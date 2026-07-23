Choáng ngợp khoản tiền Beckham, Shakira nhận được ở World Cup 2026
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Trạch Dương 23-07-2026 - 21:42 PM |
Lifestyle
David Beckham được xem là ngôi sao thắng lớn nhất về mặt thương mại tại World Cup 2026 khi thu nhập ước tính 19 triệu bảng, tương đương khoảng tỷ đồng. Shakira, Justin Bieber, Lisa, Madonna và nhiều tên tuổi nổi tiếng khác cũng bỏ túi những khoản tiền khổng lồ sau giải đấu.
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David Beckham được The Sun gọi là người chiến thắng thực sự về mặt thương mại tại World Cup 2026. Các nhà phân tích ước tính cựu đội trưởng tuyển Anh thu về 19 triệu bảng (khoảng 668 tỷ đồng) từ các hợp đồng quảng cáo.
Ở tuổi 51, Beckham xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch của Bank of America, Lay’s, Home Depot, McDonald’s, Stella Artois và Adidas. Hình ảnh của cựu danh thủ gần như phủ kín các khoảng nghỉ quảng cáo trên sóng truyền hình. Sức hút của nhà Beck bao phủ truyền thông. Ngoài việc theo dõi trận đấu, mỗi ngày khán giả toàn cầu quan tâm vợ con Beckham mặc gì, lăng xê trào lưu thời trang nào trên khán đài.
Theo The Sun, mức độ hiện diện tại World Cup cho thấy sức hút thương mại bền bỉ của Beckham dù anh giải nghệ nhiều năm. Cựu danh thủ hiện đồng sở hữu Inter Miami và có khối tài sản chung với Victoria Beckham ước tính 1,185 tỷ bảng (khoảng 41.707 tỷ đồng).
Shakira đứng thứ hai trong danh sách với thu nhập ước tính 15 triệu bảng, tương đương khoảng 528 tỷ đồng. The Sun cho rằng những lần xuất hiện của nữ ca sĩ tại World Cup tạo cú hích cho lượt nghe nhạc trực tuyến trên toàn cầu.
Nữ hoàng World Cup bội thu nhờ góp mặt trong cả chương trình mở màn lẫn show halftime khép lại giải đấu. Tại lễ bế mạc, cô trình diễn ca khúc Dai Dai cùng Burna Boy trước lượng khán giả lớn trên sân vận động và truyền hình.
The Sun nhận định Shakira và bóng đá có mối liên hệ mật thiết nhờ dấu ấn cô để lại tại các kỳ World Cup. Bốn lần biểu diễn ở giải đấu giúp tên tuổi của nữ ca sĩ ngày càng gắn chặt với sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.
Justin Bieber ước tính thu về 12 triệu bảng, tương đương khoảng 422,4 tỷ đồng từ những hoạt động liên quan World Cup. The Sun nhận định giải đấu giúp anh tiếp cận thêm lượng khán giả khổng lồ ngoài lượng fan cứng toàn cầu.
Justin Bieber biết cách ghi điểm khi chỉ cầm đàn, hát mộc ca khúc Everything Hallelujah. Phần trình diễn khác biệt khiến hơn 80.000 người im phăng phắc theo dõi. Tờ báo Anh nhận định việc đồng hành với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh giúp anh củng cố vị thế siêu sao toàn cầu.
Timothée Chalamet kiếm 12 triệu bảng tương đương Justin Bieber từ hoạt động bên lề World Cup. Nam diễn viên nổi bật trong chiến dịch quảng cáo của Adidas trước và trong thời gian diễn ra giải đấu.
Ở trận chung kết Tây Ban Nha đối đầu Argrentina, Chalamet được giao trọng trách trực tiếp mang quả bóng thi đấu vào sân, tạo điểm nhấn trước 80.000 khán giả xem trực tiếp và hàng tỷ người xem toàn cầu.
Chuyên gia nhận định Chalamet tạo cầu nối giữa thời trang, điện ảnh và bóng đá. Việc hợp tác cùng Adidas và xuất hiện bên Kylie Jenner làm tăng mức độ nhận diện cũng như giá trị thương mại của chàng thơ nước Pháp.
Lisa bỏ túi khoảng 9 triệu bảng, tương đương khoảng 316,8 tỷ đồng từ các hợp đồng quảng bá và hoạt động liên quan World Cup. Thành viên nhóm BlackPink được mô tả là "mang đến giải bóng đá lớn nhất hành tinh năng lượng từ cộng đồng Kpop có lượng người theo dõi đông đảo bậc nhất thế giới".
Lisa xuất hiện trước trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay tại vòng bảng World Cup 2026. Phần trình diễn đưa Kpop đến gần giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. FIFA khuếch đại sức hút quốc tế vốn đã rất lớn của Lisa. Việc tiếp cận khán giả thể thao đại chúng làm tăng giá trị của nữ ca sĩ với các thương hiệu toàn cầu.
Bất ngờ nhất trong danh sách là sự xuất hiện của Kim Kardashian. Cô được cho là thu về 8 triệu bảng, tương đương khoảng 281,6 tỷ đồng từ hoạt động thương mại. Hình ảnh và thương hiệu của ngôi sao truyền hình thực tế xuất hiện tại nhiều vị trí quảng cáo nổi bật trong thời gian diễn ra giải đấu.
Kim tận dụng sức nóng của World Cup để đưa thương hiệu trị giá hàng tỷ bảng Anh tiếp cận khán giả thể thao toàn cầu. Chiến lược giúp cô mở rộng tệp khách hàng, vượt xa hàng loạt ngôi sao tại World Cup, vào nhóm nhân vật có giá trị thương mại hàng đầu thế giới.
Madonna ước tính nhận khoảng 4 triệu bảng, tương đương khoảng 140,8 tỷ đồng nhờ tiết mục mở màn chương trình biểu diễn giữa giờ trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina.
Giữa khán đài hơn 80.000 người, nữ hoàng nhạc pop biểu diễn cùng hai huyền thoại bóng đá Brazil là Ronaldo Nazario và Ronaldinho. Màn kết hợp giữa âm nhạc và những biểu tượng sân cỏ trở thành một trong các khoảnh khắc đáng chú ý của chương trình. Ở tuổi 67, Madonna vẫn chứng tỏ đẳng cấp siêu sao toàn cầu.
Brooklyn Beckham được cho là nhận một triệu USD khi tham gia quảng cáo DoorDash dịp World Cup, theo Page Six.
Trong video quảng cáo, Brooklyn ngồi xem World Cup tại nhà, vứt vé xuống bàn và nói mọi thứ phức tạp. The Sun nhận định việc nói bóng gió công khai mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình Beckham giúp anh kiếm bộn tiền mùa bóng đá lớn nhất hành tinh.
Susan Boyle gây bất ngờ khi được ước tính nhận 500.000 bảng, tương đương khoảng 17,6 tỷ đồng, từ chiến dịch World Cup của hãng nước ngọt Scotland Irn-Bru. Nữ ca sĩ xuất hiện trong quảng cáo mang màu sắc hài hước, châm biếm.
Chuyên gia quốc tế nhận định chiến dịch quảng cáo đưa Susan Boyle đến khán giả toàn cầu, vượt nhiều ngôi sao đình đám ở World Cup 2026.
Theo
Tiền Phong
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