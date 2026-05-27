Bức tranh việc làm 2026: 3 ngành học mới tại ĐH Phenikaa đón sóng nhân sự công nghệ

Từ bỏ tư duy "chạy theo công cụ": Khởi điểm của những nhà kiến tạo

Tốc độ phát triển của công nghệ đã và đang chứng minh: Các phần mềm và công cụ Trí tuệ nhân tạo thay đổi và cập nhật mỗi ngày. Nếu chỉ học cách sử dụng các công cụ có sẵn, họ sẽ nhanh chóng bị chính những công cụ thông minh hơn đào thải. Việc thấu hiểu logic vận hành, thuật toán và dữ liệu lõi mới giúp họ trở thành nhân sự không thể thay thế.

Nhận diện "khoảng trống" này, năm 2026, Đại học Phenikaa tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo nhằm giúp sinh viên tiếp cận sớm với các lĩnh vực công nghệ và xu hướng nghề nghiệp mới. Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, nhà trường quyết định phát huy thế mạnh của Khoa Khoa học Cơ bản khi đưa vào đào tạo 3 ngành đào tạo mũi nhọn mới, nhằm giải quyết trực tiếp bài toán nhân sự chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Không gian học tập đầy cảm hứng với trang thiết bị hiện đại đã sẵn sàng chào đón thế hệ tân sinh viên đầu tiên của ngành Vật lý thiên văn và Khoa học dữ liệu không gian

Đây không phải sự quay lại với lý thuyết hàn lâm, khô khan của Toán học hay Vật lý truyền thống. Tại Phenikaa, Khoa học cơ bản được tích hợp thêm các hướng ứng dụng - biến nền tảng gốc thành bệ phóng để sinh viên giải quyết những bài toán công nghệ hiện đại.

Giải mã 3 ngành học mới 2026

Năm 2026, Đại học Phenikaa mở thêm 20 ngành đào tạo mới, nâng tổng số ngành/chương trình đào tạo hệ đại học chính quy lên 84 nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và xu hướng liên ngành. Trong đó, Khoa Khoa học Cơ bản bổ sung 3 ngành đào tạo mới, phát huy thế mạnh nền tảng và định hướng gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Chia sẻ về định hướng này, PGS.TS Đỗ Quang Trung - Lãnh đạo Khoa Khoa học Cơ bản, Đại học Phenikaa cho biết:

"Các hệ thống AI hiện đại được xây dựng trên nền tảng vững chắc của Toán học, đồng thời chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư duy và phương pháp của Vật lý. Tại Phenikaa, chúng tôi không chỉ đào tạo kỹ năng, mà chú trọng rèn luyện ‘tư duy gốc’ - khả năng hiểu bản chất của thuật toán, dữ liệu và các hệ thống phức tạp. Khi nắm vững nền tảng này, sinh viên không chỉ thích ứng với công nghệ, mà còn có thể làm chủ và định hướng sự phát triển của nó."

Hệ thống phòng Lab tối tân cùng môi trường liên ngành giúp sinh viên Khoa học cơ bản dễ dàng "hiện thực hóa" các thuật toán và làm chủ công nghệ dữ liệu lõi.

Chính từ định hướng đào tạo đó, ba mũi nhọn chuyên ngành được thiết kế theo hướng liên ngành, gắn chặt với các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên công nghệ số.

Ngành Toán Tin ứng dụng: Đây là chuyên ngành đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa toán học hiện đại và công nghệ thông tin. Sinh viên được trang bị nền tảng giải tích, đại số vững chắc cùng kỹ năng lập trình và kiến trúc thuật toán chuyên sâu. Lợi thế này giúp người học dễ dàng được tiếp nhận với các lĩnh vực khát nhân sự bậc nhất như Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo hay phân tích định lượng tài chính.

Ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế và Logistics: Nhằm giải quyết bài toán tối ưu hóa trong kỷ nguyên thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu, ngành học ứng dụng Toán và Thống kê để mô hình hóa các hoạt động kinh tế. Với tư duy định lượng sắc bén, sinh viên dễ dàng đảm nhiệm các vị trí: chuyên viên phân tích dữ liệu kinh tế, logistics và hoạch định chiến lược vận hành.

Ngành Vật lý thiên văn và Khoa học dữ liệu không gian: Đây lại là một "ngách" cực kỳ khan hiếm nhân sự chất lượng cao và đang là xu hướng của các quốc gia phát triển. Bằng việc xử lý dữ liệu khổng lồ từ vệ tinh, sinh viên làm chủ kỹ năng phân tích hình ảnh và Big Data, đáp ứng trực tiếp nhu cầu từ các lĩnh vực công nghệ cao, viễn thám, viễn thông và quy hoạch đô thị thông minh.

Hệ sinh thái đa dạng và năng lực "hiện thực hóa" ý tưởng

Một điểm sáng khác của Đại học Phenikaa là môi trường liên ngành thực thụ. Sinh viên Khoa học cơ bản không học trong những "ốc đảo chuyên môn" mà thường xuyên kết hợp cùng sinh viên khối Công nghệ thông tin, Kinh tế hay Kỹ thuật để thiết kế ra các giải pháp thực tiễn.

Hạ tầng nghiên cứu của trường là một bệ phóng hoàn hảo với hơn 100 phòng Lab và phòng thực hành hiện đại và không gian mô phỏng chuyên sâu. Hiện tại, trường đang vận hành 12 nhóm nghiên cứu mạnh và 23 nhóm nghiên cứu tiềm năng. Tại đây, những ý tưởng của sinh viên được cọ xát, thử nghiệm liên tục thông qua các dự án nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn, cũng như các bài toán mô phỏng thực tế từ hệ sinh thái nội bộ của Tập đoàn Phenikaa. Đặc biệt, nhà trường xây dựng cơ chế hỗ trợ để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, tạo tiền đề cho sự ra đời của hàng loạt doanh nghiệp khoa học công nghệ (spin-off) và startup ngay trong lòng đại học. Điển hình có thể kể đến Phenikaa-X - Công ty phát triển công nghệ xe tự hành và robot thông minh (hiện được định giá hàng trăm triệu USD); Phenikaa Semiconductor - Mũi nhọn trong thiết kế và sản xuất vi mạch bán dẫn; hay PHX Smart School với các giải pháp công nghệ giáo dục toàn diện.

Sinh viên Phenikaa "thực chiến" cùng các chuyên gia trên xe tự hành của Phenikaa-X ngay trong lòng đại học.

Tại các doanh nghiệp spin-off trong hệ sinh thái Phenikaa, sinh viên có cơ hội tham gia trực tiếp cùng chuyên gia để phát triển sản phẩm, giải quyết các bài toán thực tiễn và tiếp cận quy trình đổi mới công nghệ trong môi trường thật. Sự kết nối giữa đại học, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp đã giúp giảng đường trở thành không gian nuôi dưỡng những nhà nghiên cứu, kỹ sư và nhà sáng tạo công nghệ tương lai, đồng thời mở ra cơ hội kết nối nghề nghiệp với các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

Thước đo rõ nét cho định hướng đào tạo của Đại học Phenikaa chính là sự ghi nhận từ thị trường lao động. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 96,56%, trong đó nhiều ngành duy trì tỷ lệ 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường.

Trong một thế giới thay đổi nhanh bởi AI và công nghệ, việc lựa chọn ngành học không chỉ là quyết định cho 4 năm đại học, mà còn là sự chuẩn bị cho năng lực thích ứng dài hạn. Khi công cụ và xu hướng liên tục thay đổi, nền tảng tư duy khoa học và khả năng học hỏi trở thành "bộ rễ" quan trọng để người học phát triển bền vững trong tương lai.