Đi thuê nhà với tâm thế mua nhà: Người trẻ soi từng m2, cân nhắc từng phút di chuyển, phòng gym bể bơi miễn phí nhưng phải xịn

Thay vì chỉ chăm chăm tìm một căn nhà giá rẻ để thuê hoặc ghi tên mình vào sổ hồng, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc đang thay đổi cách đưa ra quyết định về nơi ở. Với họ, một căn hộ giúp tiết kiệm thời gian di chuyển, gần ga tàu điện ngầm, dễ gọi đồ ăn, có cửa hàng tiện lợi, công viên và phòng gym xung quanh còn đáng giá hơn cả việc sở hữu một căn hộ.

Đây là kết quả đáng chú ý trong “Báo cáo Mua nhà của thanh niên năm 2026” do nền tảng bất động sản 58 Tongcheng và Anjuke thực hiện dựa trên khảo sát hàng nghìn người trẻ từ 20-35 tuổi tại Trung Quốc. Kết quả báo cáo cho thấy logic lựa chọn nơi ở của thế hệ trẻ đang thay đổi. Họ không còn tự hỏi “mình mua được căn nhà nào?”, băn khoăn bây giờ là: "Mình muốn sống cuộc sống như thế nào?".

Nhà - dù thuê hay mua, không chỉ là nơi để ở mà phải là yếu tố giúp cuộc sống THUẬN TIỆN HƠN

Khảo sát phản ánh rằng người trẻ vẫn hướng đến mục tiêu có chỗ ở ổn định, nhưng họ không còn muốn đánh đổi chất lượng cuộc sống để sở hữu nhà bằng mọi giá. Gần 60% người tham gia cho biết bản thân vẫn có kế hoạch mua nhà trong trung và dài hạn. Trong đó, 19,3% dự định mua nhà trong vòng 1-2 năm tới, còn 39,3% lên kế hoạch trong khoảng 3-5 năm. Chỉ 8,4% xác định sẽ thuê nhà lâu dài và chưa tính đến chuyện mua nhà.

Tuy nhiên, khác với các thế hệ trước, những người đặt mục tiêu mua nhà không còn coi việc sở hữu bất động sản là gạch đầu dòng phải hoàn thành bằng mọi giá.

Ảnh minh họa

Thế hệ sinh sau năm 2000 là những người thể hiện rõ sự phân hóa trong quan điểm này. Có 29,1% vẫn nhất quyết tin rằng mình phải có nhà trước khi kết hôn, cao hơn các nhóm tuổi khác. Ngược lại, cũng có tới 9,7% khẳng định không đồng tình với việc lấy nhà ở làm điều kiện tiên quyết cho hôn nhân. Điều này cho thấy người trẻ không từ bỏ khát vọng ổn định, nhưng họ cũng không còn tin rằng có nhà là lợi thế trong cuộc sống.

Nếu trước đây, "vị trí đẹp" thường được hiểu là gần trung tâm hoặc khu vực có tiềm năng tăng giá, thì hiện nay khái niệm này được người trẻ diễn giải theo một cách thực tế hơn: Vị trí phải giúp cuộc sống của họ thuận tiện hơn, hiệu quả hơn.

Theo báo cáo, 84,6% người trẻ chủ động giới hạn thời gian đi làm tối đa 60 phút/chiều. Trong đó, 33,3% mong muốn quãng đường di chuyển chỉ kéo dài khoảng 30 phút, còn chỉ 15,4% chấp nhận thời gian đi làm vượt quá một giờ.

Khi lựa chọn thuê nhà, sự thuận tiện trong việc đi lại đã vượt qua cả tiềm năng phát triển của khu vực để trở thành tiêu chí quan trọng nhất. Với người mua nhà, yếu tố này cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu. Trong khi đó, diện tích căn hộ - yếu tố vốn được xem là tiêu chuẩn quan trọng nhất, nay lại xếp sau khả năng kết nối giao thông và các tiện ích phục vụ cuộc sống.

Hơn một nửa số người tham gia khảo sát cho biết họ ưu tiên những tiện ích giúp tiết kiệm thời gian như ga tàu điện ngầm, dịch vụ giao đồ ăn, chuyển phát nhanh, cửa hàng tiện lợi, hạ tầng Internet ổn định hay khả năng gọi xe nhanh. Với nhiều người, tiết kiệm được 30 phút di chuyển mỗi ngày còn giá trị hơn việc sở hữu thêm 10m2 diện tích sử dụng.

