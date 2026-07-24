Chi 367 triệu, mất 68 ngày biến căn nhà ống thành vườn cây: Chàng trai độc thân nói ở nhà vui hơn đi chơi

Không ít người cho rằng nhà nhỏ thì không cần đầu tư quá nhiều. Thế nhưng Huikari, blogger 28 tuổi sống tại Hồ Nam (Trung Quốc), lại nghĩ ngược lại. Anh dành cả công sức lẫn thời gian và tiền bạc để biến căn hộ nhỏ của mình thành không gian phục vụ nhịp sống của một người độc thân.

Huikari

Anh chàng đang sống cùng 2 chú mèo

Được biết căn hộ của Huikari có mặt bằng dạng một đường thẳng (I-shape) nên hơi hẹp bề ngang, diện tích sử dụng khoảng 35m². Anh chính thức sở hữu và bắt đầu cải tạo vào cuối tháng 8/2024, tổng thời gian hoàn thiện là 68 ngày.

Toàn bộ chi phí cho phần hoàn thiện, nội thất và thiết bị điện gia dụng lên tới hơn 100.000 NDT (khoảng 367 triệu đồng, theo tỷ giá giá hiện tại). Trong đó hoàn thiện phần cứng tốn khoảng 31.000 NDT (gần 114 triệu đồng), nội thất đóng theo yêu cầu khoảng 30.000 NDT (khoảng 110 triệu đồng), nội thất rời và thiết bị điện gia dụng khoảng 45.000 NDT (hơn 165 triệu đồng).

Theo Huikari, nhiều người bất ngờ khi biết một căn hộ nhỏ lại có chi phí hoàn thiện cao như vậy. Tuy nhiên, phần lớn ngân sách đều dành cho hệ tủ đóng riêng và các thiết bị điện. "Chỉ cần bắt đầu theo đuổi chất lượng và cảm giác cao cấp, chi phí sẽ tăng rất nhanh" , anh chia sẻ.

Là người sống một mình, Huikari không cố nhồi nhét quá nhiều đồ đạc mà tập trung tối ưu từng mét vuông để mọi sinh hoạt diễn ra thuận tiện nhất.

Ngay khi bước vào nhà, điểm gây ấn tượng là hệ kệ tủ vừa đóng vai trò phân chia phòng khách và phòng ngủ, vừa giữ được sự thông thoáng nhờ thiết kế mở. Nhờ vậy, cửa chính không nhìn thẳng vào giường ngủ nhưng ánh sáng vẫn xuyên suốt khắp căn hộ.

Căn hộ khá bé

Không gian phòng khách và bàn trà

Chiếc tủ này còn được tận dụng để trưng bày sách, cây xanh và các món đồ sưu tầm, giúp không gian có chiều sâu và cá tính hơn. Một bên tủ được kéo dài thành bàn làm việc, trong khi mặt sau đóng vai trò như đầu giường, tiết kiệm thêm diện tích.

Một trong những khu vực được Huikari đầu tư nhiều công sức nhất là căn bếp chỉ khoảng 3m².

Vì sở hữu chiều cao khá nổi bật - 1m8 nên anh quyết định nâng chiều cao tủ bếp dưới lên 1m thay vì theo tiêu chuẩn thông thường. Nhờ đó, khi rửa rau hay sơ chế thực phẩm đều có thể đứng thẳng lưng, không phải cúi nhiều.

Bên dưới tủ treo là hệ kệ mở để gia vị, cốc chén và các vật dụng sử dụng hằng ngày. Phía trên máy rửa bát vẫn bố trí thêm một ngăn kéo chứa dụng cụ nấu ăn, trong khi cụm ba ngăn kéo lớn được phân chia riêng cho bát đĩa, thực phẩm khô và nồi chảo.

Khu vực vốn dành cho thùng rác cũng được cải tạo thành kệ kéo bốn tầng để đựng gia vị, ngũ cốc, dụng cụ pha đồ uống và cả thức ăn cho mèo.

Ngay cả khoảng trống dưới bồn rửa cũng được tận dụng tối đa. Không làm tấm đáy cố định giúp khu vực này đủ chỗ đặt máy lọc nước, máy xử lý rác thực phẩm và robot hút bụi. Mặt trong cánh tủ còn được gắn giá nam châm để cất dao, vừa gọn vừa không chiếm diện tích mặt bếp.

Bếp nhỏ nhưng gọn gàng

Phòng ngủ được bố trí đơn giản với gam màu gỗ kết hợp trắng, ánh đèn vàng dịu, bộ chăn ga êm ái và vài chậu cây xanh. Ngay cả chiếc đệm ngồi phong cách thổ cẩm mới mua cũng nhanh chóng trở thành "lãnh địa" của chú mèo trong nhà.

Phòng ngủ

Sau giờ làm, Huikari thường dành thời gian tự nấu cho mình một bữa ăn, vừa nấu vừa nghe những bài hát yêu thích. Có hôm anh nằm dài trên sofa đọc truyện tranh, có hôm chỉ ngồi dưới tấm thảm chơi với chú mèo hoặc lặng yên ngắm căn nhà của mình.

"Căn hộ 35m² không lớn, nhưng đủ ấm áp. Sống một mình đủ lâu, mình mới hiểu rằng nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là chỗ dựa tinh thần. Một ngôi nhà không cần quá rộng, chỉ cần mỗi lần mở cửa bước vào đều cảm thấy bình yên là đủ".

Nhìn lại hành trình tự sửa nhà, Huikari cho biết điều quý giá nhất không phải là căn hộ hoàn thiện đẹp đến đâu, mà là những kinh nghiệm anh tích lũy được trong suốt quá trình. Từ việc tự vẽ bản thiết kế, chạy khắp các cửa hàng vật liệu, giám sát thi công cho đến tự chà ron gạch, tất cả đều trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Phòng tắm vỏn vẹn 2m²

Tủ quần áo bên trái giường ngủ

(Nguồn: Xiaohongshu)