“Tặng” bản thân một căn nhà trước khi bước sang tuổi 30

Trước khi bước sang tuổi 30, nhiều người thường chọn tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch, một món đồ xa xỉ hay đơn giản là một bữa ăn thật ngon. Thế nhưng với K., một cô gái độc thân người Nhật Bản, món quà dành cho cột mốc mới này là một cú tất tay: Một căn hộ.

K. từng đặt mục tiêu phải sở hữu nhà trước tuổi 30, và cô đã quyết tâm phải làm bằng được. Khi vừa bước sang tuổi 29, cô lên kế hoạch mua nhà bằng cách đặt lịch tư vấn với một công ty môi giới bất động sản. Kỳ vọng của K. là hoàn tất việc mua nhà trong vòng một năm để có thể đón sinh nhật tuổi 30 trong căn nhà đứng tên mình.

Mặc dù khá hào hứng và quyết tâm nhưng K. thừa nhận, ban đầu cô chỉ nghĩ đó sẽ là một buổi tư vấn để xem liệu bản thân có đủ khả năng mua nhà hay không, chứ chưa thật sự tin mình sẽ làm được vì suốt nhiều năm, K. chỉ ở kí túc xá hoặc nhà ở do công ty hỗ trợ. Cô gần như chưa từng tiếp xúc với các giao dịch bất động sản.

K. thành công thực hiện mục tiêu mua nhà trước tuổi 30

Động lực mua nhà: Quá chán ở căn hộ chật chội

Lý do khiến K. quyết tâm mua nhà khá đơn giản: Căn hộ cô đang thuê đã trở nên quá chật chội sau nhiều năm sinh sống. Khi thử tìm kiếm một căn hộ cho thuê rộng rãi hơn, cô nhận ra mức tiền thuê mỗi tháng tăng lên đáng kể.

Chính điều đó khiến cô bắt đầu suy nghĩ rằng thay vì tiếp tục trả tiền thuê nhà, việc mua một căn hộ có thể vừa đáp ứng nhu cầu về không gian sống, vừa giúp tích lũy tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, thời điểm ấy mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ. Cô chưa biết mình có đủ điều kiện vay vốn hay không, càng chưa hình dung rõ quá trình mua nhà sẽ diễn ra như thế nào.

Sau buổi tư vấn đầu tiên, K. được giới thiệu làm việc với một chuyên gia hoạch định tài chính để đánh giá khả năng vay mua nhà. Đây được xem là bước ngoặt đầu tiên trong hành trình của cô. Thay vì chỉ đưa ra những con số khô khan, chuyên gia đã giải thích cặn kẽ về cách tính toán khoản vay, khả năng chi trả và các kế hoạch tài chính trong tương lai. Khi nghe câu khẳng định rằng mình hoàn toàn có thể mua nhà, K. mới thực sự cảm thấy yên tâm để bắt đầu tìm kiếm một cách nghiêm túc.

Dù vậy, hành trình vẫn không hoàn toàn suôn sẻ. Ban đầu, K. chỉ muốn mua nhà trong khu Koto - nơi cô đã quen sinh sống. Nhưng sau khi xem nhiều căn hộ, cô nhận ra với ngân sách của mình, các lựa chọn đều chưa thật sự phù hợp. Có căn quá nhỏ, có căn đã quá cũ, thậm chí có căn có thiết kế đúng mong muốn nhưng lại từng xảy ra sự cố khiến cô không yên tâm. Vì mục tiêu lớn nhất là có không gian sống rộng rãi hơn, cô cảm thấy nếu chỉ đổi sang một căn hộ không rộng hơn bao nhiêu thì việc mua nhà cũng mất đi ý nghĩa.

Theo lời khuyên của người quen, K. quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm sang khu vực Oshiage và Hikifune. Chính quyết định tưởng như nhỏ này lại giúp cô tìm thấy căn hộ mà sau này cô gọi là "khó có thể tìm được lựa chọn nào phù hợp hơn".

Căn hộ của K.

Căn hộ nằm gần ga Yahiro thuộc tuyến Keisei Oshiage. Trước khi được giới thiệu, K. thậm chí còn chưa từng nghe đến địa danh này. Thế nhưng chỉ sau một lần đi xem nhà, cô gần như đã đưa ra quyết định ngay lập tức.

Điều đầu tiên khiến cô hài lòng là diện tích vừa phải, không quá rộng nhưng cũng không chật. Ban đầu, K. từng nghĩ mình sẽ mua căn hộ 3 phòng ngủ, nhưng càng đi xem nhiều nơi, cô càng nhận ra sống một mình trong không gian quá lớn sẽ khá lãng phí. Căn hộ mới mang lại cảm giác vừa vặn với nhu cầu hiện tại.

Bên cạnh đó là lợi thế về vị trí. Từ đó, K. có thể đi thẳng đến cả sân bay Haneda và Narita mà không cần đổi tàu, rất thuận tiện mỗi khi về thăm gia đình. Đồng thời, việc di chuyển đến nơi làm việc hay khu vực Fukagawa - nơi cô từng gắn bó nhiều năm, cũng khá dễ dàng.

Quyết định mua nhà năm 29 tuổi đã thay đổi cuộc đời

K. thừa nhận việc mua nhà ở tuổi 29 là quyết định lớn nhất từ trước đến nay. Khi phải chuyển khoản tiền đặt cọc hay chờ kết quả phê duyệt khoản vay, cô vẫn không tránh khỏi lo lắng. Tuy nhiên, sau khi mọi thủ tục hoàn tất, cảm giác lớn nhất không phải áp lực mà là sự tự tin.

Cô cho biết việc tự mình mua được căn nhà mong muốn khiến bản thân trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa hơn và nghiêm túc với cuộc sống hằng ngày hơn. Trùng hợp, cũng trong khoảng thời gian đó, cô được giao nhiều trọng trách hơn tại công việc, khiến suy nghĩ và thái độ sống càng trở nên chín chắn.

Ảnh minh họa

Nhìn lại hành trình của mình, K. không cho rằng ai cũng nên đưa ra quyết định nhanh như cô. Mỗi người sẽ có cách cân nhắc khác nhau trước một khoản đầu tư lớn. Tuy nhiên, cô tin rằng nếu đã có mong muốn sở hữu nhà và chuẩn bị kỹ về tài chính, việc mạnh dạn bắt đầu tìm hiểu sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn tưởng tượng.

Với cô, món quà ý nghĩa nhất dành cho tuổi 30 không phải một món đồ đắt tiền, mà là cảm giác an tâm khi biết mình đã có một mái ấm để trở về và một nền tảng vững chắc cho chặng đường dài phía trước.