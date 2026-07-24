Nữ NSND này là thầy của hàng loạt NSND từ Bắc vào Nam

Cánh chim đầu đàn của nền nhạc cổ điển Việt Nam, thầy của nhiều thế hệ ca sĩ

NSND Lê Dung tên thật là Đoàn Lê Dung. Bà sinh năm 1951 tại Quảng Ninh trong một gia đình bình dân, nhưng từ nhỏ đã sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê ca hát.

NSND Lê Dung

Tài năng của Lê Dung được nhạc sĩ Đức Huyên phát hiện từ bé, khi ông xuống ngôi trường bà học làm công tác đoàn. Vị nhạc sĩ này lập tức đưa Lê Dung vào Câu lạc bộ Thiếu nhi Hạ Long, đưa đi diễn, thu thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam, đi hát phục vụ các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước mỗi khi đến Hạ Long.

Trong thời gian đó, Lê Dung được đào tạo về ca hát, thanh nhạc. Cho tới năm 17 tuổi, bà bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp khi đầu quân vào Đoàn Văn công Quân khu Tả Ngạn.

Năm đó, Lê Dung thi đỗ đại học ngành y, nhưng lại bỏ không học, quyết tâm theo con đường ca hát. Bà đi diễn khắp nơi, phục vụ ở thao trường, dưới hầm mỏ, và hát cho các chiến sĩ chiến đấu bảo vệ miền Bắc.

Năm 1976, Lê Dung về Đoàn ca múa Tổng cục chính trị và một năm theo học thanh nhạc tại Nhạc viện từ 1977. Bà đã theo học nhiều giảng viên hàng đầu, đặt nền móng cho thanh nhạc cổ điển tại Việt Nam như NSND Trung Kiên, Nhà giáo Ưu tú Hồ Mộ La và đã có một thời gian thụ giáo NSND Thương Huyền.

Năm 1982, Lê Dung tốt nghiệp hạng Thủ khoa và chỉ hai năm sau đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 1986, bà được trường gửi theo học cao học thanh nhạc tại Nhạc viện Tchaikovsky, Liên Xô. Tại đây, nữ nghệ sĩ được tiếp cận với những kiến thức chuyên sâu về thanh nhạc cổ điển.

4 năm sau, Lê Dung về nước và trở thành nghệ sĩ solo của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Chỉ 3 năm sau đó, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân khi mới 42 tuổi. Có thể nói, Lê Dung là một trong những nghệ sĩ được phong danh hiệu khi còn khá trẻ.

Trong các nhà sư phạm thanh nhạc thế hệ trước tại Nhạc viện Hà Nội, NSND Lê Dung luôn được coi trọng và xếp top đầu về chuyên môn cũng như năng lực giảng dạy. Bà là tấm gương cho sự nỗ lực, rèn luyện, dùng khổ luyện kỹ thuật để bù đắp cho giọng hát.

Ở cương vị người thầy, NSND Lê Dung đã phát hiện và đào tạo được rất nhiều tài năng lớn cho nền âm nhạc nước nhà. Một trong số đó là ca sĩ nhạc nhẹ Ngọc Anh.

Ngọc Anh tâm sự, NSND Lê Dung có kỹ năng sư phạm rất tốt, dạy cho cô nhiều kỹ thuật ca hát chuẩn mực, từ giữ cột hơi tới cách chọn vị trí âm thanh để tạo cộng hưởng.

Cô nói: "Cách tạo vang vùng hốc xoang là thứ giá trị nhất cô Lê Dung để lại cho tôi". Nhờ đó, tuy hát nhạc nhẹ nhưng Ngọc Anh vẫn cộng hưởng âm thanh rất tốt, tạo được khoảng vang lớn trong giọng hát vốn trầm khàn, nổi bần bật trên sân khấu.

Không chỉ dạy giỏi, NSND Lê Dung còn là một người thầy rất có tâm với nghề và hết lòng vì học trò. Học trò của bà trải dài từ miền Bắc tới miền Nam, lại đều là những nghệ sĩ danh tiếng hàng đầu, có thể kể đến như NSND Tạ Minh Tâm, NSND Thái Bảo, NSƯT Hà Thủy, ca sĩ Phương Nga, NSƯT Việt Hoàn… Lê Dung được ví như thầy của các người thầy.

Một người thầy tử tế và có tấm lòng

NSƯT Việt Hoàn kể lại rằng, những năm tháng đầu tiên đến với nghề hát của anh rất khó khăn vì không có tiền đi học hay sinh hoạt tại thành phố. NSND Lê Dung sau khi nghe Việt Hoàn hát tại một cuộc thi đã chủ động tìm đến, động viên anh lên Hà Nội, không được bỏ phí giọng hát của mình. Chính vì một câu nói mà Việt Hoàn quyết định theo NSND Lê Dung lên Hà Nội.

NSND Lê Dung không lấy của Việt Hoàn một đồng học phí nào, nhưng vẫn dạy anh đầy đủ tại trường lớp, cho anh ăn sáng mỗi ngày. Không chỉ đưa Việt Hoàn vào Nhạc viện, bà còn dẫn anh tới phòng trà Aladdin của NSND Thanh Hoa để anh có cơ hội đi hát kiếm tiền.

NSND Lê Dung còn dặn Thanh Hoa: "Hoa phải cho Việt Hoàn hát để nó còn kiếm sống, có tiền đi học". Nhờ đó, Việt Hoàn mới tồn tại được ở Hà Nội và ngày càng đi lên trong sự nghiệp.

NSND Tạ Minh Tâm cũng từng nói về cô giáo: "Với tôi, NSND Lê Dung là người thầy rất tận tụy và chân tình. Tôi may mắn và hạnh phúc nằm trong số ít người được sắp xếp học thanh nhạc hệ cao học với cô Lê Dung. Từ Hà Nội, cô vào tận TP.HCM, mang đến tinh thần làm việc sôi nổi, say mê cùng nhiều lời dạy bổ ích".

Nhờ đạo đức làm nghề và sự tận tâm trong việc truyền dạy kiến thức, đa số học trò của NSND Lê Dung đều thành công. Trong đó, nhiều người tiếp bước bà đi theo con đường giảng dạy, ươm mầm tài năng cho đất nước. Nhắc về cô giáo cũ, ai cũng trân trọng, kính nể nhân cách của bà.