Ngọc Trinh liên tục quảng bá 2 nhà hàng, nhưng review thật trên Google lại hé lộ vô số điểm trừ

Hoạt động trong showbiz gần hai thập kỷ, Ngọc Trinh vẫn giữ được sức hút nhờ hình ảnh trẻ trung, ngoại hình nổi bật cùng việc liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn xuất, livestream bán hàng và kinh doanh.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, chân dài gốc Trà Vinh còn là chủ của hai nhà hàng tại TP.HCM là NONG Farm to Grill và Nhà Pá Lẩu & Nướng. Dù đều chỉ mới đi vào hoạt động trong khoảng 1-2 năm trở lại đây, cả hai địa điểm đã nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực, thu hút lượng khách ổn định.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, chân dài gốc Trà Vinh còn là chủ của hai nhà hàng tại TP.HCM

NONG Farm to Grill: Quán nướng sân vườn luôn đông khách, Ngọc Trinh thường xuyên xuất hiện quảng bá

Ra mắt từ tháng 7/2024, NONG Farm to Grill nhanh chóng gây chú ý với mô hình quán nướng sân vườn giữa lòng TP.HCM. Hiện nhà hàng có hai chi nhánh tại 663 Âu Cơ (phường Tân Sơn Nhì) và 48 Xuân Thủy (phường An Khánh). Chỉ sau hơn năm hoạt động, NONG đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thực khách, đạt mức 4,9/5 sao trên Google Maps.

Trên fanpage chính thức, Ngọc Trinh thường xuyên xuất hiện trong các video quảng bá, hình ảnh check-in hay trực tiếp dùng bữa tại nhà hàng, góp phần giúp thương hiệu được nhiều người biết đến hơn.

Không gian của NONG được thiết kế theo phong cách mở với nhiều cây xanh, bàn ghế gỗ mộc mạc kết hợp ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng. Tổng thể mang đến sự gần gũi, thoải mái như một khu vườn nhỏ để tụ tập bạn bè, gia đình sau giờ làm. Nhiều thực khách cũng dành lời khen cho đội ngũ nhân viên nhiệt tình, thân thiện và phục vụ khá chu đáo.

Không gian của NONG khá rộng rãi, thoáng mát

Thực đơn của quán khá đa dạng với mức giá dao động từ 25.000-285.000 đồng. Các món nướng là "ngôi sao" của menu như bao tử heo nướng, ếch nướng, cà tím nướng, sườn bò, cá tầm nướng, bò cải xanh mù tạt, bò khoai lang trứng hay ba chỉ mắc khén. Bên cạnh đó là nhiều món khai vị, salad và món ăn kèm như salad bơ, salad dầu giấm, rau luộc chấm kho quẹt, gỏi xoài cá cơm, hến xào sả ớt, chả ốc cuốn rau, sò huyết sốt cay, heo đùm hoa chuối...

Các món ăn của NONG có phần trình bày hấp dẫn, ngon mắt

Theo nhiều đánh giá trên Google Reviews, điểm cộng lớn nhất của NONG nằm ở chất lượng nguyên liệu tươi, món ăn lên nhanh và hương vị khá ổn định. Bạch tuộc được nhận xét dày thịt, nướng trên than thơm và giữ được độ giòn. Ba chỉ nướng cắt vừa miếng, tẩm ướp đậm đà, khi nướng cháy cạnh nhẹ nhưng không bị khô. Một số món ăn kèm như nấm nướng, bắp nướng mỡ hành hay cơm chiên lá xanh cũng được nhiều thực khách yêu thích vì hương vị lạ miệng.

Không ít khách cho biết mỗi người chỉ khoảng 300.000 đồng là có thể ăn khá no với nhiều món. Các món được nhiều người gợi ý nên thử gồm cá tầm nướng cải bẹ xanh, ba chỉ mắc khén, salad bơ, khoai môn chiên và khay rau ăn kèm.

Điểm cộng lớn nhất của NONG nằm ở chất lượng nguyên liệu tươi, món ăn lên nhanh và hương vị khá ổn định

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, NONG cũng nhận một số góp ý về trải nghiệm phục vụ. Một số khách phản ánh dù quán còn bàn trống nhưng vẫn phải chờ sắp xếp chỗ ngồi; thời gian xác nhận order hoặc nhân viên hỗ trợ nướng đôi lúc khá lâu vào giờ cao điểm.

Một vài món như cơm lá é được nhận xét hơi cay, chưa phù hợp với trẻ nhỏ; miến khoai lang cua chưa thực sự nổi bật. Ngoài ra, có thực khách từng gặp tình trạng quán mất điện trong lúc dùng bữa nhưng chưa có phương án xử lý kịp thời. Mức giá cũng được một số người đánh giá là tương đối cao nếu so với các quán nướng phổ thông.

