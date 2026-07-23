Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khó rời mắt khỏi Phương Oanh

| | Lifestyle

Phương Oanh từng có khoảng thời gian ngưng xuất hiện trên mạng xã hội khi ông xã gặp biến cố.

Sau khi kết hôn và trở thành mẹ của hai bé sinh đôi, Phương Oanh không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí như trước. Thay vào đó, nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. 

Mới đây, Phương Oanh đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc ngồi thư giãn tại một quán cà phê. Không cần trang điểm cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với làn da căng bóng, gương mặt thanh tú cùng thần thái nhẹ nhàng. Hình ảnh cận mặt của cô nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng, nhiều người nhận xét nhan sắc của Phương Oanh sau khi sinh con ngày càng mặn mà và cuốn hút.

Không ít khán giả cho rằng việc cân bằng giữa cuộc sống gia đình và chăm sóc bản thân đã giúp nữ diễn viên giữ được phong độ nhan sắc. Dưới phần bình luận, nhiều người để lại những lời khen ngợi cho vẻ ngoài của Phương Oanh. 

Khó rời mắt khỏi Phương Oanh- Ảnh 1.

Nhan sắc của Phương Oanh được khen ngợi thăng hạng sau khi sinh con. Ảnh: FBNV

Khó rời mắt khỏi Phương Oanh- Ảnh 2.

Nữ diễn viên hiện tại dành nhiều thời gian cho gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

 Phương Oanh sinh năm 1989, được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu và đặc biệt là Hương vị tình thân. Sau khi kết hôn với doanh nhân Shark Bình vào năm 2023, cô tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung vun vén tổ ấm.

Tháng 5/2024, Phương Oanh sinh cặp song sinh một trai, một gái. Từ khi làm mẹ, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm con, cuộc sống gia đình và hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì việc tập luyện và chăm sóc bản thân, nhờ đó nhiều lần được khen ngày càng nhuận sắc.

Khó rời mắt khỏi Phương Oanh- Ảnh 3.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Shark Bình vào năm 2023, cô tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung vun vén tổ ấm. Ảnh: FBNV

Khó rời mắt khỏi Phương Oanh- Ảnh 4.

Tháng 5/2024, Phương Oanh sinh cặp song sinh một trai, một gái. Ảnh: FBNV

Đầu năm nay, khi ông xã là Shark Bình vướng những ồn ào liên quan đến hoạt động kinh doanh, nữ diễn viên cũng gần như ở ẩn, hạn chế chia sẻ trên mạng xã hội và ít xuất hiện trước công chúng. Vừa qua, cô mới xuất hiện trở lại và bắt đầu đăng tải video nấu ăn, chăm sóc con.

Hiện tại, Phương Oanh chưa thông báo kế hoạch trở lại màn ảnh. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nữ diễn viên từng chia sẻ về chuyện chăm con: "Tuổi lên 2 của các con, tôi gọi là cơn bão nhỏ đáng yêu, đây là lúc các con có cảm xúc riêng, muốn được làm mọi thứ nhưng chưa biết diễn đạt thế nào thế nên bên cạnh những lúc đáng yêu sẽ có những lúc khủng hoảng đến và đi bất ngờ. Những lúc như thế, tôi sẽ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh để kiên nhẫn cùng con xử lý. Khủng hoảng tuổi lên 2 không chỉ của các con mà còn là cách để bố mẹ học bình tĩnh, tôi cũng đang học cách trưởng thành cùng con".

Khó rời mắt khỏi Phương Oanh- Ảnh 5.

Phương Oanh từng có khoảng thời gian ngưng xuất hiện trên mạng xã hội khi ông xã gặp biến cố. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điều bất ngờ nhất World Cup 2026: Người thắng lớn là các nhà mốt xa xỉ, làng bóng đá trở thành "mỏ vàng" bất tận của giới thời trang

Điều bất ngờ nhất World Cup 2026: Người thắng lớn là các nhà mốt xa xỉ, làng bóng đá trở thành "mỏ vàng" bất tận của giới thời trang Nổi bật

Vụ cào xước ô tô Mercedes: Bị hại yêu cầu bồi thường tổng cộng 600 triệu đồng

Vụ cào xước ô tô Mercedes: Bị hại yêu cầu bồi thường tổng cộng 600 triệu đồng Nổi bật

Trend cưới "đời đời kiếp kiếp" khiến giới trẻ xứ Trung phát sốt: Xem phải giây đã phải thốt lên "Quá đỉnh"

Trend cưới "đời đời kiếp kiếp" khiến giới trẻ xứ Trung phát sốt: Xem phải giây đã phải thốt lên "Quá đỉnh"

21:25 , 23/07/2026
Cú hit 198 triệu views làm thay đổi cả thị trường nhạc Việt, đưa 1 mỹ nhân thẳng ra quốc tế

Cú hit 198 triệu views làm thay đổi cả thị trường nhạc Việt, đưa 1 mỹ nhân thẳng ra quốc tế

21:03 , 23/07/2026
HLV Timor Leste phát biểu gì về đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu ở bảng A?

HLV Timor Leste phát biểu gì về đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu ở bảng A?

20:55 , 23/07/2026
Người duy nhất từ chối danh xưng “ngọc nữ”, không dám nhận là mỹ nhân: Nhan sắc ngang ngửa Tăng Thanh Hà

Người duy nhất từ chối danh xưng “ngọc nữ”, không dám nhận là mỹ nhân: Nhan sắc ngang ngửa Tăng Thanh Hà

20:17 , 23/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên