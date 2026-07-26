Hội 30s dạo này gặp nhau là khoe tối tự nấu cơm, sáng dậy thiền được 30 phút: Xu hướng "flex lối sống phù hợp với bản thân”

Nếu vài năm trước, mỗi lần gặp mặt sau một thời gian bận rộn, câu hỏi mở đầu thường là "Dạo này công việc thế nào?", rồi câu chuyện nhanh chóng rẽ sang chuyện lương thưởng, nhảy việc, học thạc sĩ, chuẩn bị du học, mua nhà, mua xe hay kế hoạch cưới xin, sinh con..., thì gần đây, những cuộc trò chuyện ấy lại bất ngờ chuyển sang một hệ quy chiếu hoàn toàn khác.

"Tối hôm qua tui nấu cơm cá kho ăn đó."

"Sáng nay tui dậy sớm hơn nửa tiếng để ngồi thiền trước khi đi làm."

"Mình vừa giảm được 5 kg, chẳng tập gì ghê gớm, chỉ đi bộ mỗi tối."

"Tháng sau mình đi Nhật một mình, chẳng rủ ai nữa."

Điều thú vị là không ai kể những chuyện ấy bằng giọng bâng quơ. Họ kể với ánh mắt sáng lên, với sự hào hứng và tự hào chẳng khác nào vừa báo tin mình được tăng lương, hoàn thành một tấm bằng mới hay chinh phục xong một cột mốc lớn trong sự nghiệp. Chỉ là lần này, "thành tích" không còn nằm trên CV hay tài khoản ngân hàng, mà là việc tự nấu được bữa cơm sau một ngày làm việc, duy trì thói quen thiền suốt nhiều tuần hay cuối cùng cũng dám xách ba lô đi du lịch một mình.

Hội 30s dạo này đang chọn "sống theo điều phù hợp với mình". Ảnh: Xiaohongshu.

Thoạt nghe, đó đều là những chuyện rất bình thường. Thậm chí, nếu đặt cạnh những cột mốc từng được xem là "thành tựu của người trưởng thành" như được thăng chức, mua căn hộ đầu tiên hay hoàn thành một tấm bằng mới, chúng có vẻ nhỏ bé đến mức chẳng đáng để mang ra kể. Thế nhưng điều khiến mình ngạc nhiên không nằm ở bản thân những câu chuyện ấy, mà ở cách những người ngoài 30 nói về chúng. Hóa ra, việc sáng nay dậy sớm để thiền đủ 30 phút, tự chuẩn bị bữa trưa mang đến văn phòng hay kiên trì đi bộ suốt vài tháng cũng có thể mang lại cảm giác mãn nguyện và tự hào rất thật.

Có lẽ, điều đang thay đổi không phải là những thói quen, mà là cách nhiều người bắt đầu định nghĩa lại thế nào là một cuộc sống đáng tự hào.

Khi "thành tích" không còn chỉ được tính bằng những cột mốc lớn

Chúng ta lớn lên trong một guồng quay khá quen thuộc. Mỗi giai đoạn của cuộc đời dường như đều đi kèm một checklist: học đại học, tìm công việc tốt, tăng lương, học thêm bằng cấp, mua nhà, lập gia đình, sinh con... Mỗi khi hoàn thành thêm một ô trong danh sách ấy, người ta có cảm giác mình đang tiến về phía trước.

Nhưng sau tuổi 30, nhiều người bắt đầu nhận ra có một kiểu kiệt sức rất khó gọi tên. Không phải vì công việc nhiều hơn, mà vì cuộc sống cứ thế trôi đi trong nhịp lặp gần như không đổi: sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần ngủ bù rồi lại bắt đầu một vòng quay mới. Có đủ những thứ từng đặt mục tiêu phải có, nhưng cảm giác hào hứng với cuộc sống lại ít đi lúc nào không hay.

Có lẽ vì thế mà những niềm vui rất nhỏ bắt đầu quay trở lại.

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm duy trì được thói quen ngủ trước 11 giờ. Là việc dành một tiếng tối Chủ nhật để chuẩn bị cơm cho cả tuần thay vì mở ứng dụng đặt đồ ăn. Là cảm giác cơ thể khỏe hơn sau vài tháng kiên trì đi bộ mỗi tối. Hay đơn giản là một buổi sáng không cầm điện thoại ngay khi vừa thức dậy, mà ngồi yên với chính mình khoảng 20-30 phút.