Đi thuê nhà với tâm thế của người mua nhà

Quan điểm về một khu dân cư lý tưởng cũng thay đổi đáng kể. Người trẻ ngày càng quan tâm đến chất lượng trải nghiệm sống thay vì chỉ chú ý đến các tiện ích truyền thống.

Ảnh minh họa

Trong nhóm thuê nhà, 55,3% cho biết sẽ cân nhắc xem khu dân cư có phòng gym hoặc khu thể thao hay không, 52,2% quan tâm đến công viên và không gian xanh xung quanh, còn 48% chú ý đến chất lượng hạ tầng Internet. Khi mua nhà, các tỷ lệ này còn cao hơn, lần lượt đạt 63,5%, 58,4% và 51,4%.

Đáng chú ý, 61,3% người trẻ coi môi trường yên tĩnh, nhiều cây xanh và không gian ngoài trời là tiêu chí quan trọng nhất của một khu dân cư, vượt cả yếu tố an ninh và chất lượng quản lý, vốn đạt 57,3%. Trong khi đó, chỉ 25,5% cho rằng việc có nhiều người trẻ sinh sống hay không khí sôi động là điều đáng quan tâm.

Kết quả này phản ánh nhu cầu phục hồi tinh thần ngày càng lớn sau những giờ làm việc căng thẳng. Thay vì tìm kiếm sự náo nhiệt, nhiều người chỉ đơn giản mong muốn nơi ở là không gian giúp họ thực sự thư giãn sau một ngày dài.

Song song với đó, cách đánh giá giá trị của một căn hộ cũng đang thay đổi. Nếu trước đây diện tích lớn càng được coi là lợi thế, thì hiện nay người trẻ lại quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả sử dụng không gian.

Khoảng 80% người tham gia khảo sát lựa chọn các căn hộ từ 80-120 m2. Trong đó, căn hộ 80-100 m2 với 2-3 phòng ngủ nhỏ được 49,9% người trẻ ưu tiên, trở thành lựa chọn phổ biến nhất. Các căn hộ 100-120 m2 với ba phòng ngủ lớn đứng thứ hai với tỷ lệ 25,3%.

Khi ngân sách hạn chế, có tới 52,2% cho biết họ sẽ ưu tiên thiết kế mặt bằng hợp lý và cách bố trí không gian khoa học. Thêm 27,7% quan tâm đến tỷ lệ diện tích sử dụng thực tế và các không gian được tặng thêm. Trong khi đó, chỉ 7,9% vẫn đặt diện tích tổng lên hàng đầu.

Ảnh minh họa

Điều này cho thấy người trẻ không còn sẵn sàng chi tiền cho những mét vuông sử dụng kém hiệu quả. Thay vào đó, họ chú ý đến cách bố trí công năng, khả năng lưu trữ đồ đạc, lối di chuyển trong nhà và việc mỗi mét vuông có thực sự cải thiện chất lượng sống hay không.

Không ít người cũng chấp nhận mô hình căn hộ nhỏ kết hợp với khu tiện ích chung chất lượng cao. Họ kỳ vọng các không gian công cộng trong khu dân cư sẽ đảm nhận một phần nhu cầu như tập luyện, làm việc, gặp gỡ bạn bè hay thư giãn, từ đó giảm áp lực phải mua một căn hộ quá lớn.

Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy nhà ở đang dần trở về đúng giá trị vốn có: Phục vụ cuộc sống thay vì chỉ là một tài sản để đầu tư. Đối với thế hệ trẻ Trung Quốc, quyết định mua nhà hay thuê nhà không còn xoay quanh việc căn nhà rẻ đến đâu hay rộng bao nhiêu, mà là liệu nơi đó có giúp họ tiết kiệm thời gian, giảm áp lực và sống thoải mái hơn mỗi ngày hay không. Khi chất lượng sống trở thành ưu tiên, một căn nhà có giá thấp nhưng đi lại bất tiện cũng không còn là lựa chọn hấp dẫn như trước.

(Nguồn: Sina)