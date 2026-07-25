Không chỉ Phương Oanh sáng dậy bụng còn rỗng, uống một thìa dầu ô liu: Trend làm đẹp chị em U40 sợ bỏ lỡ có thật sự "thần kỳ"?

Một buổi sáng, chưa ăn gì, rót 10ml dầu ô liu ép lạnh, pha với chút nước ép hoa quả rồi uống một hơi. Nghe đơn giản đến mức ai cũng làm được, lại không tốn mấy tiền, không cần đặt lịch spa, không cần kiêng khem gì ghê gớm. Đó chính là lý do khiến trend này lan nhanh trong các hội nhóm chị em, và lần này thì có thêm một cái tên quen thuộc góp phần thổi bùng nó lên.

Trên trang cá nhân, diễn viên Phương Oanh cho biết cô đã thử uống dầu ô liu trong khoảng 2 tháng gần đây và thấy kết quả bất ngờ, làn da "căng bóng từ bên trong". Cách của cô khá đơn giản: Mỗi sáng thức dậy khi bụng còn rỗng, dùng 10ml dầu ô liu ép lạnh trộn với 15ml nước ép hoa quả.

Với chị em U40, cái tên Phương Oanh có sức nặng riêng. Sinh năm 1989, tức năm nay 36 tuổi, cô là gương mặt gắn với hàng loạt phim giờ vàng như "Quỳnh búp bê", "Hương vị tình thân", đã sinh đôi hồi tháng 5/2024 và mới trở lại màn ảnh. Nói cách khác, cô đang ở đúng giai đoạn mà rất nhiều chị em nhận ra da mình bắt đầu "khác": Khô hơn, xỉn hơn, đánh phấn hay bị mốc, ngủ thiếu một hôm là hiện lên mặt ngay. Nên khi một người phụ nữ cùng lứa tuổi nói rằng cô tìm được thứ gì đó rẻ và dễ làm, chị em sẽ nghe.

Và cũng vì thế mà bài này cần được đọc kỹ hơn một chút, thay vì chỉ lướt qua rồi ra siêu thị mua chai dầu.

Nguồn: Phương Oanh

Thật ra trend này đã âm ỉ cả vài năm nay

Trước khi Phương Oanh chia sẻ, việc uống dầu ô liu lúc bụng đói đã "sốt xình xịch" trên TikTok và các hội nhóm làm đẹp suốt gần một năm, thậm chí nhiều năm nay. Người uống với nước cốt chanh, người pha với nước cam cho dễ trôi, người uống thẳng rồi bịt mũi.

Chị Thu Vân, 42 tuổi ở Hà Nội, chia sẻ với Báo Nhân Dân rằng chị đã duy trì thói quen này suốt một năm. Ban đầu chị chỉ uống 5ml, sau tăng lên 10ml mỗi sáng, và tin rằng uống khi bụng rỗng sẽ "đánh thức" hệ tiêu hóa. Chị Thanh Thủy, 37 tuổi, cũng nói với Báo Sức khỏe và Đời sống rằng lúc đầu rất khó uống nhưng lâu dần thành "nghiện", thấy da tóc bóng đẹp hơn.

Nhưng không phải ai cũng có trải nghiệm dễ chịu như vậy. Chị Thanh Nga, 32 tuổi ở TP.HCM, kể rằng chị uống theo trend thì thấy dạ dày cồn cào, buồn nôn, sang ngày thứ hai là đau bụng và tiêu chảy nên phải dừng hẳn. Chị có tiền sử viêm dạ dày. Một người khác cũng bị dạ dày nhẹ đã phải chuyển sang trộn dầu vào salad thay vì uống trực tiếp.

Hai kiểu phản ứng trái ngược ấy nói lên một điều: Cùng một thìa dầu, cơ địa mỗi người ra một kết quả khác nhau.

Dầu ô liu tốt thật, và tốt ở đâu?

Phần này thì không ai tranh cãi. Dầu ô liu nguyên chất ép lạnh, tức loại ghi Extra Virgin Olive Oil trên nhãn, chứa chất béo không bão hòa đơn mà chủ yếu là axit oleic, cùng lượng polyphenol và vitamin E dồi dào.

