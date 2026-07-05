'Nam Phương Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh': Trở thành Phó giáo sư, sống kín tiếng

Nhắc đến hình tượng Hoàng hậu Nam Phương trên màn ảnh Việt, khán giả không thể quên được nữ diễn viên Yến Chi. Hơn hai thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày bộ phim lên sóng, song hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu qua diễn xuất của Yến Chi vẫn in đậm trong ký ức khán giả.

Vai diễn Nam Phương Hoàng hậu của Yến Chi trong phim “Những ngọn nến hoàng cung”.

“Nam Phương Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh Việt”

Diễn viên Yến Chi sinh năm 1967 tại Hà Nội trong một gia đình trí thức. Bà từng theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trong giai đoạn từ năm 1985 - 1990, cùng khóa với những gương mặt rất đỗi quen thuộc với khán giả như NSƯT Phạm Cường, NSƯT Chiều Xuân, Tú Oanh, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên...

Năm 2004, phim truyền hình Ngọn nến hoàng cung lên sóng tái hiện những biến động của triều Nguyễn trong giai đoạn cuối.

Góp mặt trong bộ phim với vai Nam Phương Hoàng hậu, Yến Chi không chỉ mang đến một hình ảnh bà hoàng đầy khí chất, mà còn khiến người xem cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của một người phụ nữ luôn đặt chồng con và vận mệnh đất nước lên hàng đầu, dù cuộc đời bà gánh chịu nhiều cay đắng, truân chuyên.

Nghệ sĩ Trần Yến Chi hoá thân thành Hoàng hậu Nam Phương trong phim “Ngọn nến hoàng cung”.

Vai diễn Nam Phương Hoàng hậu đến với vai Yến Chi khi chị đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Nghệ thuật học chuyên ngành Sân khấu. Đó là bước ngoặt định mệnh. Với hình ảnh một Hoàng hậu tài sắc vẹn toàn, đoan chính, cao quý, từng ba lần được vinh danh là Hoa hậu Đông Dương, việc lột tả hình ảnh Nam Phương trên màn ảnh là thử thách lớn chưa từng có.

“Suốt một năm trời làm phim, tôi bị ám ảnh bởi câu hỏi: Bà đã sống như thế nào trong thời khắc ấy? Tôi có thực sự hiểu được tâm lý của bà không?”, nữ diễn viên từng chia sẻ.

Để vào vai, chị đã phải học từ dáng đi, điệu bộ, cách nói năng đến thần thái trầm mặc, đài các của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Với gương mặt kiêu sa, vóc dáng thanh thoát cùng chất giọng chuẩn mực, Yến Chi khiến nhân vật Nam Phương Hoàng hậu như bước từ trang sử bước ra, hiện hữu sống động và chân thực trên màn ảnh. Điều này giúp chị được mệnh danh là “Nam Phương Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh”.

Trước khi có vai diễn để đời trong Ngọn nến hoàng cung, Yến Chi từng góp mặt trong các tác phẩm Hoàng hôn nhiệt đới (1991), Ngày về (1988), Giông tố (1991), Mảnh đất tình đời (1994), Những nẻo đường phù sa (1997). Dù đóng phim không nhiều nhưng các vai diễn của chị đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Bỏ showbiz, trở thành Phó giáo sư, Tiến sĩ

Sau thành công của Ngọn nến hoàng cung, Yến Chi chỉ xuất hiện thêm đúng một lần trên màn ảnh nhỏ, đó là ở tác phẩm Dòng sông huynh đệ (2009).

Sở hữu ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất, song Yến Chi lại không lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật giải trí. Thay vào đó, chị dành phần lớn thời gian để gắn bó với giảng đường và công tác nghiên cứu, đào tạo thế hệ diễn viên trẻ.

Từ khi chuyển vào TP.HCM, Yến Chi trở thành giảng viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Chị có học hàm Phó Giáo sư và học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học, từng được đề bạt làm Trưởng khoa Diễn viên.

Nghệ sĩ Yến Chi hiện là PGS.TS Nghệ thuật học.

Năm 2017, Yến Chi được tin tưởng giao trọng trách trò Tổng đạo diễn cho vở kịch Tình nghệ sĩ của Paul Gallico, do Nhà hát Thế giới trẻ thể hiện.

Năm 2023, chị được trao giải Mai Vàng tri ân vì những cống hiến nổi bật trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật, đánh dấu chặng đường nhiều năm âm thầm đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.

Nữ nghệ sĩ có cuộc sống kín tiếng.

Ở tuổi 59, Yến Chi lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Nữ diễn viên hầu như không chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng xã hội, cũng rất hiếm khi nhận lời tham dự các sự kiện của làng giải trí. Dù đã rời xa ánh đèn sân khấu từ nhiều năm, hình ảnh Trần Yến Chi vẫn được khán giả nhắc nhớ, đặc biệt là vai diễn Hoàng hậu Nam Phương.