Khi tự nấu ăn ở nhà cũng trở thành một thành tích. Ảnh: Xiaohongshu.

Nhìn từ bên ngoài, những điều ấy chẳng có gì quá đặc biệt. Nhưng với người trong cuộc, đó là bằng chứng rằng họ đang dần lấy lại quyền chủ động đối với nhịp sống của mình.

Có một chi tiết mình rất thích. Nếu trước đây người ta thường hỏi nhau "Dạo này kiếm được bao nhiêu?", thì bây giờ trong nhiều cuộc trò chuyện của hội ngoài 30, câu hỏi lại là: "Dạo này còn tự nấu cơm không?", "Ngủ có ngon hơn chưa?", "Vẫn duy trì thiền à?", "Còn đi bộ mỗi tối chứ?".

Những câu hỏi ấy không còn xoay quanh việc bạn đang đi nhanh đến đâu, mà quan tâm nhiều hơn đến việc bạn có đang sống ổn không.

Không phải "sống theo điều mình muốn" mà "sống theo điều phù hợp với mình" trở thành một xu hướng

Điều thú vị là những thay đổi trong cách người ngoài 30 nhìn về cuộc sống không chỉ xuất hiện ở Việt Nam. Tại Trung Quốc, xu hướng này đã được nhiều chuyên gia và nền tảng nghiên cứu xu hướng gọi tên là "sống theo điều phù hợp với mình".

Nếu trước đây, không ít người mặc định rằng một cuộc sống "đúng" là phải liên tục tiến về phía trước với những cột mốc như thăng chức, mua nhà, kết hôn hay sở hữu ngày càng nhiều thứ, thì giờ đây, ngày càng nhiều người trẻ lại chọn một cách sống khác. Họ không còn quá bận tâm đến việc cuộc sống của mình có giống số đông hay không, mà quan tâm nhiều hơn đến một câu hỏi đơn giản: Điều gì thật sự khiến mình cảm thấy thoải mái và muốn duy trì lâu dài?

Vì thế, những lựa chọn rất đời thường cũng bắt đầu thay đổi. Thay vì chạy theo quán cà phê đang "hot", họ thích ở nhà tự pha một ly cà phê. Thay vì đợi đủ bạn bè mới lên đường, họ sẵn sàng đi du lịch một mình. Thay vì cố biến căn nhà thành phiên bản giống trên mạng xã hội, họ dành thời gian tạo nên một không gian khiến bản thân cảm thấy dễ chịu sau mỗi ngày đi làm.

Thiền hay chạy bộ là điều nhiều người lựa chọn vì cảm thấy phù hợp với bản thân sau 30s. Ảnh: Xiaohongshu.

Trong báo cáo xu hướng năm 2026, Xiaohongshu cho rằng đây là một trong những thay đổi rõ nhất trong lối sống của giới trẻ: từ việc cố gắng sống theo những khuôn mẫu chung, họ bắt đầu quay về với nhu cầu thật của chính mình và xây dựng một nhịp sống phù hợp với bản thân.

Điều đáng chú ý là "phù hợp với bản thân" ở đây không đồng nghĩa với việc từ bỏ tham vọng hay sống chậm bằng mọi giá. Trái lại, phần lớn họ vẫn đi làm, vẫn theo đuổi sự nghiệp, vẫn muốn phát triển và kiếm nhiều tiền hơn. Chỉ là sau nhiều năm chạy theo những cột mốc bên ngoài, họ bắt đầu nhận ra một cuộc sống tốt không chỉ được đo bằng những gì mình đạt được, mà còn bằng cách mình cảm thấy khi sống trong cuộc sống ấy.

Nói cách khác, nếu trước đây nhiều người dành khá nhiều thời gian để hỏi "Mọi người sẽ nghĩ gì về lựa chọn của mình?", thì bây giờ câu hỏi được đặt lên trước lại là: "Liệu mình có đủ khỏe để duy trì nhịp sống này trong 5 hay 10 năm nữa không?". Khi ưu tiên thay đổi, những lựa chọn trong đời sống hằng ngày cũng thay đổi theo. Một bữa cơm tự nấu, một buổi đi bộ sau giờ làm hay 30 phút ngồi thiền mỗi sáng không còn là những thói quen nhỏ lẻ, mà trở thành cách để nhiều người chủ động chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và giữ lại cảm giác cân bằng giữa guồng quay công việc.

Trần Hà.