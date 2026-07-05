Đến Vũ Hán, người Việt đừng bỏ qua món canh củ sen ninh chậm: Món ăn giản dị nhưng chứa cả tinh hoa ẩm thực Hồ Bắc

Nếu hỏi người Việt đến Vũ Hán nên ăn gì, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến mì khô nóng, vịt đen hay các món cay đặc trưng của Hồ Bắc. Thế nhưng với người bản địa, có một món ăn còn thân thuộc hơn rất nhiều: Canh củ sen ninh xương. Không cầu kỳ về nguyên liệu, không nhiều gia vị, món canh này lại được xem là "linh hồn" trong bữa cơm của nhiều gia đình Hồ Bắc. Điều đặc biệt là để có một nồi canh ngon đúng điệu, người nấu không dùng nồi áp suất hay các phương pháp rút ngắn thời gian, mà phải kiên nhẫn ninh chậm trong chiếc nồi đất truyền thống suốt nhiều giờ.

Củ sen ở Hồ Bắc có vị trí đặc biệt như cơm trong bữa ăn của người Việt

Nếu miền Tây Việt Nam nổi tiếng với những cánh đồng sen bạt ngàn thì Hồ Bắc cũng được xem là "xứ sở của củ sen" tại Trung Quốc.

Khí hậu và nguồn nước nơi đây tạo điều kiện để củ sen phát triển với phần ruột bở, thơm và có vị ngọt tự nhiên. Người Hồ Bắc sử dụng củ sen trong rất nhiều món ăn, từ xào, hầm, làm nộm đến nhồi thịt. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là canh củ sen hầm xương ống.

Với nhiều gia đình, nồi canh này xuất hiện quanh năm, đặc biệt trong những bữa cơm sum họp hay khi thời tiết chuyển mùa. Nó không phải món dành riêng cho nhà hàng mà là hương vị gắn với tuổi thơ của nhiều người. Điều này cũng khá giống người Việt với canh xương hầm củ quả hay canh móng giò hầm măng. Đó là món ăn khiến ai đi xa cũng nhớ.

Bí quyết nằm ở chiếc nồi ninh chậm chứ không phải gia vị

Nhiều du khách đến Vũ Hán từng ngạc nhiên khi người địa phương luôn nhấn mạnh rằng muốn ăn canh củ sen đúng chuẩn thì phải tìm quán còn ninh bằng "điếu tử", một loại nồi kim loại truyền thống có quai xách.

Khác với cách hầm bằng nồi áp suất để tiết kiệm thời gian, chiếc nồi này được đặt trên lửa nhỏ trong nhiều giờ. Xương ống heo từ từ tiết ra vị ngọt, nước canh chuyển sang màu trắng đục tự nhiên mà không cần bất kỳ phụ gia nào.

Quan trọng hơn cả là củ sen.

Người Hồ Bắc thường chọn loại củ sen bở thay vì giòn. Sau nhiều giờ ninh, từng khoanh củ sen trở nên mềm, bùi và thơm. Khi cắn vào, củ gần như tan nhẹ trong miệng nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng. Một bát canh ngon sẽ có vị ngọt của xương, vị thanh của củ sen và hương thơm rất nhẹ, không hề ngấy. Nhiều người còn nói vui rằng chỉ cần ngửi mùi canh đang sôi cũng đủ thấy nhớ nhà.

Cách ăn khiến nhiều du khách Việt thích thú

Một điều thú vị là người Hồ Bắc không chỉ uống canh.

Họ thường chan nước canh lên cơm trắng rồi ăn cùng củ sen và thịt hầm. Nghe có vẻ đơn giản nhưng cách ăn này lại giúp cảm nhận rõ vị ngọt tự nhiên của nước dùng.

Không ít du khách Việt sau khi thử đều nhận xét món ăn mang đến cảm giác rất quen thuộc.

Bởi trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, những món canh hầm từ xương cũng luôn giữ vai trò quan trọng trong bữa cơm gia đình. Chỉ khác là người Hồ Bắc sử dụng củ sen như nguyên liệu chính thay vì khoai, bí hay củ cải. Chính sự gần gũi ấy khiến món ăn dễ chinh phục khẩu vị người Việt ngay từ lần đầu thưởng thức.

Những quán ăn lâu năm ở khu vực gần lầu Hoàng Hạc hay phố Lê Hoàng Pha (Lihuangpi Road) thường phục vụ thêm nhiều món đặc trưng của Hồ Bắc. Đậu phụ sốt trứng cá mang vị béo nhẹ, vịt đen hầm đậm đà, củ sen thái sợi trộn nguội hay bánh bao đường nâu làm từ bột lên men truyền thống đều là những món được người địa phương gọi nhiều.

Điểm chung của các quán này là hầu hết món ăn đều được chế biến ngay khi khách gọi, hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn. Vì vậy, hương vị giữ được sự tươi mới và mộc mạc. Điều khiến nhiều du khách bất ngờ là mức giá khá dễ chịu. Chỉ với khoảng 50 đến 70 nhân dân tệ mỗi người, tương đương khoảng 180.000 đến 250.000 đồng, đã có thể thưởng thức một bữa ăn đầy đủ với nhiều món đặc sản địa phương.

Sau bữa ăn, nhiều người chọn đi dạo trên phố Lê Hoàng Pha, con đường mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ của Vũ Hán, để cảm nhận nhịp sống chậm rãi của thành phố.

Giữa thời đại mà nhiều món ăn được lan truyền nhờ mạng xã hội, canh củ sen Hồ Bắc vẫn giữ cách xuất hiện rất riêng. Không màu mè, không trang trí cầu kỳ, cũng không phải món "check in" bắt mắt. Nhưng chỉ cần ngồi trước một nồi canh còn nghi ngút khói, húp từng thìa nước dùng ngọt thanh rồi thưởng thức những miếng củ sen mềm bùi, người ta sẽ hiểu vì sao món ăn này tồn tại hàng trăm năm trong đời sống của người Hồ Bắc.

Có lẽ sức hấp dẫn lớn nhất của món canh không nằm ở kỹ thuật nấu hay nguyên liệu quý hiếm. Nó nằm ở sự kiên nhẫn. Muốn có một nồi canh ngon phải chờ nhiều giờ đồng hồ. Muốn nước ngọt phải để lửa nhỏ. Muốn củ sen bở phải chọn đúng mùa.

Đó cũng là triết lý rất gần với nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam: Những hương vị ngon nhất thường không đến từ công thức phức tạp, mà đến từ thời gian và sự chỉn chu của người đứng bếp.

Nếu có dịp ghé Vũ Hán, thay vì chỉ tìm đến những món ăn nổi tiếng trên mạng, hãy thử một bát canh củ sen ninh chậm. Biết đâu, chính món ăn mộc mạc ấy lại là hương vị khiến bạn nhớ nhất khi rời thành phố này.