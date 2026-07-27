Nhắc đến Đen Vâu, công chúng thường nhớ đến hình ảnh một rapper thành công bậc nhất Vpop với những buổi diễn kín chỗ, các bản hit hàng chục, hàng trăm triệu lượt xem và cuộc sống gần như không có scandal. Thế nhưng trái ngược với ánh đèn sân khấu, nam rapper lại rất hiếm khi chia sẻ về không gian sống hay đời tư. Cơ ngơi duy nhất của Đen Vâu mà người hâm mộ biết đến chính là căn nhà bình dị tại Quảng Ninh.

Ít ai biết rằng Đen Vâu có quê nội ở Hưng Yên, mẹ là người Hải Dương. Ba mẹ Đen Vâu vào Long Khánh (Đồng Nai) lập nghiệp và sinh nam rapper tại đây. Cho đến khi Đen Vâu học cấp 2, anh theo gia đình chuyển ra Quảng Ninh sinh sống. Đây cũng là nơi chứng kiến gần như toàn bộ tuổi trẻ của Đen Vâu, từ những ngày làm công nhân vệ sinh môi trường, đi biển kiếm sống cho đến lúc bắt đầu viết rap và từng bước được khán giả biết đến.

Đen Vâu theo gia đình ra Quảng Ninh sinh sống từ khi học cấp 2

Những hình ảnh đầu tiên về căn nhà được ghi lại trong một phóng sự cách đây hơn chục năm, khi Đen Vâu vừa tạo dấu ấn sau Bài Hát Việt. Thời điểm ấy, căn nhà khiến nhiều người bất ngờ bởi sự giản dị. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà phủ đầy cây xanh, bên trong không có nhiều đồ đạc đắt tiền, thậm chí chiếc laptop được xem là vật dụng giá trị nhất vì đó là "người bạn" đồng hành cùng Đen Vâu trong quá trình sáng tác những ca khúc đầu tiên. Điều đặc biệt hơn cả là từ căn nhà có thể nhìn thẳng ra biển, tạo nên khung cảnh yên bình hiếm thấy.

Lối vào nhà của Đen Vâu tại Quảng Ninh

Thời điểm đó, bên trong ngôi nhà có nội thất cơ bản, không quá đắt tiền

Chỗ ngồi làm nhạc của Đen Vâu trong những năm tháng đầu tiên

Những hình ảnh đầu tiên về căn nhà ở quê của Đen Vâu được hé lộ trong một phóng sự cách đây hơn chục năm trước

Sau khi trở thành ngôi sao, khán giả từng tò mò liệu Đen có thay đổi nơi ở hay không. Tuy nhiên, trong những lần hiếm hoi livestream tại nhà, nhiều người nhanh chóng nhận ra căn phòng quen thuộc gần như vẫn được giữ nguyên. Bức tường sơn màu xanh đặc trưng vẫn còn đó, chỉ bổ sung thêm điều hòa và rèm cửa để thuận tiện cho sinh hoạt. Không gian không có nhiều khác biệt so với nhiều năm trước, phản ánh đúng lối sống tối giản mà nam rapper theo đuổi.

Không chỉ hé lộ vài góc trong nhà, Đen Vâu còn nhiều lần khiến fan thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc rất bình yên ở quê. Có khi nam rapper xuất hiện trong chuồng heo, hài hước khoe: "Heo nhà em nè các bác, đi hơn tháng về thấy lớn phổng lớn phao", vừa trò chuyện vừa tắm cho đàn heo như một người nông dân thực thụ. Có lúc khác, anh lại đăng ảnh hái rau trong khu vườn xanh mướt của gia đình, những luống rau được chăm sóc cẩn thận, mang đậm không khí của một ngôi nhà vùng quê hơn là nơi ở của một nghệ sĩ nổi tiếng.

Lần hiếm hoi Đen Vâu livestream để lộ góc nhà ở quê. So sánh với các hình ảnh cũ thì khán giả nhận xét căn nhà không quá thay đổi, dù Đen Vâu lúc này đã là nghệ sĩ nổi tiếng

Thỉnh thoảng, Đen Vâu về quê và check-in những khoảnh khắc làm việc nhà như chăm heo, hái rau,...

Khu vườn rau rất đỗi dung dị và hình ảnh hé lộ cuộc sống an yên của Đen Vâu khi được về nơi chứng kiến nam rapper trưởng thành

Chính những hình ảnh giản dị ấy càng khiến công chúng hiểu hơn về con người của Đen Vâu. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh vẫn giữ thói quen trở về quê mỗi khi có thời gian rảnh, tận hưởng cuộc sống chậm rãi bên gia đình thay vì xuất hiện dày đặc tại các sự kiện hay chia sẻ cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội.

Đó cũng là lý do Đen Vâu luôn được xem là một trong những nghệ sĩ kín tiếng nhất Vbiz. Nam rapper hiếm khi trả lời về đời tư, rất ít khoe tài sản hay những món đồ xa xỉ. Ngay cả khi tên tuổi đã vươn lên hàng đầu làng nhạc, nam rapper vẫn lựa chọn để âm nhạc lên tiếng thay cho cuộc sống cá nhân.

Hình ảnh mà người hâm mộ luôn nhớ về Đen Vâu chính là sự giản dị, gần gũi

Ảnh: Tổng hợp