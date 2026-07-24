Đã rõ cách Beckham vượt Shakira, kiếm tiền khủng nhất World Cup 2026

Nhà Beck phủ sóng World Cup

Theo Daily Mail, một trong những khoảnh khắc "đau lòng ăn tiền" nhất ở World Cup là David Beckham rơi nước mắt khi chứng kiến đội tuyển Anh dừng bước trước Argentina ở bán kết World Cup 2026.

Trong khu vực VIP của sân Mercedes-Benz ở Atlanta, cựu đội trưởng tuyển Anh được con trai út Cruz an ủi. Victoria Beckham cùng những thành viên còn lại trong gia đình cũng không giấu được sự thất vọng.

Đó chỉ là một trong nhiều khoảnh khắc của nhà Beckham được máy quay ghi lại trong hơn một tháng diễn ra World Cup. David, Victoria, Romeo, Cruz và Harper xuất hiện từ vòng bảng, các trận đấu loại trực tiếp đến bán kết. Gia đình sau đó tiếp tục có mặt ở chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Ngoài diễn biến trên sân, truyền thông quốc tế liên tục cập nhật những người đi cùng Beckham, phản ứng của từng thành viên hay trang phục họ lựa chọn trên khán đài. Tần suất xuất hiện khiến gia đình cựu danh thủ trở thành một tuyến nội dung riêng bên cạnh giải đấu.

Đại gia đình Beckham phủ kín khán đài VIP loạt trận đấu quan trọng ở World Cup 2026.

Trong trận tứ kết giữa Anh và Na Uy, Victoria trở thành tâm điểm vì ngoảnh mặt khỏi sân đúng thời điểm Jude Bellingham ghi bàn quyết định. Khoảnh khắc nhanh chóng trở thành ảnh chế.

Sự việc có thể khiến Victoria bối rối trong vài giây, nhưng lại giúp tên tuổi cô xuất hiện dày đặc hơn trên báo chí và mạng xã hội Mỹ. Đây cũng là cách “thương hiệu Beckham” vận hành trong nhiều năm.

Theo Daily Mail, mức độ nhận diện của gia đình Beckham tại Mỹ tăng mạnh trong thời gian World Cup diễn ra. Một người từng làm việc với gia đình nhận xét không thành viên nào bỏ qua cơ hội quảng bá hình ảnh tại giải đấu. “Họ đang ở một vị thế khác và có nhiều cơ hội kiếm tiền. Không ai có thể đánh bại họ trong cuộc chơi PR”, nguồn tin nói.

David Beckham là người hưởng lợi rõ nhất. Cựu danh thủ xuất hiện liên tục trong các chiến dịch của Bank of America, Lay’s, Home Depot, McDonald’s, Stella Artois và Adidas. Các nhà phân tích thị trường ước tính những hợp đồng và hoạt động quảng bá gắn với World Cup mang lại cho Beckham khoảng 19 triệu bảng, tương đương gần 669 tỷ đồng.

The Sun gọi Beckham là “người chiến thắng thực sự” về mặt thương mại của World Cup.

Năm 2022, Beckham bán 55% cổ phần DB Ventures cho Authentic Brands Group với giá được Bloomberg công bố khoảng 200 triệu bảng. Công ty có trụ sở tại New York chuyên phát triển, cấp phép và thương mại hóa hình ảnh của các thương hiệu cũng như nhân vật nổi tiếng. Beckham giữ lại 45% cổ phần và trở thành cổ đông của Authentic Brands Group.

Theo báo cáo tài chính được Financial Times dẫn lại, DRJB Holdings - doanh nghiệp quản lý các hoạt động thương mại của Beckham - đạt doanh thu 91,2 triệu USD và lợi nhuận trước thuế 36,2 triệu USD trong năm 2023. Từ khi thỏa thuận với Authentic Brands Group hoàn tất, công ty đã phê duyệt tổng cộng 124 triệu USD cổ tức cho các cổ đông.

Những con số cho thấy quảng cáo tại World Cup nằm trong mô hình kinh doanh bài bản. Hình ảnh và sức ảnh hưởng của Beckham biến thành doanh thu từ tài trợ, cấp phép thương hiệu, nội dung số và sản phẩm tiêu dùng.