Theo TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện 19-8, những thành phần này đã được chứng minh có lợi cho tim mạch và giúp giảm viêm nội mạc mạch máu. Chúng góp phần giảm cholesterol xấu LDL, tăng cholesterol tốt HDL, và là một cấu phần quan trọng của chế độ ăn đã được chứng minh làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Thạc sĩ Lê Thị Thu Hà, Trường Đại học Y tế Công cộng, cũng cho biết nhiều nghiên cứu ghi nhận lợi ích khi dùng dầu ô liu như một phần của chế độ ăn Địa Trung Hải: Giảm nguy cơ tim mạch, điều chỉnh huyết áp, cải thiện mỡ máu, giảm viêm mạn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đường huyết. Dầu ô liu còn có tác dụng nhuận tràng nhẹ, giúp giảm táo bón.

Với chị em U40, mấy dòng vừa rồi thực ra đáng giá hơn cả chuyện da căng bóng. Đây là giai đoạn mỡ máu, huyết áp, đường huyết bắt đầu cần để mắt tới.

Điều chuyên gia muốn chị em nghe rõ nhất

Đây là chỗ mà trend đang bị hiểu lệch.

Cả hai chuyên gia đều nói cùng một ý: Không có bằng chứng khoa học thuyết phục nào cho thấy uống dầu ô liu lúc bụng đói vào buổi sáng mang lại lợi ích vượt trội so với dùng dầu trong bữa ăn.

Nói cách khác, cái làm nên hiệu quả là dầu ô liu, chứ không phải cái khung giờ "sáng sớm, bụng rỗng". Thạc sĩ Thu Hà nhấn mạnh rằng lợi ích của dầu ô liu đến từ việc dùng thường xuyên trong chế độ ăn tổng thể hằng ngày, chứ không phải từ việc uống trực tiếp một thìa mỗi sáng như nhiều người đang làm theo trào lưu.

Thậm chí, uống lúc đói còn có thể phản tác dụng ở một số người. TS. Hương Giang cho biết dầu vào dạ dày trống có thể gây buồn nôn hoặc đầy hơi ở người có dạ dày nhạy cảm hoặc bị trào ngược. Trong khi đó, các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K và cả polyphenol lại được hấp thu tốt hơn khi có thức ăn đi kèm. Vì vậy khuyến nghị của bà là dùng dầu ô liu nguyên chất cùng bữa ăn hoặc ngay sau bữa ăn, thay vì uống riêng lẻ.

Nghe hơi hụt hẫng, nhưng đây lại là tin tốt: Chị em không cần phải cố nuốt một thìa dầu lúc bụng rỗng để "được đẹp". Rưới vào đĩa rau luộc buổi tối cũng có tác dụng tương đương, mà lại dễ chịu hơn nhiều.

Pha với nước ép cho dễ uống thì sao?

Cách của Phương Oanh là mix 10ml dầu với 15ml nước ép hoa quả. Nhiều người khác pha với nước cam theo tỷ lệ 4 phần nước cam, 1 phần dầu, hoặc vắt chanh vào cho bớt mùi hăng.

Về mặt cảm giác thì cách này hiệu quả thật, nó giúp dầu dễ trôi và đỡ ngán hơn hẳn. Nhưng TS. Hương Giang lưu ý rằng việc pha dầu với chanh hay mật ong chỉ mang tính tạo khẩu vị, không có bằng chứng cho thấy làm tăng hiệu quả sinh lý. Tức là ngon hơn thì có, "bổ" hơn thì không.

90 calo mỗi sáng, con số chị em hay quên - Đây là chi tiết ít ai để ý nhưng lại quan trọng với phụ nữ tuổi 35 trở lên, khi trao đổi chất chậm dần và giữ dáng khó hơn thời hai mươi. Dầu ô liu là chất béo nguyên chất. Theo Thạc sĩ Thu Hà, 100ml dầu ô liu chứa tới 900 kcal. Vậy 10ml mỗi sáng tương đương khoảng 90 kcal, còn một thìa canh đầy rơi vào khoảng 120 kcal.

Con số đó không lớn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó được cộng thêm vào chứ không thay thế cho gì cả. Nếu chị em vẫn ăn uống như cũ và thêm một thìa dầu mỗi sáng, thì trong một tháng đó là gần 3.000 kcal đi thêm vào cơ thể. Cả hai chuyên gia đều xếp nhóm người đang kiểm soát cân nặng vào diện cần thận trọng vì lý do này.

Những ai nên cân nhắc trước khi thử

Theo khuyến cáo của hai chuyên gia, một số nhóm nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi biến việc uống dầu thành thói quen hằng ngày:

- Người có tiền sử viêm tụy cấp hoặc mạn tính, hoặc đang hồi phục sau viêm tụy.

- Người đã cắt túi mật, mắc hội chứng ruột kích thích, rối loạn hấp thu mỡ hoặc bệnh đường ruột gây tiêu chảy, vì dầu nguyên chất có thể làm nặng thêm triệu chứng.

- Người đang dùng thuốc chống đông máu như warfarin, hoặc thuốc hạ đường huyết liều cao, do có thể làm tăng tác dụng của thuốc.

- Người đang ăn kiêng kiểm soát năng lượng.

- Người có dạ dày nhạy cảm hoặc trào ngược, nếu muốn thử thì nên dùng cùng bữa ăn.

Vậy muốn dùng dầu ô liu cho đáng, nên làm thế nào?

Gói lại từ lời khuyên của hai chuyên gia, có mấy điều chị em có thể áp dụng ngay:

- Chọn đúng loại. Chỉ dùng loại ghi rõ Extra Virgin, tức ép lạnh không tinh luyện, vì giữ được nhiều polyphenol và vitamin E nhất. Các loại Olive Oil tinh luyện hay Pure, Light đã qua xử lý nhiệt và lọc nhiều lần, mất phần lớn hoạt chất, chỉ hợp để nấu nướng chứ không nên uống trực tiếp.

- Nên chọn chai có niên hạn sử dụng dưới 12 tháng.

- Bảo quản tử tế. Để nơi tối, mát, tránh ánh sáng, vì dầu bị oxy hóa thì mất gần hết cái phần đáng tiền.

- Dùng cùng bữa ăn. Rưới vào salad, trộn rau luộc, chấm bánh mì. Dùng chung với rau củ còn giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các vitamin tan trong dầu và carotenoid.

- Dùng để thay thế, không phải để cộng thêm. Lợi ích tim mạch của dầu ô liu thể hiện rõ nhất khi nó thay cho bơ và mỡ động vật trong bữa ăn. Đây mới là cách dùng "lợi" nhất.

- Giữ liều vừa phải. Các khuyến nghị theo chế độ ăn Địa Trung Hải là khoảng 1 đến 4 thìa, tương đương 10 đến 40ml mỗi ngày, tính chung cho cả nấu và trộn. Không nên vượt quá 3 đến 4 thìa canh mỗi ngày trong thời gian dài.

Nói cho cùng, da tuổi 40 không đợi một thìa dầu.

Điều đáng quý ở chia sẻ của Phương Oanh là cô nói mình đã thử suốt 2 tháng. Hai tháng đều đặn với bất cứ thói quen lành mạnh nào cũng sẽ cho một kết quả nào đó, và thường thì người duy trì được việc uống dầu mỗi sáng cũng là người đang ngủ đủ hơn, ăn xanh hơn, để tâm đến cơ thể mình hơn. Rất khó tách riêng công của thìa dầu ra khỏi tất cả những thứ đi kèm ấy.

TS. Hương Giang nói một câu đáng để chị em ghi nhớ: Dầu ô liu là thành phần rất có lợi nếu dùng đúng cách trong chế độ ăn lành mạnh, nhưng không nên xem nó như một "liều thuốc uống buổi sáng" độc lập.

Da của chị em ở tuổi này phản ứng với giấc ngủ, với kem chống nắng, với lượng nước uống trong ngày, với việc mình có đang căng thẳng triền miên hay không. Một thìa dầu ô liu có thể là một mảnh ghép dễ thương trong bức tranh đó. Chỉ là đừng đặt lên vai nó kỳ vọng của cả bức tranh.

Và nếu chị em đang có bệnh nền, đang uống thuốc điều trị, hay chỉ đơn giản là thấy bụng dạ khó chịu sau vài ngày thử, hãy dừng lại và hỏi bác sĩ. Làm đẹp mà phải đánh đổi bằng cái dạ dày thì không đáng.