Cafe MUJI lặng lẽ tăng giá từ 29.000 lên 69.000 đồng, khách hàng tranh cãi vì không có thông báo

Không chỉ bán quần áo, đồ gia dụng, mỹ phẩm hay các sản phẩm chăm sóc cá nhân, MUJI còn bố trí khu vực cà phê ngay trong cửa hàng. Với không gian rộng rãi, nhiều bàn ghế, wifi, ổ cắm điện cùng mức giá đồ uống từng dao động từ 29.000-45.000 đồng, nơi đây từng được nhiều học sinh, sinh viên và dân văn phòng lựa chọn để học tập, làm việc hoặc gặp gỡ bạn bè.

Tuy nhiên, mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội cho biết MUJI đã âm thầm điều chỉnh giá đồ uống mà không có bất kỳ thông báo nào tới khách hàng.

Một bài đăng cho biết MUJI đã âm thầm điều chỉnh giá đồ uống mà không có bất kỳ thông báo nào tới khách hàng.

"Cập nhật tình hình quán nước MUJI sau khi tăng giá từ 29k lên 49k và đỉnh điểm là 69k. Ôi cuối tuần mà vắng lạ luôn. Không còn là vùng đất béo bở của các bạn sinh viên đến đây học nữa rồi", tài khoản này chia sẻ kèm theo loạt ảnh menu mới. Theo hình ảnh được đăng tải, giá đồ uống hiện dao động từ 49.000-69.000 đồng tùy loại, cao hơn đáng kể so với trước đây.

Hình ảnh menu của MUJI Coffee tại Vincom Metropolis. Ảnh: Bích Ngọc

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Điều khiến nhiều người bàn tán không chỉ nằm ở việc giá đồ uống tăng mạnh mà còn ở việc họ cho rằng MUJI không hề đưa ra bất kỳ thông báo hay giải thích nào trước khi áp dụng mức giá mới.

Giá nước của MUJI dao động từ 49.000 đến 69.000 đồng tuỳ loại. Ảnh: Bích Ngọc

Nhiều bình luận bày tỏ sự không hài lòng:

"Tính ra quá là coi thường người Việt luôn đó, đáng lẽ tăng giá là phải lên thông báo rõ ràng với khách hàng. Đây tăng gần gấp đôi nhưng im ru. Thật sự thì là brand Nhật nhưng không hề thấm nhuần văn hóa Nhật gì hết á. Không khuyên ai tẩy chay cái gì vì t cũng dùng đồ MUJI. Nhưng thay vì mọi người im lặng cho qua thì nên có hành động lên tiếng đi’’, "Bình thường bán đồ giá cao thì không nói, giờ mở cà phê thấy viral thì lại chơi trò tăng giá’’, "Cạnh tranh bằng giá mà nước không ngon, giờ mất luôn lợi thế về giá thì sẽ mất khách thôi’’, "Giá 69k thì ngang ngửa ở Nhật rồi, quá đắt so với thu nhập ở Việt Nam. Mà nếu không thông báo thì đúng là coi thường khách Việt. Ở Nhật không bao giờ dám làm vậy đâu."

"Nãy đi chơi với bạn cũng vào MUJI, hai đứa đang khát nên định ngồi lại. Xem menu xong bạn mình bảo: 'Giá này ra Phúc Long nước ngon, đáng tiền hơn, ngồi đây làm gì’’, "Hồi trước uống nước ép có 29k, giờ lên 49k rồi sao?".

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc điều chỉnh giá là điều bình thường và không đáng để phản ứng quá gay gắt.

Ảnh: Bích Ngọc

Một số người bình luận: "Tăng hợp lý mà. Sinh viên thích học bài thì có thể ra những quán khác hoặc thư viện. MUJI mở trong trung tâm thương mại chủ yếu phục vụ khách mua sắm chứ đâu nhắm tới đối tượng ngồi học nhiều giờ", hay "Tăng giá cũng được, bình thường đông quá nhiều khi không kiếm nổi chỗ ngồi"...

Ảnh: Bích Ngọc

Trước đó, mô hình cà phê của MUJI từng nhiều lần gây sốt trên mạng xã hội và được ví như "quán cafe học bài quốc dân" tại Hà Nội. Không ít video chia sẻ trải nghiệm tại đây thu hút hàng trăm nghìn lượt xem nhờ không gian sáng sủa, yên tĩnh, có wifi mạnh, nhiều ổ cắm điện, bàn ghế rộng rãi, phù hợp để học tập và làm việc trong nhiều giờ.

Cùng với mức giá đồ uống chỉ từ 29.000-45.000 đồng, MUJI từng được nhiều người đánh giá là một trong những địa điểm "vừa rẻ vừa tiện" giữa trung tâm thương mại. Chính vì vậy, việc giá đồ uống bất ngờ tăng lên mức 49.000-69.000 đồng đã khiến không ít khách quen tỏ ra bất ngờ và tiếc nuối.

Ảnh: Bích Ngọc

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, MUJI vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về việc điều chỉnh giá đồ uống. Thực tế, trong bối cảnh chi phí vận hành, mặt bằng, nhân công và giá nguyên liệu F&B đều có xu hướng tăng trong thời gian qua, việc các chuỗi đồ uống điều chỉnh giá bán không phải điều quá hiếm gặp.

Tuy nhiên, với nhiều khách hàng, đặc biệt là nhóm học sinh, sinh viên từng lựa chọn MUJI vì mức giá dễ tiếp cận, sự thay đổi lần này vẫn khiến không ít người ngỡ ngàng. Liệu mức giá mới có ảnh hưởng đến sức hút của mô hình cafe bên trong MUJI hay không, có lẽ sẽ cần thêm thời gian để có câu trả lời.