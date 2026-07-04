Ngọc nữ đẹp nhất showbiz rục rịch ly hôn chồng sau 4 ngày cưới

Ngọc nữ đẹp nhất nhì showbiz Hàn Quốc Moon Chae Won vừa mới tổ chức hôn lễ với bạn trai ngoài ngành giải trí tại khách sạn hạng sang ở Seoul (Hàn Quốc). Chẳng ai ngờ sau đúng 4 ngày làm đám cưới, mỹ nhân họ Moon đã dính nghi vấn rạn nứt với ông xã ầm ĩ cả mạng xã hội xứ củ sâm. Theo nguồn tin, vừa mới sáng sớm, Moon Chae Won đã đăng ảnh có nền đen kịt kèm dòng thông điệp đầy ẩn ý: “Hãy nhớ rằng đôi khi việc không đạt được những gì bạn mong muốn lại có thể là 1 may mắn bất ngờ đấy”.

Từ đây, không ít khán giả nhận định, nữ minh tinh Nice Guy đang gặp vấn đề trục trặc trong cuộc hôn nhân với ông xã ngoài ngành giải trí. Theo nhiều netizen, cuộc hôn nhân nhiều khả năng không như mỹ nhân sinh năm 1986 mong đợi. Thậm chí, có ý kiến còn đưa ra suy đoán rằng Moon Chae Won đang rục rịch ly hôn, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ ngắn ngủi với ông xã ngoài ngành giải trí.

Trên các diễn đàn trực tuyến, netizen xôn xao bàn tán: “Mới cưới 4 ngày mà đã thấy thất vọng, chắc cô ấy cũng tỉnh mộng rồi nhỉ?”, “Kết hôn chưa được bao lâu mà đã thế này rồi”, “Chắc là đêm xuống cô ấy cảm thấy cô đơn hơn mình tưởng”, “Chắc không bền lâu được đâu! Có thể đang rục rịch chuẩn bị ly dị rồi cũng nên”, “Cũng có thể cô ấy không hài lòng với sính lễ” ,...

Bài đăng lạ của Moon Chae Won vào sáng sớm khiến cả MXH phải ồn mới đây. Ảnh: Naver

Song song với đó, cũng có nhiều ý kiến nhấn mạnh, vẫn chưa thể dựa vào dòng thông điệp nói trên để đưa ra kết luận Moon Chae Won đang rạn nứt với chồng và rục rịch ly hôn.

Ngoài ra, 1 số fan chỉ ra rằng, ngọc nữ Kbiz cũng có thể chỉ đang “đu trend” chứ không ẩn ý trách móc ông xã như netizen đồn đại: “Đó là câu nói đang hot trên Reels dạo gần đây mà, chắc cô ấy thấy hay nên bắt chước đăng lại trên trang cá nhân của mình mà thôi”. Đồng thời, cũng có khán giả nhận định, Moon Chae Won chỉ đang bày tỏ suy nghĩ về hành trình sự nghiệp đã qua chứ không hề ẩn ý nhắc tới cuộc hôn nhân trong bài đăng mới đây.

Tính tới thời điểm hiện tại, mỹ nhân họ Moon vẫn chưa có động thái lên tiếng phản hồi về nghi vấn rạn nứt với ông xã ngoài ngành giải trí.

Cộng đồng mạng đang nín thở chờ đợi động thái tiếp theo của Moon Chae Won. Ảnh: X

Moon Chae Won sinh năm 1986, là nữ diễn viên nổi đình nổi đám tại Hàn Quốc, tên tuổi cô gắn liền với loạt tác phẩm “làm mưa làm gió” màn ảnh xứ kim chi như Good Doctor, Nice Guy, The Princess’s Man, Họa Sĩ Gió... Bên cạnh sự nghiệp đáng nể, cô còn từng dính nghi vấn hẹn hò Song Joong Ki sau khi được bắt gặp dùng chung 1 chiếc túi giữ nhiệt với đàng trai trên phim trường Nice Guy. Ngoài ra, trong bảng xếp hạng 10 mỹ nhân đẹp nhất châu Á do trang IMDb công bố trước đây, Moon Chae Won đã vinh dự được vinh danh ở thứ hạng 4.

Dù rất nổi tiếng tại xứ sở kim chi nhưng từng có giai đoạn từ năm 2023-2025, nữ minh tinh họ Moon bỗng “bốc hơi” hoàn toàn khỏi giới giải trí. Ký giả của TV Daily cho hay trong 2 năm biến mất khỏi showbiz, Moon Chae Won có chủ động bày tỏ sự quan tâm đối với 1 số dự án, thậm chí cô cũng nhiệt tình muốn tham gia thảo luận cùng các ekip. Thế nhưng, không nhà sản xuất và đoàn làm phim nào muốn chọn nữ diễn viên cho tác phẩm của họ. Tình cảnh này trái ngược hoàn toàn với khoảng hơn 10 năm trước khi Moon Chae Won là gương mặt ăn khách trên màn ảnh Hàn, được nhiều ekip quan tâm, ưu ái.

Ký giả TV Daily đã liên hệ với 1 số nhân vật hoạt động trong giới giải trí để tìm hiểu về nguyên nhân khiến mỹ nhân Nice Guy không còn được o bế như trước. Và việc Moon Chae Won bị các nhà sản xuất ngó lơ được cho là tới từ hàng loạt nguyên nhân liên quan tới các đối thủ cạnh tranh, sức hút suy giảm của chính nữ diễn viên.

Đầu tiên, việc hàng loạt nữ diễn viên thế hệ mới sở hữu ngoại hình trẻ trung đã “uy hiếp” trực tiếp tới con đường hoạt động nghệ thuật của Moon Chae Won. Moon Chae Won vốn nổi tiếng với những vai diễn ngây thơ, sở hữu giọng nói dịu dàng. Nhưng giờ đây, nhiều gương mặt trẻ có thể thành công khắc họa những nhân vật dạng này trên màn ảnh, khiến các nhà sản xuất không còn ưu ái nữ minh tinh họ Moon như trước nữa.

Moon Chae Won không còn có sự nghiệp thăng hoa như trước. Ảnh: Nate

Bên cạnh đó, tuy Moon Chae Won nổi tiếng tại Hàn qua loạt phim truyền hình ăn khách, nhưng cô lại chưa từng bật lên hàng ngũ những sao nữ hot của làn sóng Hallyu ở nước ngoài giống với các đồng nghiệp cùng trang lứa như Park Min Young, Lee Da Hae... Từ đây, Moon Chae Won - người hiện tại có độ nhận diện không quá cao ở thị trường nước ngoài - sẽ bị nhiều nhà sản xuất loại ra khỏi tầm ngắm.

Ngoài ra, theo lời giám đốc đến từ 1 công ty quản lý diễn viên, mối quan hệ của Moon Chae Won với giới truyền thông cũng tác động tới sự nghiệp nữ diễn viên: “Việc Moon Chae Won thiếu đi cách tiếp cận thân thiện với giới truyền thông cũng góp phần khiến sự nghiệp cô ấy bị ‘đóng băng’ lâu như vậy”. Cuối cùng, tin đồn bố Moon Chae Won dính dáng tới vụ lừa đảo rộ lên hồi tháng 7/2024 cũng được cho là đã giáng đòn mạnh lên con đường phát triển của nữ minh tinh.