Siêu đám cưới của Taylor Swift kết thúc: Dàn khách mời ra về, 1 CEO kinh ngạc trước nụ hôn như bay lên khỏi mặt đất của cô dâu - chú rể

Sau gần 3 năm hẹn hò và 10 tháng kể từ khi thông báo đính hôn, Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce đã chính thức viết nên cái kết đẹp cho chuyện tình cổ tích của mình. Tối 3/7 (giờ Mỹ), cặp đôi tổ chức lễ cưới xa hoa tại Madison Square Garden (New York), quy tụ đông đảo người thân, bạn bè cùng hàng loạt ngôi sao hạng A của Hollywood.

Theo Page Six, vào khoảng 19h27 (giờ Mỹ), toàn bộ màn hình LED bên ngoài Madison Square Garden bất ngờ chuyển sang tông hồng với dòng chữ "JUST & T MARRIED!", qua đó chính thức xác nhận Taylor Swift và Travis Kelce đã trở thành vợ chồng. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tree Paine - đại diện truyền thông lâu năm của Taylor Swift - cũng xác nhận thông tin Taylor Swift và Travis Kelce đã trở thành vợ chồng trong 1 siêu đám đám cưới kín đáo với truyền thông. Bà cho biết cả cô dâu và chú rể đều diện lễ phục cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Christian Dior, qua bàn tay của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy của mình bằng đôi giày đặt làm riêng của Christian Louboutin cùng bộ trang sức Cartier đắt giá. Không lâu sau, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh Taylor Swift diện váy cưới trắng xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng. Tuy nhiên, nguồn gốc của những bức ảnh này hiện vẫn là dấu hỏi lớn.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đang diễn ra ở Mỹ. Ảnh: Instagram

Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức kết hôn và trở thành vợ chồng. Điều này được cả hai được công bố qua màn hình LED bên ngoài nhà thi đấu Madison Square Garden. Ảnh: REUTERS.

Hình ảnh được cho là cô dâu Taylor Swift trong hôn lễ của mình. Ảnh: X.

Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới giải trí, Taylor Swift và Travis Kelce không chọn phù dâu hay phù rể. Em trai nữ ca sĩ Austin Swift được giao vai trò "Man of Honor" (người đàn ông thân thiết với cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason Kelce đảm nhận vị trí "Best Man" (người đàn ông thân thiết với chú rể). Đặc biệt, danh hài Adam Sandler là người chủ trì nghi lễ thành hôn của cặp đôi. Theo các nguồn tin, ngôi sao nhạc pop sẽ lên sân khấu biểu diễn trong lễ cưới xa hoa của cô với Travis Kelce để khuấy đảo không khí.

Không gian bên trong Madison Square Garden được cải tạo thành khu vườn cổ tích với hàng nghìn bông hoa, ánh sáng dịu nhẹ và cách bài trí lãng mạn. Đây cũng là địa điểm gắn bó với Taylor Swift khi cô từng nhiều lần biểu diễn cháy vé tại sân khấu này trong suốt sự nghiệp. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô hoành tráng, đám cưới còn ghi điểm khi cặp đôi được tiết lộ đã quyên góp 26 triệu USD cho các hoạt động từ thiện trước ngày trọng đại.

Em trai Taylor làm phù rể cho cô, còn anh trai của Travis Kelce làm phù rể cho nam cầu thủ. Ảnh: Getty Images.

Dàn khách mời hạng A đổ bộ đám cưới Taylor Swift như lễ trao giải!

Đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce quy tụ toàn những gương mặt đình đám như Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Camila Cabello, Benson Boone, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Jack Antonoff, Kelsea Ballerini cùng nhiều nghệ sĩ, vận động viên và nhân vật có sức ảnh hưởng tại Mỹ. Công tác bảo mật được thực hiện nghiêm ngặt. Toàn bộ khách mời đều phải giữ kín thông tin và được đưa đến địa điểm bằng xe buýt kính đen nhằm tránh sự theo dõi của truyền thông.

Tài tử Bradley Cooper. Ảnh: BACKGRID.

Anh đi chung xe với bạn gái Gigi Hadid đến đám cưới. Ảnh: BACKGRID.

