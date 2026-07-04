Mỹ nhân sinh năm 1995 vào vai "người tình của vua Bảo Đại" được khen "tuyệt đối điện ảnh": Chỉ 2 thói quen cũng giữ dáng đẹp, da rạng rỡ

Sự xuất hiện của diễn viên Trâm Anh trong vai Lý Lệ Hà - người phụ nữ từng được mệnh danh là "giai nhân đất Bắc", có mối tình nổi tiếng với vua Bảo Đại dự án phim "Hoàng hậu cuối cùng" đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Đồng hành cùng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà trong bộ phim được mong chờ này, Trâm Anh được đánh giá sở hữu vẻ đẹp cổ điển, gương mặt điện ảnh và thần thái sang trọng, phù hợp với hình tượng mỹ nhân một thời.

Không chỉ gây chú ý nhờ vai diễn mới, nữ diễn viên sinh năm 1995 còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng cân đối, vòng eo săn chắc cùng làn da khỏe khoắn. Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên trong chuyến nghỉ dưỡng cũng nhận về nhiều lời khen khi cô tự tin diện bikini hai mảnh, khoe vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn và làn da khỏe khoắn.

Điều đáng chú ý là thay vì chia sẻ những bí quyết làm đẹp cầu kỳ hay các phương pháp giữ dáng khắt khe, Trâm Anh cho biết cô chỉ kiên trì duy trì hai thói quen rất đơn giản mỗi ngày.

Không ra ngoài cũng bôi kem chống nắng

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, việc đầu tiên cô luôn duy trì là sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. Ngay cả khi chỉ làm việc trong nhà hoặc không có lịch quay, Trâm Anh vẫn không bỏ qua bước này vì cho rằng làn da vẫn chịu tác động của tia UV và các yếu tố từ môi trường.

Đây cũng là lời khuyên được nhiều bác sĩ da liễu đồng tình. Tia UVA - loại tia chiếm phần lớn lượng tia cực tím đến bề mặt Trái đất - có thể xuyên qua cửa kính và hiện diện quanh năm. Tiếp xúc kéo dài với tia UVA được cho là một trong những nguyên nhân khiến da lão hóa sớm, xuất hiện nếp nhăn, đốm sắc tố và làm suy giảm collagen.

Vì vậy, việc thoa kem chống nắng đều đặn không chỉ giúp hạn chế nguy cơ sạm nám mà còn góp phần bảo vệ hàng rào da và duy trì vẻ tươi trẻ lâu dài.

Uống đủ nước - cách chăm sóc cơ thể từ bên trong

Thói quen thứ hai được Trâm Anh duy trì là uống đủ nước mỗi ngày. Nữ diễn viên xem đây là cách chăm sóc cơ thể từ bên trong, giúp duy trì độ ẩm cho làn da, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước tham gia vào hầu hết hoạt động của cơ thể, từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dưỡng chất đến đào thải các sản phẩm chuyển hóa. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, làn da cũng có điều kiện duy trì độ ẩm tốt hơn, hạn chế cảm giác khô ráp và giúp da trông tươi tắn hơn.

Tuy nhiên, uống nhiều nước không đồng nghĩa với việc da sẽ đẹp ngay lập tức. Hiệu quả còn phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ, khả năng chăm sóc da và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Trước đây, Trâm Anh từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi sở hữu chiếc mũi chẻ khá hiếm gặp. Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện nhan sắc. Tuy nhiên, cô sau đó lên tiếng phủ nhận những đồn đoán này, khẳng định đây hoàn toàn là nét đẹp tự nhiên. Theo Trâm Anh, chiếc mũi chẻ là đặc điểm di truyền trong gia đình khi cả cô và mẹ đều sở hữu dáng mũi này. Nữ diễn viên cũng cho biết mình không hề phẫu thuật nâng mũi hay cắt nhân trung như những tin đồn lan truyền trên mạng.

Ở tuổi 31, Trâm Anh không lựa chọn chia sẻ những "bí kíp" làm đẹp cầu kỳ. Hai thói quen mà cô duy trì mỗi ngày đều là những việc rất cơ bản nhưng dễ bị nhiều người bỏ qua: bảo vệ da khỏi tia UV và bổ sung đủ nước cho cơ thể.

Có lẽ chính sự kiên trì với những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy đã góp phần giúp nữ diễn viên giữ được diện mạo rạng rỡ, làn da khỏe khoắn để sẵn sàng hóa thân thành Lý Lệ Hà – một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất gắn với triều Nguyễn – trong Hoàng hậu Nam Phương, bộ phim đang nhận được nhiều sự chờ đợi của khán giả.