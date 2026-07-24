Không phải liveshow, dàn diva - divo hàng đầu Việt Nam bất ngờ hội ngộ vì một dấu mốc đáng nhớ

Sáng 23/7, Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng chính thức khai trương với sự tham dự của đông đảo khách mời, đối tác và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Có mặt trong sự kiện có NSND Thanh Lam, Divo Tùng Dương, Diva Hà Trần, NSND Tấn Minh, NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Dương Thùy Anh cùng nhiều gương mặt quen thuộc của làng nghệ thuật.

Không chỉ gửi lời chúc mừng tới BS.CKII Bùi Tiến Hùng và Bệnh viện Đại học Phenikaa, các nghệ sĩ còn mang đến một chương trình nghệ thuật đặc biệt, góp phần tạo nên không khí ấm áp trong ngày đánh dấu sự ra đời của một trung tâm nhãn khoa chuyên sâu.

Mở đầu chương trình, NSND Phạm Phương Thảo thể hiện ca khúc Bài ca thống nhất, tiếp nối là tiết mục độc tấu đàn nhị Vó ngựa trên mây do NSƯT Dương Thùy Anh trình diễn, mang đậm màu sắc âm nhạc truyền thống.

NSND Tấn Minh gửi tặng khán giả ca khúc Bức thư tình đầu tiên, trong khi Diva Hà Trần mang đến phần trình diễn Sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiến. Không gian âm nhạc tiếp tục được nối dài với màn hòa tấu violin - cello của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền và Bùi Hà Miên qua tác phẩm Hà Nội 12 mùa hoa.

Điểm nhấn của chương trình là màn xuất hiện của Divo Tùng Dương với ca khúc Tái sinh , trước khi anh cùng NSND Thanh Lam và Diva Hà Trần hòa giọng trong Em và tôi. Khép lại chương trình, NSND Thanh Lam thể hiện hai ca khúc Không thể và có thể cùng sáng tác mới Phenikaa thắp sáng triệu niềm tin của nhạc sĩ Lưu Hà An, được viết riêng cho sự kiện.

Theo chia sẻ của nhiều nghệ sĩ, họ đã có mối quan hệ thân thiết với BS.CKII Bùi Tiến Hùng trong nhiều năm và luôn trân trọng sự tận tâm của ông đối với nghề y. Chính vì vậy, dù lịch trình bận rộn, nhiều người vẫn sắp xếp thời gian để có mặt, gửi lời chúc mừng nhân dịp Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa chính thức khai trương.

Đánh dấu bước phát triển mới của Bệnh viện Đại học Phenikaa

Việc đưa Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng vào hoạt động được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống chuyên khoa sâu của Bệnh viện Đại học Phenikaa, đồng thời mở rộng thêm lựa chọn chăm sóc mắt chất lượng cao cho người dân.

Được xây dựng theo mô hình nhãn khoa chuyên sâu, Trung tâm đồng hành cùng người bệnh trong toàn bộ hành trình từ thăm khám, chẩn đoán, điều trị đến phẫu thuật và theo dõi lâu dài.

Trung tâm do BS.CKII Bùi Tiến Hùng phụ trách chuyên môn. Với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa, ông đã thực hiện thành công hơn 30.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, 25.000 ca điều trị tật khúc xạ bằng laser và hơn 8.000 ca đặt kính nội nhãn Phakic ICL.

Năm 2024, BS.CKII Bùi Tiến Hùng được STAAR Surgical trao tặng Award 5000 tại Barcelona (Tây Ban Nha), ghi nhận hơn 5.000 ca phẫu thuật Phakic ICL được cập nhật trên hệ thống toàn cầu. Trước đó, ông cũng liên tiếp nhận các giải thưởng Award 500, Award 1000, Award 2000 và Award 3000 , trở thành một trong số ít chuyên gia nhãn khoa tại Đông Nam Á đạt được chuỗi thành tích này.

Đầu tư công nghệ hướng tới điều trị an toàn và cá thể hóa

Bên cạnh đội ngũ chuyên gia, Trung tâm được đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị chẩn đoán và phẫu thuật hiện đại từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Nổi bật là hệ thống phẫu thuật khúc xạ ZEISS VISUMAX 800 với kỹ thuật SMILE Pro, hệ thống ZEISS MEL 90 ứng dụng công nghệ PRESBYOND Laser Blended Vision điều trị lão thị, kính hiển vi kỹ thuật số ZEISS ARTEVO 850 với hình ảnh 3D 4K, hệ thống siêu âm A/B VuMax BUA hỗ trợ khảo sát nhãn cầu và lập kế hoạch phẫu thuật cùng nhiều thiết bị chẩn đoán chuyên sâu khác.

Theo BS.CKII Bùi Tiến Hùng, mục tiêu của việc đầu tư công nghệ không phải để sở hữu những thiết bị hiện đại nhất, mà nhằm nâng cao chất lượng điều trị và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

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"Điều chúng tôi mong muốn không phải là xây dựng một trung tâm có nhiều thiết bị hiện đại nhất, mà là một nơi công nghệ giúp rút ngắn khoảng cách giữa y học và người dân. Mỗi quyết định chuyên môn đều hướng tới lợi ích lâu dài của người bệnh, với mục tiêu khám kỹ hơn, tư vấn thận trọng hơn, phẫu thuật an toàn hơn và đồng hành lâu dài hơn" , BS.CKII Bùi Tiến Hùng chia sẻ.

Với thông điệp "Tầm nhìn mới - Tương lai mới" , Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng hướng tới xây dựng mô hình nhãn khoa chuyên sâu, kết hợp giữa đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm, công nghệ hiện đại và y đức, góp phần mang đến các giải pháp chăm sóc thị lực toàn diện, bền vững cho cộng đồng.