ lạ của World Cup: Gần 100 năm, chưa HLV ngoại nào đưa đội tuyển lên ngôi vô địch

Sau World Cup 2026, chuỗi thống kê ấy đã kéo dài lên 23 kỳ liên tiếp.

Một quy luật sống sót qua gần 100 năm

Khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 để lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới, người hâm mộ nói nhiều đến tài năng của Lamine Yamal, bản lĩnh của một thế hệ vàng mới hay dấu ấn chiến thuật của HLV Luis de la Fuente.

HLV Luis de la Fuente cùng tuyển Tây Ban Nha.

Ít ai để ý rằng, chiến thắng ấy cũng vô tình nối dài một "lời nguyền" tồn tại gần tròn một thế kỷ.

Từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 đến nay, chưa từng có đội tuyển nào vô địch dưới sự dẫn dắt của một HLV ngoại.

World Cup đã thay đổi rất nhiều kể từ năm 1930. Giải đấu mở rộng từ 13 lên 48 đội. Công nghệ VAR xuất hiện. Dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các mô hình phân tích chiến thuật ngày càng đóng vai trò quan trọng. Bóng đá cũng trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu, nơi các HLV hàng đầu có thể làm việc ở bất cứ đâu.

Alberto Suppici cùng Uruguay mở đầu truyền thống ấy năm 1930.

Tại cấp CLB, việc một chiến lược gia người Tây Ban Nha dẫn dắt đội bóng Anh, một HLV người Đức làm việc ở Anh hay một nhà cầm quân Italy sang Brazil gần như đã trở thành điều bình thường.

Nhưng World Cup lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Trong suốt 23 lần đăng quang của lịch sử giải đấu, tất cả các đội tuyển vô địch đều được dẫn dắt bởi HLV mang quốc tịch giống đội tuyển của mình.

Alberto Suppici cùng Uruguay mở đầu truyền thống ấy năm 1930. Vittorio Pozzo đưa Italy vô địch hai kỳ liên tiếp 1934 và 1938. Sepp Herberger, Mário Zagallo, César Luis Menotti, Franz Beckenbauer, Aimé Jacquet, Vicente del Bosque, Didier Deschamps hay Lionel Scaloni... tất cả đều là những người con của chính nền bóng đá mà họ đưa lên đỉnh thế giới.

Luis de la Fuente tiếp tục nối dài danh sách ấy cùng tuyển Tây Ban Nha.

Đến World Cup 2026, Luis de la Fuente tiếp tục nối dài danh sách ấy cùng tuyển Tây Ban Nha.

Điều đáng chú ý là đây không phải quy định của FIFA, cũng không phải điều kiện bắt buộc. Đơn giản là chưa từng có HLV ngoại nào làm được điều đó.

Không thiếu những người từng tiến rất gần

Thực tế, rất nhiều HLV ngoại từng để lại dấu ấn sâu đậm tại World Cup.

Năm 1958, HLV người Anh George Raynor đưa Thụy Điển vào tới trận chung kết trước khi thất bại trước Brazil của Pelé.

HLV người Anh George Raynor đưa Thụy Điển vào tới trận chung kết trước khi thất bại trước Brazil của Pelé.

Hai thập kỷ sau, Ernst Happel – chiến lược gia người Áo cũng cùng Hà Lan tiến vào trận đấu cuối cùng tại World Cup 1978 nhưng không thể vượt qua chủ nhà Argentina.

Guus Hiddink tạo nên một trong những câu chuyện cổ tích đáng nhớ nhất khi đưa Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002. Luiz Felipe Scolari giúp Bồ Đào Nha lọt vào bán kết năm 2006. Roberto Martínez cùng tuyển Bỉ giành hạng ba World Cup 2018.

Họ đều tiến rất gần, nhưng chưa ai có thể đi hết chặng đường.

Guus Hiddink tạo nên một trong những câu chuyện cổ tích đáng nhớ nhất khi đưa Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002.

Đây cũng là câu hỏi khiến nhiều nhà nghiên cứu bóng đá quan tâm. Khác với các CLB, nơi HLV có thể xây dựng đội hình qua nhiều mùa giải và mua cầu thủ phù hợp với triết lý của mình, HLV đội tuyển quốc gia chỉ có rất ít thời gian làm việc cùng các cầu thủ mỗi năm.

Trong hoàn cảnh đó, sự thấu hiểu văn hóa bóng đá, bản sắc dân tộc, tâm lý phòng thay đồ và cách truyền tải thông điệp đôi khi trở nên quan trọng không kém chiến thuật.

Chiếc cúp vàng "dường như đang chọn" HLV của chính đất nước lên ngôi vô địch.

Nhiều cựu cầu thủ và chuyên gia cho rằng ở World Cup – giải đấu có áp lực lớn nhất hành tinh HLV không chỉ là người vạch chiến thuật mà còn là biểu tượng kết nối cả một quốc gia.

Những bài phát biểu trước trận đấu, cách khơi dậy niềm tự hào dân tộc hay khả năng hiểu sâu sắc môi trường bóng đá trong nước là những yếu tố rất khó đo đếm bằng dữ liệu.

Điều đó phần nào lý giải vì sao, dù bóng đá hiện đại ngày càng quốc tế hóa, chiếc cúp vàng thế giới vẫn luôn thuộc về những HLV "người nhà".

Tuyển Anh được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel - HLV người Đức.

World Cup 2026 từng được kỳ vọng sẽ phá dớp

Trước giải đấu, nhiều người tin rằng "lời nguyền" sẽ chấm dứt. Tuyển Anh được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel, Brazil đặt niềm tin vào Carlo Ancelotti, còn tuyển Mỹ trao quyền cho Mauricio Pochettino. Đây đều là những HLV từng vô địch Champions League hoặc có nhiều năm thành công ở cấp CLB.

Tuy nhiên, khi giải đấu khép lại, trận chung kết lại là cuộc so tài giữa hai HLV bản địa: Luis de la Fuente của Tây Ban Nha và Lionel Scaloni của Argentina.

Lionel Scaloni cũng là người con của Argentina.

Chiến thắng của Tây Ban Nha không chỉ mang về danh hiệu thế giới, mà còn khiến chuỗi thống kê kỳ lạ kéo dài thêm một kỳ World Cup nữa.

Có thể trong tương lai, một HLV ngoại sẽ là người đầu tiên phá bỏ "lời nguyền trăm năm" ấy.

Nhưng sau 23 kỳ World Cup, từ Alberto Suppici năm 1930 đến Luis de la Fuente năm 2026, lịch sử vẫn chưa chịu thay đổi. Và chính điều đó khiến World Cup trở thành giải đấu đặc biệt nhất của bóng đá thế giới: nơi sự toàn cầu hóa dường như vẫn phải nhường chỗ cho bản sắc dân tộc.

Nguồn: FIFA, AP News, World Cup History