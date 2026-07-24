Căn nhà chỉ bằng 0,001% tài sản của tỷ phú Warren Buffett

Trong khi nhiều tỷ phú sở hữu những dinh thự rộng hàng chục nghìn mét vuông với giá trị lên tới hàng trăm triệu USD, "nhà hiền triết xứ Omaha" Warren Buffett lại chọn gắn bó với căn nhà ông mua từ năm 1958. Sau gần 70 năm, bất động sản này được định giá khoảng 1,2-1,5 triệu USD, cao gấp gần 45 lần so với mức giá ban đầu.

Warren Buffett - Ảnh: WSJ

Mua nhà khi mới 28 tuổi

Năm 1958, khi mới 28 tuổi, Warren Buffett chi 31.500 USD (khoảng 829 triệu đồng) để mua căn nhà tại thành phố Omaha, bang Nebraska (Mỹ). Thời điểm đó, ông và người vợ đầu Susan Buffett đang nuôi ba người con nhỏ và mong muốn tìm một nơi ở ổn định, phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1921, có 5 phòng ngủ, nằm trên một khu đất góc tại khu dân cư yên tĩnh, không quá xa trung tâm Omaha.

Ảnh: Omaha Heritage Preservation

Việc mua căn nhà cũng phản ánh triết lý đầu tư đã theo Buffett suốt cả sự nghiệp. Thay vì vội vàng sở hữu bất động sản, hai vợ chồng chỉ quyết định mua khi cảm thấy tình hình tài chính đã đủ vững vàng. Trước đó, họ từng cân nhắc liệu nên dùng số tiền tiết kiệm để mua nhà hay tiếp tục đầu tư vào những cơ hội sinh lời khác.

Đối với Buffett, ngôi nhà không phải biểu tượng của sự giàu có mà là một khoản đầu tư hợp lý, đáp ứng nhu cầu thực tế của gia đình mà không tạo ra những chi phí dư thừa.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn cũng như thư gửi cổ đông của Berkshire Hathaway, ông nhiều lần gọi đây là "khoản đầu tư tốt thứ ba" trong cuộc đời, chỉ xếp sau hai chiếc nhẫn cưới, bởi những giá trị về ký ức và hạnh phúc mà căn nhà mang lại.

Giá trị tăng gần 45 lần sau gần 70 năm

Theo các ước tính mới nhất từ Realtor.com, Zillow và một số đơn vị định giá bất động sản, căn nhà hiện có giá khoảng 1,2-1,5 triệu USD (khoảng 31 - 39 tỷ đồng) trong năm 2025, trong đó con số được nhắc đến nhiều nhất là khoảng 1,4 triệu USD (khoảng 36,8 tỷ đồng)

So với mức giá mua ban đầu là 31.500 USD, giá trị căn nhà đã tăng gần 45 lần.

Mức tăng này vượt xa tốc độ tăng chung của thị trường nhà ở Mỹ. Theo số liệu được dẫn lại, giá bán trung vị của một căn nhà tại Mỹ tăng từ khoảng 17.800 USD (khoảng 468 triệu đồng) vào năm 1963 lên 416.900 USD (khoảng 10 tỷ đồng) vào đầu năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 23 lần.

Ảnh: Architectural Digest

Dù vậy, xét theo tiêu chuẩn của giới siêu giàu, căn nhà của Buffett vẫn được xem là khá khiêm tốn. Để so sánh, dinh thự rộng khoảng 6.132 m² của Bill Gates tại bang Washington được định giá khoảng 127 triệu USD (3.342 tỷ đồng).

Đối với Warren Buffett, giá trị của căn nhà chưa bao giờ chỉ được đo bằng mức tăng giá theo thời gian.

Ông từng chia sẻ rằng, nếu xét thuần túy về mặt tài chính, việc thuê nhà rồi đem phần tiền chênh lệch đầu tư vào thị trường chứng khoán có thể còn giúp ông kiếm được nhiều tiền hơn.

Tuy nhiên, điều khiến ông hài lòng là căn nhà đã mang đến cho gia đình một nơi để gắn bó suốt nhiều thập kỷ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt mà không cần sự xa hoa.

Câu chuyện về ngôi nhà đầu tiên của Warren Buffett cũng phản ánh triết lý sống nổi tiếng của vị tỷ phú: kiên nhẫn, thực tế và luôn tập trung vào giá trị dài hạn thay vì chạy theo những xu hướng hay sự phô trương nhất thời. Với ông, sự giàu có không nhất thiết phải được thể hiện bằng những tài sản đắt đỏ, mà nằm ở việc đưa ra những quyết định phù hợp với nhu cầu thực sự và có giá trị bền vững theo thời gian.

