Tình trạng Bảo Anh lúc này

13-10-2025 - 20:17 PM | Lifestyle

Đây chính trường hợp "lão hóa ngược" điển hình của Vbiz.

Sau màn trở lại tại Em Xinh Say Hi, Bảo Anh ngày càng khiến công chúng trầm trồ với diện mạo thăng hạng vượt bậc. Nữ ca sĩ ghi điểm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, làn da căng bóng cùng thần thái rạng rỡ chẳng hề thua kém các đàn em Gen Z. Đặc biệt, mới đây, một đoạn video được cô đăng tải trước thềm concert cũng khiến dân tình phải tấm tắc khen ngợi. Không những xinh đẹp mà vẻ ngoài tươi tắn, tràn đầy năng lượng làm nhiều người quên mất nữ ca sĩ đã là mẹ 1 con. Mỹ nhân sinh năm 1992 được đánh giá đang ở thời kỳ nhan sắc chín muồi, quyến rũ và cuốn hút nhất.

Bảo Anh khoe trọn nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. (Nguồn: baoanh.official)

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Bảo Anh khiến dân tình không thể rời mắt với visual trẻ trung và rạng rỡ khó tin. Nữ ca sĩ chọn layout makeup gam màu nude: làn da mịn lì, phấn má tông đất giúp gương mặt thêm chiều sâu, cùng đôi môi nâu cọng căng mọng tôn trọn nét sang và cuốn hút. Hàng mi cong, eyeliner mảnh và đôi lông mày được kẻ tự nhiên càng làm ánh nhìn của cô thêm mềm mại, quyến rũ. Mái tóc đen uốn nhẹ, buông xõa tự nhiên kết hợp cùng outfit da cá tính tạo nên vẻ ngoài vừa hiện đại vừa gợi cảm. Thậm chí, trong khung hình chung cùng 52Hz, Bảo Anh còn xóa mờ khoảng cách 7 tuổi, trẻ hơn cả đàn em.

Làn da tươi tắn, căng mịn giúp Bảo Anh thêm phần "hack tuổi".

Cộng đồng mạng trầm trồ trước nhan sắc của Bảo Anh cũng như layout makeup quá hợp.

Hơn 10 năm trong nghề, Bảo Anh vẫn được lòng công chúng với phong độ nhan sắc ổn định, ngày càng mặn mà, sắc sảo hơn. Nữ ca sĩ không chỉ giữ được làn da trắng mịn, gương mặt rạng rỡ mà còn duy trì vóc dáng thon gọn, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Thời gian gần đây, cô cũng chăm thử nhiều layout makeup khác nhau, từ tươi tắn tự nhiên đến sắc sảo quyến rũ để tăng vẻ mới lạ và cuốn hút cho hình ảnh. 

Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ giúp Bảo Anh "cân đẹp" mọi layout makeup.

Việc chọn đúng layout makeup trẻ hơn cả thời điểm mới vào nghề.

Theo Linh An

Phụ nữ số