Camila Cabello. Ảnh: GC Images.

Tưởng đã nghỉ chơi, nào ngờ Taylor Swift vẫn mời cô bạn thân năm nào Karlie Kloss đến ngày trọng đại của mình. Truyền thông Mỹ nghi vấn cả hai đã hàn gắn tình bạn. Ảnh: GC Images.

Ed Sheeran and vợ Cherry Seaborn. Ảnh: BACKGRID

Zoe Kravitz. Ảnh: TheImageDirect.

Nữ diễn viên "50 Sắc Thái" Dakota Johnson. Ảnh: BACKGRID.

Người mẫu Paulina Gretzky. Ảnh: REUTERS

Dàn khách mời ra về sau 10 tiếng ăn cưới

Theo tờ Page Six, 2h sáng 4/7 (giờ Mỹ), đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đã kết thúc sau 10 tiếng. Dàn khách mời hạng A đã được bắt gặp lần lượt ra về. Ai cũng vui vẻ, thoải mái, tỉnh táo và không quá say xỉn. Các nguồn tin cho biết chỉ có Selena Gomez là người duy nhất được phép mang điện thoại vào đám cưới của cô bạn thân chí cốt Taylor Swift. Tất cả khách mời còn lại đều phải bỏ các thiết bị điện tử ở bên ngoài. TMZ cho biết Tom Brady là một trong những khách mời nổi tiếng đầu tiên rời đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce, khoảng 10 tối (giờ địa phương). Phần lớn khách mời còn lại đều ra về khi tiệc tàn lúc 2h sáng.

Selena Gomez...

... Gigi Hadid và Bradley Cooper rời khỏi nhà thi đấu Madison Square Garden. Ảnh: REUTERS.

Chris Jones, đồng đội của Travis Kelce tại Kansas City Chiefs, vô cùng vui vẻ khi rời khỏi tiệc cưới. Ảnh: BACKGRID.

Tom Brady là người đầu tiên rời đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce, lúc 10h tối. Ảnh: REUTERS.

Jessica Alba và bạn trai Danny Ramirez. Ảnh: REUTERS.

CEO chuỗi rạp AMC xúc động kể về đám cưới: "Đó là đêm mà tình yêu trở thành điều đẹp nhất thế giới"

Sau khi đám cưới kép lại, Adam Aron - giám đốc điều hành chuỗi rạp chiếu phim AMC – đã có những chia sẻ đặc biệt khi có cơ hội góp mặt tại ngày trọng đại của Taylor Swift và Travis Kelce. Với ông, đó không chỉ là một hôn lễ xa hoa bậc nhất của giới siêu sao, mà còn là khoảnh khắc chứng minh rằng tình yêu chân thành vẫn có thể tỏa sáng giữa một thế giới đầy biến động.

"Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được có mặt ở đó", Adam Aron mở đầu. Ông cho biết mình đã có cơ duyên gắn bó với Taylor Swift từ năm 2023, khi AMC phát hành bộ phim concert The Eras Tour trên hệ thống rạp toàn cầu. Trùng hợp là trụ sở của AMC lại đặt tại Kansas City quê nhà của đội Chiefs - nơi Travis Kelce thi đấu. Từ đó, Adam Aron tin rằng mối quan hệ giữa Taylor Swift và Travis Kelce là 1 chuyện tình đích thực.

Nói về siêu hôn lễ của cặp đôi, vị CEO cảm thán: "Tối nay, tôi được chứng kiến chương đẹp nhất trong câu chuyện ấy". Theo Adam Aron, ngay từ khi bước chân vào địa điểm tổ chức, ông đã gần như không thể nhận ra đó là nhà thi đấu Madison Square Garden. Toàn bộ không gian được "lột xác" hoàn toàn với hai gam màu trắng và hồng đào. Từ sàn nhà, các bức tường cho đến trần nhà đều được trang hoàng đồng bộ. Khắp nơi là những bức ảnh cỡ lớn ghi lại hành trình trưởng thành của cô dâu và chú rể, từ khi cả hai còn là những đứa trẻ cho đến tuổi thiếu niên.

