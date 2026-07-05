Có một điều tôi ước mình hiểu sớm hơn: Tiết kiệm không phải là từ chối mọi niềm vui mà là biết điều gì thực sự đáng để chi

Có một thời gian dài, tôi từng hiểu sai về tiết kiệm.

Tôi từ chối những buổi cà phê với bạn bè vì nghĩ đó là khoản chi "không cần thiết". Tôi cân nhắc rất lâu trước khi mua một cuốn sách vài trăm nghìn đồng, nhưng lại không ngần ngại đặt những món đồ giảm giá chỉ vì "sợ bỏ lỡ". Tôi luôn tự nhủ phải tiết kiệm, nhưng cuối tháng nhìn lại, tài khoản vẫn chẳng khá hơn là bao.

Sau này, khi dành thời gian xem lại toàn bộ các khoản chi trong nhiều tháng liên tiếp, tôi mới nhận ra một điều: tiền của mình không hề biến mất vì những niềm vui nhỏ, mà vì rất nhiều khoản chi không thực sự mang lại giá trị.

Từ đó, tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về tiết kiệm.

Tiết kiệm không có nghĩa là sống khổ

Nhiều người gắn tiết kiệm với hình ảnh phải từ bỏ mọi sở thích, không dám ăn ngoài, không dám đi du lịch, không dám mua thứ mình thích.

Thực tế, kiểu tiết kiệm này rất khó duy trì.

Khi bản thân luôn trong trạng thái thiếu thốn, con người thường có xu hướng "bù đắp" bằng một đợt mua sắm lớn hoặc tiêu tiền theo cảm xúc. Thành quả tích cóp nhiều tháng có thể biến mất chỉ sau vài ngày.

Tiết kiệm bền vững không phải là ép mình sống kham khổ. Đó là xây dựng một cách chi tiêu khiến bạn vẫn cảm thấy cuộc sống có niềm vui, nhưng không bị tiền bạc điều khiển.

Điều đáng chi mới là điều quan trọng

Tôi bắt đầu tự hỏi trước mỗi khoản tiền:

- Món đồ này có giúp cuộc sống của mình tốt hơn không?

- Mình sẽ dùng nó bao nhiêu lần?

- Một tháng nữa mình còn thấy nó đáng mua không?

Ba câu hỏi đơn giản ấy giúp tôi dừng lại trước rất nhiều quyết định mua sắm theo cảm hứng.

Ngược lại, có những khoản tiền tôi không còn tiếc nữa.

- Một đôi giày đi làm thật sự thoải mái.

- Một chiếc nệm giúp ngủ ngon hơn.

- Một khóa học nâng cao kỹ năng.

- Một chuyến về thăm bố mẹ.

Hay đơn giản là một bữa ăn ngon sau nhiều ngày làm việc căng thẳng.

Những khoản chi ấy không khiến tôi nghèo đi. Ngược lại, chúng giúp chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.

Cái giá của những món đồ "rẻ"

Có thời điểm tôi rất thích săn khuyến mại. Quần áo giảm 70%, đồ gia dụng giảm một nửa, phụ kiện mua hai tặng một...

Tôi luôn nghĩ mình đang tiết kiệm cho đến một ngày mở tủ quần áo và nhận ra rất nhiều món còn nguyên mác. Nhà bếp cũng đầy những dụng cụ chỉ dùng đúng một lần.

Tôi mới hiểu rằng, một món đồ dù rẻ đến đâu cũng là lãng phí nếu không được sử dụng.

Giảm giá không phải là lý do để mua. Nhu cầu mới là lý do.

Tiết kiệm là mua lại sự tự do cho tương lai

Điều khiến tôi thay đổi nhiều nhất không phải là con số trong tài khoản, mà là cảm giác an tâm.

Khi có quỹ dự phòng, tôi không còn quá lo lắng nếu xe hỏng, nếu công việc gặp biến động hay người thân cần đến tiền gấp.

Tôi cũng không phải sống chờ lương từng tháng.

Tiền tiết kiệm không chỉ là những con số nằm trong ngân hàng.

- Đó là sự lựa chọn.

- Là khả năng nói "không" với một công việc không phù hợp.

- Là cơ hội nghỉ ngơi khi cần.

- Là sự bình tĩnh trước những biến cố bất ngờ.

Mỗi đồng tiền đều đang bỏ phiếu cho cuộc sống bạn muốn

Tôi rất thích một quan điểm: mỗi khoản chi đều là một lá phiếu cho cuộc sống mà bạn muốn xây dựng.

Nếu tiền liên tục dành cho những món đồ ít dùng, những lần mua sắm vì cảm xúc hay các xu hướng nhất thời, rất khó để đạt được mục tiêu tài chính dài hạn.

Ngược lại, khi tiền được ưu tiên cho sức khỏe, học tập, trải nghiệm, gia đình và quỹ dự phòng, giá trị của nó sẽ kéo dài hơn rất nhiều so với niềm vui tức thời khi mở một kiện hàng.

Tiết kiệm không phải là nói "không" với cuộc sống

Đến bây giờ, điều tôi tiếc nhất không phải là đã tiêu quá nhiều tiền mà là từng nghĩ rằng tiết kiệm đồng nghĩa với việc phải hy sinh mọi niềm vui.

Thực ra, tiết kiệm chỉ đơn giản là lựa chọn. Lựa chọn giữa thứ mình muốn ngay lúc này và điều mình mong muốn trong nhiều năm tới.

Bạn vẫn có thể uống ly cà phê mình thích, đi du lịch khi có kế hoạch, mua món đồ thật sự cần và tận hưởng cuộc sống.

Chỉ cần mỗi đồng tiền đều được chi với sự chủ động. Bởi cuối cùng, người biết tiết kiệm không phải là người chi ít nhất mà là người hiểu rõ điều gì thực sự xứng đáng để mình bỏ tiền.