Bữa sáng với McDonald's và uống 5 lon Coca-Cola mỗi ngày

Ở tuổi 94, Warren Buffett vẫn duy trì lối sống khiến nhiều người bất ngờ, gần như không thay đổi trong nhiều thập kỷ dù sở hữu khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ USD.

Trong Đại hội cổ đông, Buffett đã rời vị trí Tổng giám đốc điều hành (CEO) vào cuối năm 2025, khép lại hơn nửa thế kỷ dẫn dắt tập đoàn đầu tư mà ông đã đưa từ một công ty dệt đang sa sút trở thành "đế chế" có giá trị khoảng 1.160 tỷ USD. Người kế nhiệm ông sẽ là Phó chủ tịch Greg Abel.

Đằng sau sự nghiệp đầu tư lẫy lừng là một cuộc sống giản dị hiếm thấy ở một tỷ phú.

Buffett mỗi sáng đều ghé McDonald's trên đường đến văn phòng. Điều thú vị là bữa sáng của ông phụ thuộc vào diễn biến thị trường chứng khoán. Trong bộ phim tài liệu Becoming Warren Buffett của HBO, nhà đầu tư huyền thoại kể rằng mỗi sáng, khi cạo râu, ông sẽ nói với vợ số tiền cần chuẩn bị: 2,61 USD (khoảng 69.000 đồng), 2,95 USD (khoảng 78.000 đồng) hoặc 3,17 USD (khoảng 83.000 đồng).

Ảnh: AP

Nếu thị trường giảm, ông sẽ chọn bữa sáng rẻ hơn. Nếu cảm thấy "khá giả" hơn sau diễn biến tích cực của thị trường, ông mới gọi món đắt nhất là bánh bacon, trứng và phô mai.

"Tôi nói với vợ khi đang cạo râu rằng hôm nay sẽ là 2,61 USD, 2,95 USD hay 3,17 USD. Bà ấy sẽ để đúng số tiền đó vào chiếc cốc nhỏ trong xe cho tôi", Buffett kể trong phim tài liệu.

Ngoài McDonald's, Coca-Cola cũng là món đồ uống không thể thiếu trong cuộc sống của vị tỷ phú. Buffett cho biết khoảng một phần tư lượng calo ông nạp mỗi ngày đến từ Coca-Cola. Trung bình, ông uống khoảng 5 lon mỗi ngày, thường là Coca-Cola truyền thống vào ban ngày và Cherry Coke vào buổi tối.

Thực đơn quen thuộc của Buffett còn có xúc xích, khoai tây chiên, bỏng ngô, bánh quy, kem Dairy Queen và các loại kẹo của See's Candies, doanh nghiệp cũng thuộc sở hữu của Berkshire Hathaway.

Ông từng hài hước lý giải thói quen ăn uống này: "Tôi xem bảng thống kê tuổi thọ và nhận ra tỷ lệ tử vong thấp nhất thuộc về trẻ 6 tuổi. Vì vậy tôi quyết định ăn như một đứa trẻ 6 tuổi."

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC năm 2023, Buffett cũng nói rằng nếu phải đánh đổi những món ăn yêu thích chỉ để sống lâu hơn một năm, ông sẽ không lựa chọn điều đó.

"Nếu ai đó nói tôi sẽ sống thêm một năm nếu cả đời chỉ ăn bông cải xanh và vài món tương tự thay vì những gì mình thích, tôi sẽ nói hãy bớt đi một năm cuối đời và để tôi được ăn những món mình muốn."

Không chỉ khác biệt trong chế độ ăn, Buffett cũng thừa nhận bản thân chưa bao giờ là người yêu thích việc tập thể dục. Tại Đại hội cổ đông Berkshire Hathaway năm nay, ông nhắc lại rằng cả ông và người cộng sự quá cố Charlie Munger đều gần như không tập luyện thường xuyên.

"Chúng tôi đã giữ gìn bản thân theo cách riêng", Buffett nói với nụ cười, đồng thời cho rằng những vận động viên chuyên nghiệp thường phải đối mặt với nhiều chấn thương do cơ thể chịu cường độ vận động quá lớn.

Theo Buffett, hạnh phúc mới là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, ông chia sẻ: "Tôi nghĩ hạnh phúc tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với tuổi thọ. Và tôi hạnh phúc hơn khi uống Coca-Cola, ăn kem phủ sốt chocolate nóng hay xúc xích."

Dù đã tuyên bố sẽ rời cương vị CEO vào cuối năm 2025, Warren Buffett vẫn khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với Berkshire Hathaway trong vai trò hỗ trợ, khép lại một trong những hành trình lãnh đạo thành công và bền bỉ nhất lịch sử kinh doanh Mỹ.

Nguồn: Business Insider, Investopedia