Nhà Pá Lẩu & Nướng: Không gian đậm chất Tây Bắc, là điểm hẹn của nhiều nghệ sĩ

Sau NONG, đầu tháng 1/2025, Ngọc Trinh tiếp tục khai trương Nhà Pá Lẩu & Nướng. Cũng giống như nhà hàng trước, nữ người mẫu thường xuyên xuất hiện trong các hình ảnh quảng bá và check-in tại đây. Nhà hàng còn trở thành địa điểm gặp gỡ của nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Kiến Huy, Tuấn Kiệt cùng nhiều gương mặt trong giới giải trí.

Nhà Pá Lẩu & Nướng được khai trương và tháng 1/2025

Nằm bên bờ sông với nhiều cây xanh bao quanh, Nhà Pá mang đến cảm giác yên tĩnh, tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của thành phố. Không gian được thiết kế theo phong cách mộc mạc, pha chút vintage với chất liệu gỗ chủ đạo, ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng nhiều chi tiết mang hơi thở vùng cao như tre nứa, mẹt tre, chum gốm, bếp lửa, gác bếp, thổ cẩm và những mảng tường đất. Tên gọi "Pá" cũng gợi liên tưởng đến vùng Tây Bắc, phù hợp với định hướng ẩm thực mà nhà hàng theo đuổi.

Một điểm nhấn của Nhà Pá là khu bếp mở được bố trí ngay trong không gian phục vụ, cho phép thực khách quan sát trực tiếp quá trình chế biến và nướng món ăn trên bếp than. Các khu vực bàn chủ yếu dành cho nhóm từ 4-8 người, hướng đến những bữa ăn quây quần thay vì mô hình ăn nhanh.

Một số món ăn của Nhà Pá

Menu của Nhà Pá khá phong phú với mức giá từ 45.000-465.000 đồng. Ngoài các món salad, gỏi và khai vị, nhà hàng còn phục vụ nhiều món đặc trưng như gỏi cá tầm bóp thính sốt chanh dây, gỏi cá hồi Sa Pa, đậu hũ khói lửa, giò heo muối chiên giòn, nầm sữa nướng tảng, thăn bò ngoại, lẩu cá tầm măng Tây Bắc hay nhiều món đặc sản vùng cao như thịt trâu gác bếp, ngô nếp xào thịt Điện Biên.

Thực đơn nướng cũng rất đa dạng với ba chỉ bò, bẹ vai, sườn bò, thăn ngoại, nọng heo, lòng non, dẻ sườn... có giá khoảng 99.000-299.000 đồng. Ngoài ra còn có các món hải sản và món nhậu như vây cá hồi nướng, răng mực rang nước mắm, ếch giòn rim nước mắm, chả đùm bánh đa,...

Theo Google Reviews, Nhà Pá hiện đạt 4,4/5 sao. Phần lớn thực khách đánh giá cao không gian rộng rãi, nhiều góc chụp ảnh đẹp, bãi đỗ xe rộng cho cả ô tô lẫn xe máy và cảm giác "đổi gió" hiếm thấy giữa TP.HCM. Nhiều người cho rằng mức giá khá hợp lý nếu xét trên tổng thể không gian và trải nghiệm. Một số món được gợi ý nên thử gồm xôi cua, cá tầm nướng, lẩu gà và ngô nếp xào.

Ở chiều ngược lại, nhà hàng cũng nhận không ít phản hồi về dịch vụ. Một số khách cho rằng đường vào quán khá hẹp và vắng, khu vực ngoài trời xuất hiện nhiều muỗi vào buổi tối, trong khi lối đi lát đá dễ gây bụi. Ngoài ra, một số ý kiến nhận xét khẩu phần món ăn còn nhỏ so với mức giá, nước lẩu chưa đủ đậm vị, một vài món nướng bị cháy hoặc chất lượng phục vụ chưa đồng đều. Một số phản hồi cũng đề cập đến việc chén đĩa chưa được vệ sinh kỹ và khu vực ngoài trời có thể khá nóng, nhiều khói nếu ngồi gần bếp nướng.

Một số nhận xét của thực khách. Ảnh chụp màn hình.

Theo kinh nghiệm của nhiều thực khách, Nhà Pá thường đông khách vào buổi tối và cuối tuần nên nên đặt bàn trước. Nếu muốn có trải nghiệm thoải mái hơn, khách cũng nên ưu tiên chọn vị trí ngồi cách khu bếp nướng để hạn chế khói và nhiệt trong quá trình dùng bữa.

Ảnh: NONG Farm to Grill và Nhà Pá Lẩu & Nướng