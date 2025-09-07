Bảo Anh: "Tôi không phải người sai trước, người ta sai với tôi"

Mới đây, tại chương trinh Kháng thương, ca sĩ Bảo Anh đã chia sẻ về việc vượt qua bế tắc trong cuộc sống để làm mẹ đơn thân.



Bảo Anh

Cô nói: "Trong mối quan hệ gần nhất, tôi không phải người sai trước, người ta sai với tôi. Và vì người ta sai trước rồi tôi xử lý cũng sai nên cái sai này chồng cái sai kia, không ai hiểu ai dẫn đến tan vỡ.

Tôi đã quá khổ rồi và không muốn khổ nữa. Việc đầu tiên tôi làm là cắt bản thân tôi khỏi những mối quan hệ khiến tôi bị tiêu cực. Tôi muốn được một mình, thoải mái, chiêm nghiệm lại tất cả mọi thứ.

Tôi quay vào bên trong, tập trung vào bản thân mình. Tôi tìm lại niềm vui của mình, tập trung vào con cái.

Lúc đó, tôi cố gắng mở hài xem để cười, vui hơn. Tôi không muốn con tôi bị ảnh hưởng từ tôi rồi sau này lớn lên cũng buồn sầu, cáu kỉnh. Quan trọng là tôi muốn sự tích cực, tự động viên mình cố gắng lên, mọi thứ rồi sẽ qua, rồi sẽ giải quyết được.

Bảo Anh và con

Tôi cứ cố gắng vượt qua mọi thứ. Đến khi con tôi ra đời, nhìn nó đáng yêu, nhỏ xíu và từ đó xoa dịu những thứ khác trong cuộc sống của tôi. Tôi quên những rối ren bên ngoài, tập trung vào sự đáng yêu của con và tự dặn mình rằng dù vất vả, khó khăn, bê bết đến đâu thì về nhà vẫn phải dẹp hết mọi thứ, trở thành phiên bản tốt nhất cho con mình.

Năng lượng từ con cũng khiến tôi cảm thấy cuộc đời này đáng yêu quá. Chỉ cần con cưởi một cái là tôi thấy tan biến hết mệt mỏi, muộn phiền và tận hưởng sự đáng yêu đó của con.

Tôi phải cảm ơn con rất nhiều vì khi con đến với tôi đã mang tới cho tôi những niềm vui không thể nói được bằng lời, vô cùng dễ thương".

Tới ngày hôm nay, con tôi đã được hơn 28 tháng tuổi rồi. Trong quá trình đi cùng con, tôi phải học hỏi mỗi ngày. Dường như tình yêu với một đứa trẻ là sự kiên nhẫn. Sự hiện diện của tôi với con rất quan trọng.

Tôi có những khoảng thời gian hợp lý để hiện diện bên cạnh con và ở bên con hoàn toàn, không xao nhãng vào việc khác. Tôi cũng phải học yêu thương con đúng cách vì nếu yêu sai cách cũng không được".