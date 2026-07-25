TS.NSND Đỗ Quốc Hưng được bổ nhiệm chức vụ mới

Hôm nay (25/7), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm TS.NSND Đỗ Quốc Hưng giữ chức Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng (bìa trái) nhận quyết định bổ nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ Thứ trưởng Tạ Quang Đông

Theo Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ngày 23/7/2026, ông Đỗ Quốc Hưng được điều động, bổ nhiệm từ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam giữ chức Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng tân Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chúc mừng Nhạc viện TP Hồ Chí Minh sau nhiều năm chỉ có Quyền Giám đốc, nay đã có Giám đốc. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc Ban thường vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động, bổ nhiệm TS. NSND Đỗ Quốc Hưng làm Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh có thể nói là bước ngoặt mới của Nhạc viện.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông

“Bộ trưởng cũng như Ban thường vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hy vọng đây sẽ là nhân tố mới để thúc đẩy Nhạc viện TP Hồ Chí Minh phát triển hơn nữa”- Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ.

Bằng sự thấu hiểu sâu sắc đối với Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ trước đã khắc phục nhiều khó khăn đưa Nhạc viện luôn phát triển.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, với nền tảng sự phát triển mạnh mẽ của đời sống âm nhạc và nghệ thuật tại TP Hồ Chí Minh - nơi tập trung khoảng 60–70% các chương trình nghệ thuật, giải trí của cả nước, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh luôn có điều kiện thuận lợi để phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo và tiếp tục khẳng định là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của cả nước.

Vì vậy, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sẽ cùng tập thể Ban giám đốc, cán bộ, giảng viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đồng lòng tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường đạt được nhiều thành tích hơn nữa trên mọi mặt, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền âm nhạc Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng bày tỏ niềm xúc động khi nhận quyết định điều động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời xem đây là “một cơ duyên lớn, một bước ngoặt đầy ý nghĩa trong cuộc đời nghệ thuật” của mình.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng

Tân Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh dành sự trân trọng đối với truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, khẳng định đây là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của đất nước, nơi hội tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà giáo có nhiều đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ của mình là cùng Ban Giám đốc tiếp nối những giá trị quý báu mà nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nghệ sĩ và cán bộ dày công vun đắp, đồng thời cùng tập thể Nhạc viện tạo nên những bước phát triển mới phù hợp với yêu cầu của thời đại.

“Tôi đến đây không chỉ với vai trò của một người quản lý mà trước hết là với trái tim của một nghệ sĩ, một người thầy, một người đồng nghiệp luôn mong muốn được lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng tất cả quý vị”, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng chia sẻ.

Theo ông, trong giai đoạn tới, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn và sáng tạo âm nhạc hàng đầu của cả nước; đồng thời trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc âm nhạc dân tộc với tinh hoa âm nhạc thế giới, góp phần đưa âm nhạc Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn, tân Giám đốc xác định việc cùng Ban Giám đốc xây dựng môi trường nghệ thuật đoàn kết, nhân văn, giàu cảm hứng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo ông, mỗi học sinh, sinh viên bước qua cánh cổng Nhạc viện đều mang theo một ước mơ nghệ thuật. Vì vậy, trách nhiệm của nhà trường không chỉ là truyền đạt tri thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn khơi dậy niềm đam mê, bồi đắp nhân cách và nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo cho mỗi tài năng trẻ.

Nhận nhiệm vụ mới, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng cam kết cùng tập thể lãnh đạo, giảng viên và người lao động gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Nhạc viện; mở rộng không gian sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn; xây dựng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trở thành môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, nhân văn, nơi mỗi cán bộ, giảng viên đều tìm thấy niềm vui trong công việc và mỗi học sinh, sinh viên đều coi Nhạc viện là ngôi nhà chắp cánh cho những ước mơ nghệ thuật.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội). Là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam, ông từng giành giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc năm 2000, Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004 và có nhiều trải nghiệm biểu diễn quốc tế tại Đức, Nga, Triều Tiên… Ông từng được mời ở lại làm nghệ sĩ Nhà hát Opera Hannover (Đức) sau khi tập huấn và biểu diễn tại đây vào năm 1998, nhưng đã lựa chọn quay về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và biểu diễn cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Không chỉ ghi dấu ấn trong hoạt động biểu diễn, NSND Quốc Hưng còn có nhiều đóng góp trong nghiên cứu và đào tạo thanh nhạc. Công trình “Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam” (NXB Sân khấu, năm 2021), được phát triển từ luận án tiến sĩ của ông, là một tài liệu chuyên khảo có giá trị, đề xuất nhiều hướng tiếp cận kết hợp kỹ thuật thanh nhạc hàn lâm với các yếu tố âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Trong nhiều năm giảng dạy, ông đã đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ trưởng thành, trong đó có NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Trường Bắc, ca sĩ Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân… Với những đóng góp cho nghệ thuật, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.

Việc bổ nhiệm TS.NSND Đỗ Quốc Hưng giữ cương vị Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp lớn của cả nước, tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng hợp tác, hội nhập trong giai đoạn phát triển mới.



