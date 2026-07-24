Nam diễn viên thay thế Hoài Linh: "Chuyện này khủng khiếp lắm"

Mới đây, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, nghệ sĩ Hoài Tâm đã tiết lộ một kỷ niệm khi lần đầu diễn thế cho NSƯT Hoài Linh.

Hoài Tâm giả gái

Anh nói: "Tháng 12/2005, tôi lần đầu tiên được đi diễn bên Úc, thay anh Hoài Linh diễn cặp với anh Chí Tài vì anh Hoài Linh bận việc. Anh Hoài Linh diễn với anh Chí Tài thường giả gái, nên tôi cũng phải giả gái để giống anh Hoài Linh. Tôi phải tự viết kịch bản và tự hóa trang giả gái.

Trước đó tôi chưa hề giả gái, nên không biết phải làm ra sao. Chuyện này khủng khiếp lắm. Trước show một tháng, tôi còn phải tự đi học make up, đầu tư lắm, tự bỏ tiền túi ra.

Tới hôm diễn show, trên máy bay từ Mỹ bay qua Úc, tôi còn nhờ chị Như Quỳnh là trước giờ diễn thì dán hộ tôi cái lông mi vì tôi không biết làm, còn lại thì cũng biết qua qua vì học một tháng make up rồi. Chị Như Quỳnh đồng ý luôn, rất nhiệt tình với tôi dù lúc đó chị đã là ngôi sao lớn rồi.

Tới nơi lúc 1 giờ trưa, tôi phải tự ngồi make up để 7 giờ tối vào diễn, còn anh Chí Tài ngủ ngáy khò khò. Tới 5 giờ chiều, anh Chí Tài bật dậy, vừa nhìn thấy tôi đã hết hồn la lớn: Trời ơi, Tâm ơi! Nhìn mày ghê quá!.

Tôi phải trấn tĩnh anh Chí Tài: Anh ơi, anh Hoài Linh giả gái đẹp là chuyện thường rồi. Giờ em thay thế anh Hoài Linh thì phải xấu mới vui. Anh Chí Tài nghe vậy cũng xuôi xuôi, nhưng vẫn bảo tôi nhìn ghê lắm.

Tới lúc tôi qua phòng chị Như Quỳnh để nhờ dán lông mi. Chị Như Quỳnh vừa thấy tôi là phun nước miếng, cười quá trời. Chị Như cũng tế nhị nhưng nói thẳng tôi: Chị nói cái này em đừng tự ái, đừng giận chị, nhưng theo chị em nên vào tẩy trang hết mặt đi rồi chị make up lại cho.

Như vậy đủ biết là lúc đó trông tôi khủng khiếp cỡ nào. Dù tôi có đi học make up một tháng, ngày nào cũng ngồi tự đánh mặt cho mình đến 2 tiếng đồng hồ.

Tôi nghe xong, vào rửa lại mặt sạch sẽ rồi ra chị Như Quỳnh make up lại cho, và như một tác phẩm khác hoàn toàn, đẹp hơn hẳn. Tôi để nguyên cái mặt đó đi diễn mấy show liền".