Trend cưới "đời đời kiếp kiếp" khiến giới trẻ xứ Trung phát sốt: Xem phải giây đã phải thốt lên "Quá đỉnh"

Thay vì thực hiện những bộ ảnh cưới theo phong cách hiện đại như trước, nhiều cặp đôi ở Trung Quốc đang "đu trend" quay video cưới theo concept "xuyên không" , tái hiện hành trình tình yêu kéo dài qua nhiều triều đại trước khi trở về hiện tại.

Những thước phim ngắn mang thông điệp lãng mạn như "Chúng ta đã yêu nhau từ nhiều kiếp trước" hay "Đời đời kiếp kiếp vẫn tìm thấy nhau" đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Trend chụp ảnh cưới đang hot rần rần ở Trung Quốc.

Trong đoạn video đang lan truyền mạnh trên các nền tảng mạng xã hộ, cô dâu và chú rể lần lượt xuất hiện trong trang phục của nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Mỗi lần chuyển cảnh là một "kiếp nhân duyên" mới, nhưng ánh mắt dành cho nhau vẫn không thay đổi.

Cuối cùng, cả hai trở về với váy cưới và vest hiện đại như một lời khẳng định rằng, sau bao lần luân hồi, họ vẫn nắm tay nhau ở hiện tại.

Chính ý tưởng vừa mang màu sắc điện ảnh, vừa chứa đựng yếu tố văn hóa và sự lãng mạn đã khiến concept này nhanh chóng trở thành một trong những xu hướng cưới được săn đón nhất tại xứ Trung.

Tuy nhiên, để tạo nên một video chỉ vài phút, các cặp đôi phải bỏ ra không ít thời gian, công sức và chi phí. Khác với những buổi chụp ảnh cưới thông thường, concept "xuyên không" đòi hỏi sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng ở mọi khâu.

Mỗi bối cảnh đều phải được lựa chọn cẩn thận để phù hợp với từng thời kỳ lịch sử. Có nơi dựng hẳn phim trường theo phong cách cổ trang, có nơi đưa ê-kíp đến các công trình kiến trúc cổ để tăng tính chân thực. Không gian, đạo cụ, ánh sáng hay thậm chí góc máy cũng được tính toán để mỗi phân cảnh đều mang hơi thở của từng triều đại.

Trang phục cũng là một trong những phần được đầu tư nhất. Thay vì chỉ chuẩn bị một hoặc hai bộ váy cưới như thông thường, cô dâu chú rể phải thay liên tục nhiều bộ cổ phục với kiểu dáng, chất liệu và màu sắc khác nhau. Từng bộ trang phục đều được nghiên cứu để phản ánh đúng đặc trưng của từng giai đoạn lịch sử, giúp tổng thể video trở nên thuyết phục hơn.

Bên cạnh đó, phần tạo hình cũng là thử thách không nhỏ. Mỗi lần thay đổi bối cảnh là một lần cô dâu phải làm lại kiểu tóc, thay đổi phong cách trang điểm, lựa chọn phụ kiện phù hợp với triều đại xuất hiện trong khung hình. Đội ngũ make-up, làm tóc và stylist gần như phải làm việc liên tục để đảm bảo sự đồng nhất giữa trang phục, tạo hình và bối cảnh.

Không chỉ có yếu tố hình ảnh, nhiều cặp đôi còn đầu tư thêm phần kịch bản, diễn xuất, kỹ xảo chuyển cảnh và âm nhạc để biến video cưới thành một thước phim ngắn đầy cảm xúc. Có clip chỉ kéo dài vài phút nhưng quá trình quay có thể diễn ra trong nhiều ngày, với sự tham gia của cả một ê-kíp chuyên nghiệp.

Dù tốn nhiều thời gian và chi phí hơn chụp ảnh cưới thông thường, concept "xuyên không" vẫn đang trở thành một trong những xu hướng cưới được yêu thích nhất tại xứ Trung. Với nhiều người trẻ, đây không chỉ là cách lưu giữ ngày trọng đại mà còn là cách kể một câu chuyện tình yêu thật đặc biệt, như thể hai người đã tìm thấy nhau qua bao đời, bao kiếp.