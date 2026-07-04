683 tỷ đồng từ đám cưới Taylor Swift khiến ai cũng phải khen

Đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce là sự kiện được cả thế giới ngóng chờ, nhưng cũng kéo theo vô số tranh cãi. Nhiều người chỉ trích Taylor Swift "làm màu" về công tác bảo mật quá đà, tổ chức đám cưới ở trung tâm thành phố nhộn nhịp vào dịp Quốc khánh Mỹ, mời đến 1000 khách, nhưng cặp đôi lại muốn giữ sự bảo mật tuyệt đối. Điều này đã khiến Hollywood Reporter phải chê trách là "Quá lố bịch"!

Antifan chỉ trích Taylor Swift đã muốn sự riêng tư thì nên thuê đảo mà tổ chức đám cưới để khỏi phiền người dân, số tiền chi ra để bảo mật nên để làm từ thiện thì hơn. Tuy nhiên rất nhanh chóng, antifan đã phải "câm nín" khi truyền thông công bố đôi vợ chồng mới cưới đã quyên góp 26 triệu USD (683 tỷ đồng) cho nhiều tổ chức từ thiện khác nhau trên khắp nước Mỹ trong tuần này. Trong ngày trọng đại, Taylor Swift - Travis Kelce đã quyết định làm điều gì đó ý nghĩa để đóng góp cho cộng đồng.

Antifan chê trách Taylor Swift "làm màu" trong đám cưới, nên đi làm từ thiện. Và thế là Taylor Swift đã thực sự từ thiện hàng trăm tỷ đồng! Ảnh: X

Cụ thể, cặp đôi có khối tài sản ước tính 2,8 tỷ USD đã quyên góp cho City Harvest Food Rescue Center, Food Bank for NYC, New York Cares, Education Through Music, Answer the Call, Musical Mentors Collaborative và After-School All-Stars New York, tất cả đều có trụ sở tại thành phố New York.

“Chúng tôi vô cùng biết ơn khoản quyên góp hào phóng 1 triệu USD của Taylor Swift và Travis Kelce cho City Harvest” - Giám đốc điều hành Jilly Stephens chia sẻ, gọi khoản đóng góp này là một bức thư tình gửi đến người dân New York vào thời điểm đặc biệt khó khăn. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của tổ chức Education Through Music - Janice Weinman - tiết lộ rằng cô dâu và chú rể đã tặng cho tổ chức này một khoản tiền "mang tính đột phá" trị giá 2 triệu đô la.

“Món quà này sẽ giúp chúng tôi tiếp cận được nhiều học sinh hơn, hỗ trợ nhiều giáo viên dạy nhạc hơn và đảm bảo rằng âm nhạc vẫn là một phần quan trọng trong nền giáo dục cốt lõi của trẻ em, đặc biệt là ở những trường học nơi việc tiếp cận nghệ thuật thường bị hạn chế” - Janice Weinman nói.

Ngoài ra, đôi vợ chồng mới cưới còn quyên góp tiền cho Bệnh viện Nhi Hassenfeld thuộc NYU Langone và MSK Kids dành cho bệnh nhân ung thư trẻ em và thanh thiếu niên tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering. Họ cũng đã quyên góp cho các chương trình Trẻ em & Thanh thiếu niên và Thanh niên & Người trẻ tuổi (AYA) tại Bệnh viện Children's Mercy cũng như Harvesters – Mạng lưới Thực phẩm Cộng đồng, cả hai đều nằm ở Kansas City - thành phố mà Travis Kelce đang thi đấu. Ngân hàng Thực phẩm Khu vực Los Angeles, Ngân hàng Thực phẩm Cộng đồng Rhode Island, cửa hàng The Store ở Nashville và tổ chức Helping Harvest ở Reading, Pennsylvania cũng là những nơi được giúp đỡ.