CEO chuỗi rạp AMC tiết lộ không sót 1 chi tiết nào bên trong hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce. Ảnh: X.

Một khu vực riêng biệt bên trong nhà thi đấu được cải tạo thành khu vườn ngoài trời đầy thơ mộng. Không gian phủ kín sắc trắng và xanh lá, điểm xuyết bởi vô số hoa tươi cùng những hàng cây cao, tạo cảm giác như đang lạc giữa miền quê thanh bình. Chỉ khoảng 75 ghế ngồi được bố trí ngay khu vực cử hành nghi lễ, dù tổng số khách mời lên tới khoảng 1.000 người, nhưng bầu không khí vẫn giữ được sự gần gũi và ấm cúng đáng kinh ngạc.

Khi những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, tiếng violin và cello dần cất lên mở đầu cho lễ thành hôn. Dàn phù dâu, phù rể lần lượt tiến vào. Travis Kelce xuất hiện đầy lịch lãm trong bộ vest trắng, còn Taylor Swift khiến cả khán phòng lặng người khi bước ra trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi cùng tấm khăn voan dài thướt tha phía sau.

Adam Aron đặc biệt ấn tượng với vị chủ hôn. Theo ông, người dẫn lễ không chỉ trang nghiêm mà còn hài hước, duyên dáng và gần gũi. Ông vừa trò chuyện, vừa hát, tạo nên một buổi lễ vừa thiêng liêng vừa tràn ngập tiếng cười.

Khoảnh khắc khiến vị CEO xúc động nhất chính là phần trao lời thề nguyện. Taylor và Travis dành nhiều thời gian để kể lại hành trình yêu nhau bằng những câu chuyện vừa hài hước, vừa riêng tư và đầy cảm xúc. Họ nhắc về lần đầu gặp gỡ, về những lý do khiến đối phương trở thành người muốn gắn bó cả đời, đồng thời chia sẻ những lời hứa dành cho nhau cũng như cho hai gia đình Swift và Kelce giờ đây đã chính thức trở thành một.

"Điều đọng lại rõ nhất không phải sự xa hoa của đám cưới, mà là tình yêu họ dành cho nhau. Cả hai đều đang đứng trên đỉnh cao trong lĩnh vực của mình, nhưng điều khiến họ rạng rỡ nhất tối hôm ấy không phải danh tiếng hay thành công, mà là niềm hạnh phúc khi cuối cùng đã tìm thấy tri kỷ", Adam Aron viết.

Sau khi trao nhẫn cưới, vị chủ hôn chính thức tuyên bố Taylor Swift và Travis Kelce trở thành vợ chồng. Cả khán phòng vỡ òa khi hai người trao nhau nụ hôn kéo dài, nồng nhiệt đến mức "như muốn nhấc bổng đối phương khỏi mặt đất".

Taylor và chồng cầu thủ được cho biết trao nụ hôn nồng nhiệt đến mức như muốn nhấc bổng đối phương khỏi mặt đất. Ảnh: X.

Tiệc cưới sau đó tiếp tục diễn ra trong một không gian được thiết kế theo chủ đề "Khu vườn bí mật". Những cây cổ thụ cao tương đương tòa nhà năm tầng được thắp sáng rực rỡ, tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong truyện cổ tích. Khách mời được thưởng thức thực đơn cao cấp, nâng ly chúc mừng đôi uyên ương trong tiếng nhạc vang lên suốt đêm.

Vị CEO thừa nhận đây chắc chắn là một trong những đám cưới đắt đỏ nhất mà ông từng tham dự. Tuy nhiên, điều khiến ông khâm phục hơn cả là việc Taylor Swift và Travis Kelce đã dành 26 triệu USD để quyên góp cho nhiều tổ chức từ thiện ngay trong dịp trọng đại của mình, mong muốn chia sẻ niềm hạnh phúc với những người kém may mắn.

Khép lại bài chia sẻ, Adam Aron bày tỏ mong ước mọi người đều có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của Taylor Swift. Vị CEO cũng gửi lời chúc hạnh phúc trăm trăm và mãi mãi đến cặp đôi.

Nguồn: Page Six