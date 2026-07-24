Chuyện gì xảy ra với siêu mẫu Thanh Hằng?

Sau nhiều năm gần như vắng bóng trên màn ảnh rộng, Thanh Hằng trở lại với tham vọng tạo dấu ấn bằng Mesdames Thanh Sắc - dự án cô không chỉ đảm nhận vai nữ chính mà còn trực tiếp tham gia sản xuất.

Tuy nhiên, thay vì trở thành cú hích đáng nhớ cho sự nghiệp điện ảnh, bộ phim lại đang đối mặt với thực tế kém khả quan khi doanh thu liên tục chững lại và ngày càng xa mục tiêu hòa vốn.

Doanh thu phim (Ảnh: boxofficevietnam)

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, sau gần 5 tuần phát hành, Mesdames Thanh Sắc mới thu về khoảng 16,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu gần như không còn tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây, phản ánh sức hút của bộ phim tại phòng vé đã giảm mạnh khi bước vào giai đoạn cuối vòng đời chiếu rạp.

Con số này tạo nên khoảng cách rất lớn so với mức mà ê-kíp từng kỳ vọng. Trong bối cảnh lịch chiếu ngày càng thu hẹp và lượng khán giả giảm mạnh, cơ hội để bộ phim tạo nên cú lội ngược dòng gần như không còn nhiều.

Đây được xem là kết quả đáng tiếc với Thanh Hằng bởi dự án mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của cô.

Không đơn thuần là diễn viên chính, nữ nghệ sĩ còn tham gia đầu tư và sản xuất, đồng nghĩa với việc gánh trên vai cả kỳ vọng nghệ thuật lẫn áp lực về hiệu quả kinh doanh. Khi doanh thu không đạt như kỳ vọng, rủi ro tài chính cũng trở thành bài toán không dễ giải.

Thanh Hằng vào vai nhân vật Cầm Thanh, "đệ nhất vũ công" trong phim Quý bà Thanh Sắc (Mesdames Thanh Sắc)

Trong phim, Thanh Hằng vào vai Cầm Thanh, một vũ nữ nổi tiếng của vũ trường Kim Đô tại Sài Gòn những năm 1960.

Câu chuyện xoay quanh những màn đấu trí, tham vọng và cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các nhân vật trong thế giới giải trí hào nhoáng nhưng đầy biến động.

Đồng hành cùng cô là dàn diễn viên quen thuộc như: Hồng Ánh, Lương Thế Thành cùng nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm. Trước thời điểm công chiếu, tác phẩm từng nhận được nhiều kỳ vọng nhờ bối cảnh hoài cổ được đầu tư công phu, phần mỹ thuật chỉn chu và quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Tuy nhiên, câu chuyện của Mesdames Thanh Sắc cũng phản ánh thực tế đang diễn ra tại thị trường điện ảnh Việt Nam.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng khắt khe, sức hút của ngôi sao hay chiến dịch quảng bá rầm rộ không còn là yếu tố quyết định thành công thương mại. Điều giữ chân người xem giờ đây là chất lượng nội dung, hiệu ứng truyền miệng và khả năng cạnh tranh với các tác phẩm khác cùng thời điểm phát hành.

Dù Mesdames Thanh Sắc vẫn chưa chính thức rời rạp, nhưng với tốc độ tăng trưởng doanh thu hiện tại, khả năng tạo ra bước ngoặt gần như rất mong manh.

Thanh Hằng, tên đầy đủ Phạm Thị Thanh Hằng, sinh năm 1983, là một trong những siêu mẫu có sức ảnh hưởng lớn của làng thời trang Việt Nam.

Cô đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002, từ đó từng bước xây dựng vị thế hàng đầu trong lĩnh vực người mẫu trước khi mở rộng hoạt động sang điện ảnh và sản xuất phim.

Thanh Hằng vốn là một trong những biểu tượng của làng mẫu Việt Nam suốt hơn hai thập kỷ.

Không chỉ ghi dấu ấn trên sàn catwalk với vai trò vedette, Thanh Hằng còn nhiều năm đảm nhận vị trí giám khảo và người dẫn dắt các chương trình truyền hình về thời trang như Vietnam's Next Top Model .

Ở lĩnh vực điện ảnh, cô gây chú ý qua nhiều tác phẩm như Nụ hôn thần chết (2008), Mỹ nhân kế (2013), Mẹ chồng (2017), Chị chị em em (2019) và gần đây nhất là Mesdames Thanh Sắc (2026), trong đó cô đồng thời đảm nhận vai trò diễn viên chính và nhà sản xuất.

Về đời tư, Thanh Hằng kết hôn với nhạc trưởng Trần Nhật Minh vào tháng 10/2023 sau nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm.