Mở trend thịt phơi nắng ngày Hà Nội chạm ngưỡng 40 độ C: Bất ngờ với kết quả sau 1 ngày

Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng với nền nhiệt ngoài trời liên tục chạm ngưỡng hơn 40 độ C. Giữa thời tiết chỉ cần bước ra đường vài phút đã thấy người như "tan chảy", cư dân mạng lại tìm ra một cách phản ứng rất đặc trưng: Biến sự nóng nực thành một trend vui vui trên MXH.

Mới đây, trên Threads xuất hiện hàng loạt bài đăng khoe cảnh mang thịt ra ban công, cửa sổ hoặc khu vực đón nắng để... phơi. Theo đó, một số tài khoản Threads đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: "Tuyên bố mở trend thịt phơi nắng". Đi kèm là loạt hình ảnh những miếng thịt được móc lên giá phơi đồ, treo lơ lửng giữa nắng gắt của buổi trưa.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và mở màn cho một trong những nội dung vui vẻ được bàn tán nhiều trên Threads những ngày gần đây.

Dân tình mang thịt ra ban công phơi (Nguồn: @malumdongtien)

Từ một “trò đùa” về thời tiết, nhiều người bắt đầu tham gia theo cách riêng. Người đem thịt ba chỉ ra ban công phơi vài tiếng, người thử với thịt bò, thịt heo ướp gia vị. Có người còn hài hước ví căn hộ của mình như một "xưởng chế biến thịt thủ công" phiên bản chung cư.

Thực tế, ý tưởng này không hoàn toàn mới. Thịt phơi nắng vốn là một cách chế biến quen thuộc trong nhiều món ăn như thịt một nắng, bò một nắng hay các loại thịt sấy truyền thống. Tuy nhiên, thay vì thực hiện theo quy trình bài bản với thời gian, nhiệt độ và điều kiện vệ sinh được kiểm soát, cư dân mạng lần này lại tiếp cận theo hướng giải trí nhiều hơn. Điều khiến trend trở nên thú vị nằm ở việc ai cũng cảm nhận rõ mức độ khắc nghiệt của thời tiết, nên khi nhìn thấy những miếng thịt được mang ra "tận dụng năng lượng mặt trời", nhiều người lập tức hiểu được câu chuyện phía sau.

Dưới phần bình luận, không ít tài khoản thi nhau cập nhật tình hình đu trend của mình. Người khoe thịt đã se mặt sau vài giờ, người báo cáo thành phẩm có màu sắc khá ổn. Một số khác còn đăng ảnh đối chứng trước và sau khi phơi để mọi người cùng đánh giá kết quả.

Không ít người cập nhật tình hình đu trend thịt phơi nắng (Nguồn: hieundt107)

Kết quả sau 1 ngày tắm nắng khiến netizen bật cười (Nguồn: @dragon.638648)

Bên cạnh đó, nhiều người để lại những bình luận hài hước về độ nóng của thời tiết Hà Nội. Có người cho rằng nếu tình hình này kéo dài, sắp tới có thể xuất hiện thêm đủ loại "trend tận dụng nắng" khác. Một số cư dân mạng còn đùa rằng đây là phiên bản nâng cấp của những màn thử chiên trứng trên nắp capo ô tô hay đặt đồ vật dưới nắng để kiểm tra nhiệt độ từng gây sốt trên internet trước đây.

Dẫu vậy ngoài yếu tố giải trí, nhiều người cũng nhắc nhau rằng việc chế biến hoặc bảo quản thực phẩm cần đảm bảo điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm. Việc phơi thịt ngoài trời trong môi trường đô thị có thể chịu tác động từ bụi bẩn, côn trùng hoặc các yếu tố khác. Vì vậy, phần lớn người tham gia xem đây như một hoạt động vui vẻ mang tính trải nghiệm, chụp ảnh đăng mạng xã hội hơn là một phương pháp chế biến được khuyến khích áp dụng thường xuyên.

Đến hiện tại, những bài đăng liên quan đến thịt phơi nắng vẫn tiếp tục xuất hiện trên Threads. Không ít người đang theo dõi xem liệu đây chỉ là một trào lưu ngắn hạn xuất hiện trong vài ngày nắng đỉnh điểm hay sẽ tiếp tục được biến tấu thành nhiều phiên bản mới.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Để thêm tấm che dưới sàn nha mọi người chứ nó chảy mỡ xuống dọn cũng mệt đó”.

- “Vậy mùa này làm bò khô một nắng là hợp lý luôn”.

- “Cười xỉu với độ hài hước của cư dân mạng, hết chiên trứng lại đến phơi thịt”.

- “Hay tui thử với cá khô được không nhỉ, hài quá”.

- “Nắng nóng thế mà lại hay! Tự dưng được bữa thịt ba rọi khô ngon ghê”.