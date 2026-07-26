Không phải Sa Pa, đây là nơi được ví như "Mông Cổ thu nhỏ" của Việt Nam: Vừa lọt đề cử tốt nhất thế giới

Không cần tới Sa Pa hay Mộc Châu, du khách vẫn có thể tìm thấy một vùng thảo nguyên xanh rộng lớn, được bao quanh bởi núi đá vôi và những đàn ngựa thong dong gặm cỏ. Đó là Hữu Liên, điểm du lịch cộng đồng của tỉnh Lạng Sơn vừa được lựa chọn tham gia một giải thưởng quốc tế.

Một trong 5 đại diện của Việt Nam tham gia giải thưởng năm 2026

Theo VOV dẫn thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên là một trong 5 đại diện của Việt Nam được lựa chọn hoàn thiện hồ sơ tham gia Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” năm 2026 do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tổ chức.

Bốn điểm đến còn lại gồm Làng Lò ở Đắk Lắk, Làng du lịch cộng đồng Cát Cát tại Lào Cai, Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh ở Đà Nẵng và điểm du lịch Măng Đen Treehouse tại Quảng Ngãi.

Ảnh Báo Lạng Sơn

Theo lịch trình được UN Tourism công bố, hồ sơ năm 2026 được tiếp nhận từ ngày 27/2 đến 9/6, đánh giá trong khoảng tháng 7–9 và dự kiến công bố kết quả vào quý IV. Chương trình hướng tới những làng mà hoạt động du lịch góp phần bảo tồn văn hóa, truyền thống, đa dạng sinh học và tạo cơ hội phát triển cho cộng đồng địa phương.

Trước đó, tháng 2/2026, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Đề án phát triển Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn và Hữu Liên giai đoạn 2026–2027. Địa phương xác định Hữu Liên là một trong những khu vực trọng điểm để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá thiên nhiên.

Thảo nguyên được ví như “Mông Cổ thu nhỏ”

Điểm nổi tiếng nhất tại Hữu Liên là danh thắng Đồng Lâm, nằm cách trung tâm xã khoảng 3km. Khu vực này có diện tích hàng trăm hecta, gồm cánh đồng cỏ bằng phẳng, dòng suối uốn quanh và những dãy núi đá vôi bao bọc.

Trên nền thảo nguyên xanh, hình ảnh đàn ngựa, trâu và gia súc được chăn thả tự nhiên tạo nên một không gian khoáng đạt, yên bình. Chính khung cảnh đồng cỏ trải dài dưới chân núi đã khiến Đồng Lâm được nhiều du khách ví như một “Mông Cổ thu nhỏ” ở vùng núi phía Bắc.

Đồng Lâm cũng có hai diện mạo khác nhau theo mùa. Khi nước rút, nơi đây trở thành bãi cỏ rộng, thích hợp để đi bộ, chụp ảnh, dã ngoại, dựng lều hoặc cưỡi ngựa.

Ảnh VTV, Lữ hành Việt Nam

Trong mùa mưa, thường từ khoảng tháng 7 đến tháng 10, nước từ các khe núi dâng lên, phủ một phần cánh đồng và biến thảo nguyên thành vùng hồ nằm giữa núi đá. Khi điều kiện thời tiết và mực nước phù hợp, du khách có thể chèo kayak, chèo mảng, câu cá hoặc ngắm cảnh từ trên mặt nước.

Không chỉ sở hữu Đồng Lâm, Hữu Liên còn nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú. Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, rừng đặc dụng Hữu Liên có diện tích tự nhiên khoảng 8.900ha, ghi nhận 776 loài thực vật và 409 loài động vật; trong đó có nhiều loài quý hiếm thuộc Sách đỏ.

Du khách có thể làm gì khi tới Hữu Liên?

Đến Hữu Liên, du khách không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh trên thảo nguyên. Một trong những trải nghiệm đang được người dân địa phương phát triển là cưỡi ngựa giữa Đồng Lâm. Trước khi tham gia, khách được hướng dẫn cách tiếp cận và điều khiển ngựa để bảo đảm an toàn. Dịch vụ thuê trang phục dân tộc chụp ảnh cũng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm tại đây.

Những người yêu vận động ngoài trời có thể lựa chọn trekking núi đá vôi, khám phá rừng, hồ nước hoặc kết hợp tham quan các điểm lân cận. Đề án phát triển du lịch của tỉnh cũng định hướng Hữu Liên xây dựng thêm các sản phẩm khám phá thiên nhiên, trải nghiệm thảo nguyên, hồ nước và tìm hiểu đời sống cộng đồng.

Ảnh Báo Thái Nguyên

Sau một ngày tham quan, du khách có thể nghỉ tại các homestay hoặc nhà sàn truyền thống. Hữu Liên là nơi sinh sống của đồng bào Tày, Dao cùng nhiều cộng đồng dân tộc khác. Tại các làng bản, khách có thể ngắm những ngôi nhà sàn bốn mái lợp ngói âm dương, nghe hát then, hát pá xoan, tìm hiểu thuốc nam, trang phục truyền thống và đời sống của người dân địa phương.

Chuyến đi cũng sẽ trọn vẹn hơn với các món ăn bản địa như cá suối, ốc núi, rau rừng, bánh truyền thống hay những bữa cơm được chủ homestay chuẩn bị. Với nhóm đông người, du khách nên liên hệ đặt ăn và lưu trú trước.

Hữu Liên phù hợp với hành trình 2 ngày 1 đêm dành cho gia đình hoặc nhóm bạn. Trước khi xuất phát, khách nên kiểm tra thời tiết, tình trạng ngập nước tại Đồng Lâm và khả năng cung cấp các dịch vụ như chèo thuyền, cưỡi ngựa hoặc cắm trại.

Ảnh Báo Lạng Sơn

Việc được lựa chọn tham gia Giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất năm 2026 giúp Hữu Liên có thêm cơ hội xuất hiện trên bản đồ du lịch quốc tế. Tuy nhiên, sức hấp dẫn thực sự của nơi này vẫn nằm ở cảnh quan còn tương đối nguyên sơ, đời sống bản địa và sự kết hợp giữa thảo nguyên, núi rừng với du lịch cộng đồng.