Nối dài thương hiệu Beckham

World Cup không chỉ là sân khấu thương mại của David Beckham. Cựu danh thủ kéo cả gia đình vào cuộc chơi danh tiếng tạo doanh thu.

Victoria Beckham tìm cách mở rộng hoạt động thời trang và mỹ phẩm tại Mỹ. Năm 2024, họ mua biệt thự ven biển với giá hơn 72 triệu USD. Đầu năm nay, gia đình bán căn hộ tại tòa One Thousand Museum với giá 24,6 triệu USD, thu về khoản chênh lệch khoảng 4,8 triệu USD so với lúc mua.

Romeo Beckham tận dụng mức độ quan tâm để thúc đẩy các hoạt động liên quan thời trang và đồ thể thao. Cruz theo đuổi âm nhạc. Trong khi đó, Harper Beckham được nhận định là cỗ máy kiếm tiền tiềm năng nhất.

Ở tuổi 15, Harper làm lu mờ hai anh trai khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ đội tuyển Anh. Những thay đổi về diện mạo, cách ăn mặc và phản ứng của cô trong từng trận đấu trở thành đề tài trên các trang giải trí.

Độ phủ tại World Cup xuất hiện đúng thời điểm gia đình Beckham chuẩn bị đưa Harper vào thị trường làm đẹp. Theo The Sun, thương hiệu mới dự kiến mang tên Harlo by Harper, tập trung trước mắt vào sản phẩm rửa mặt và kem dưỡng da, hướng tới nhóm khách hàng Gen Z và Alpha. Kế hoạch ra mắt được đặt vào năm 2027.

Trước đó, gia đình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu HIKU by Harper tại Anh và Mỹ. Hồ sơ bao phủ nhiều nhóm sản phẩm, từ mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, nước hoa đến phụ kiện và quần áo.

Kế hoạch gặp trở ngại khi Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ đưa ra thông báo từ chối sơ bộ vì tên gọi có khả năng gây nhầm lẫn với những nhãn hiệu đã tồn tại. Quyết định chưa phải kết luận cuối cùng và phía Harper vẫn có quyền phản hồi hoặc khiếu nại. Tên HIKU by Harper đã được chấp thuận tại Anh.

Harper Beckham đang tận dụng sức hot của World Cup, chuẩn bị ra mắt thương hiệu mỹ phẩm.

Mô hình mà gia đình Beckham hướng tới được so sánh với Rhode, thương hiệu mỹ phẩm do Hailey Bieber sáng lập. Hailey xây dựng cộng đồng khách hàng trẻ thông qua mạng xã hội, sau đó phát triển Rhode thành một thương hiệu làm đẹp nổi bật do người nổi tiếng điều hành.

“Đó là hình mẫu gần nhất mà Victoria và Harper muốn hướng tới. Việc Harper được nhận diện tại Mỹ trước thời điểm ra mắt là rất quan trọng”, một chuyên gia thương hiệu nhận xét.

Victoria cho biết ý tưởng kinh doanh xuất phát từ trải nghiệm của Harper với làn da tuổi dậy thì. Sau khi sử dụng những sản phẩm không phù hợp và phải gặp bác sĩ da liễu, Harper muốn phát triển dòng chăm sóc da dành cho người trẻ.

“Con bé nói muốn tạo ra thương hiệu vì biết mình cần gì, nhưng không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp. Nó cũng không muốn những người khác phải trải qua điều tương tự”, Victoria kể trên podcast Aspire with Emma Grede.

Giữa lúc nhà Beckham liên tục thể hiện sự gắn kết trên khán đài, sự vắng mặt của Brooklyn gây chú ý. Nghịch lý ở chỗ mâu thuẫn gia đình khiến Beckham càng được chú ý trên truyền thông.

Sau gần hai thập kỷ kể từ khi David Beckham chuyển đến Mỹ thi đấu cho LA Galaxy, gia đình anh vẫn duy trì sức hút tại thị trường. Khác với giai đoạn đầu dựa nhiều vào danh tiếng bóng đá của Beckham và vị thế thành viên Spice Girls của Victoria, thương hiệu Beckham đang lớn mạnh chưa từng thấy.