Các tổ chức từ thiện gửi lời cảm ơn, ca ngợi "tấm lòng vàng" của đôi vợ chồng. Ảnh: X

Lễ cưới như trong truyện cổ tích của cặp đôi sẽ bắt đầu vào ngày 2/7 (giờ Mỹ) với bữa tiệc tối trước lễ cưới dành cho 100 người, tiếp theo là một buổi lễ lớn hơn vào ngày 3/7 với 1.000 khách mời - và các màn trình diễn của Stevie Knicks và Tim McGraw. Page Six được biết bữa tiệc trước lễ cưới sẽ diễn ra từ 6h đến 10h30 tối. Vào ngày cưới chính (4/7 giờ Mỹ), cửa sẽ mở lúc 3h30 chiều, và tiệc cocktail sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều tại sảnh tầng 6. Lễ cưới sẽ diễn ra lúc 5h30 chiều tại sàn đấu, tiếp theo là tiệc chiêu đãi từ 6h30 chiều đến 2h sáng.

Hollywood Reporter cho biết 1.000 khách mời và không biết bao nhiêu thành viên ekip quay phim, nhà tạo mẫu và nhân viên hỗ trợ khác đã bị buộc phải ký các thỏa thuận bảo mật “nghiêm ngặt”. Ban đầu, khách mời chỉ được yêu cầu dành thời gian trống trong 2 ngày và chờ hướng dẫn thêm, như thể họ là những điệp viên đang thực hiện nhiệm vụ bí mật.

1 nguồn tin cho biết đã có một số khách mời nổi tiếng thất vọng: “Taylor và Travis đang giữ bí mật quá mức. Ai cũng hiểu việc muốn có sự riêng tư, nhưng đến một lúc nào đó, họ bắt đầu cảm thấy như thể họ không tin tưởng chính những người mà họ đang mời”. Một nhân viên đã bị sa thải vì cố gắng chụp ảnh phần trang trí là một lâu đài cổ tích lớn đang được dựng trong Madison Square Garden. Điều này khiến Hollywood Reporter bức xúc chỉ trích: "Một đám cưới với 1.000 khách mời nổi tiếng, được tổ chức tại một sân vận động thể thao ở thành phố lớn nhất cả nước, mà không ai được phép bàn luận? Gọi nó là gì cũng được, nhưng quả thực là quá lố bịch!".

Đám cưới của Taylor Swift được bảo mật tuyệt đối. Ảnh: X

Mặc dù Madison Square Garden đã có cơ sở hạ tầng bảo mật cao, nhưng Taylor Swift - Travis Kelce vẫn đang làm mọi cách để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn. Vào ngày 1/7, đã có những xe tải cỡ lớn được bố trí 1 cách chiến lược bên ngoài, che khuất hoàn toàn tầm nhìn ra khu vực bốc dỡ hàng chính ở đường 33. Có vẻ như xe của nhà cung cấp đã bắt đầu lùi vào khu vực bốc dỡ hàng để giữ bí mật hơn về quá trình dỡ hàng. Các nhân viên cũng quây bạt đen ở các lối đi khác để bảo mật.

Tất cả những người tham gia chuẩn bị không gian sự kiện đều phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, phải đeo vòng tay được chỉ định và không được mang điện thoại bên mình. Được biết hơn 130 cảnh sát - bao gồm cả cảnh sát tân binh và thám tử từ các đồn cảnh sát thành phố New York - sẽ có mặt tại hiện trường theo giấy phép sự kiện đặc biệt của cặp đôi này. Việc bố trí lực lượng cảnh sát được cho là sẽ tiêu tốn của họ một khoản tiền khổng lồ lên đến hàng trăm nghìn USD, con số này vẫn chẳng thấm vào đâu so với 3 triệu USD (gần 79 tỷ đồng) mà họ được cho là đã chi để thuê Madison Square Garden trong 3 ngày liên tiếp.

Khung cảnh bên ngoài Madison Square Garden. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six