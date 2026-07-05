Khu chung cư ảo nhất Trung Quốc

Giữa vô số tòa nhà cao tầng chọc trời san sát nhau tại Trung Quốc, có một khu chung cư ở Thành Đô gây ấn tượng mạnh bởi trông cực ảo diệu. Nhìn từ xa, công trình này trông như một mô hình nhà búp bê được phóng đại ngoài đời thật, với từng ô nhà xếp chồng, ban công tầng tầng lớp lớp và những mảng màu đan xen như bước ra từ thế giới hoạt hình.

Tổ hợp này có tên Manhattan Nature, nằm ở khu Thông Tử Lâm, quận Vũ Hầu. Chung cư nằm trên tổng diện tích đất khoảng 16.667 m² với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 72.000 m², gồm 1.382 căn hộ cùng hệ thống hạ tầng bãi đỗ xe chứa được 377 ô tô.

Điểm khiến nó khác biệt nằm ở phần mặt ngoài được thiết kế kiểu mở, với hàng loạt ban công, hành lang và khoảng giật cấp xếp nối nhau như những chiếc hộp nhỏ treo lơ lửng. Dù tổng thể có màu vàng nổi bật, mỗi căn hộ lại được decor với phong cách nên khi nhìn tổng thể, cả tòa nhà giống như một thế giới hoạt hình sôi động và nhiều màu sắc trông rất sống động.

Cái hay của khu chung cư là vẻ ngoài lạ mắt không hề tách rời công năng. Thiết kế mở giúp không khí lưu thông tốt hơn, đón nắng tự nhiên nhiều hơn và tạo cảm giác thoáng đãng hơn hẳn kiểu chung cư hộp kín thường thấy.

Mỗi ban công là một thế giới khác nhau: nơi trồng đầy cây xanh, nơi treo đèn, đặt bàn ghế, nơi lại phủ kín đồ trang trí theo gu riêng của chủ nhà. Sự lộn xộn này khiến khu chung cư càng thêm bắt mắt và sống động, như một thế giới đồ chơi thu nhỏ mà ở đó, ai cũng có cuộc sống riêng nhưng đặt cạnh nhau thì hòa hợp đến lạ.